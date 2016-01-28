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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.01.2016)

    1 Доллар США - 1.6028 маната

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,14% и составил 1,6028 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,08% и составил 1,7445 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,99% и составил 0,0205 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6028
    1 Евро 1.7445
    1 Российский рубль 0.0205
    1 Австралийский доллар 1.1293
    1 Аргентинское песо 0.1158
    100 Белорусских рублей 0.0075
    1 Бразильский реал 0.3902
    1 Дирхам ОАЭ 0.4364
    1 Южноафриканский рэнд 0.0974
    100 Вон Республики Корея 0.1327
    1 Чешская крона 0.0646
    100 Чилийских песо 0.2242
    1 Китайский юань 0.2437
    1 Датская крона 0.2338
    1 Грузинский лари 0.6476
    1 Гонконгский доллар 0.2057
    1 Индийская рупия 0.0235
    1 Английский фунт стерлингов 2.2833
    100 Индонезийских рупий 0.0115
    100 Иранских риалов 0.0053
    1 Шведская крона 0.1883
    1 Швейцарский франк 1.5755
    1 Израильский шекель 0.4034
    1 Канадский доллар 1.1359
    1 Кувейтский динар 5.2737
    1 Казахстанский тенге 0.0043
    1 Киргизский сом 0.0211
    100 Ливанских фунтов 0.1062
    1 Малазийский ринггит 0.3794
    1 Мексиканское песо 0.0870
    1 Молдавский лей 0.0785
    1 Египетский фунт 0.2047
    1 Норвежская крона 0.1850
    100 Узбекских сум 0.0569
    1 Польский злотый 0.3896
    1 Сингапурский доллар 1.1214
    1 Саудовский риал 0.4275
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2137
    1 Турецкая лира 0.5342
    1 Тайваньский доллар 0.0476
    1 Таджикский сомони 0.2050
    1 Новый туркменский манат 0.4716
    1 Украинская гривна 0.0642
    100 Японских йен 1.3504
    1 Новозеландский доллар 1.0333
    Золото (1 унция) 1789,1255
    Серебро (1 унция) 23,0803
    Платина (1 унция) 1404,0528
    Палладий (1 унция) 791,7832

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