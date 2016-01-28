​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.01.2016)

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,14% и составил 1,6028 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,08% и составил 1,7445 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,99% и составил 0,0205 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6028 1 Евро 1.7445 1 Российский рубль 0.0205 1 Австралийский доллар 1.1293 1 Аргентинское песо 0.1158 100 Белорусских рублей 0.0075 1 Бразильский реал 0.3902 1 Дирхам ОАЭ 0.4364 1 Южноафриканский рэнд 0.0974 100 Вон Республики Корея 0.1327 1 Чешская крона 0.0646 100 Чилийских песо 0.2242 1 Китайский юань 0.2437 1 Датская крона 0.2338 1 Грузинский лари 0.6476 1 Гонконгский доллар 0.2057 1 Индийская рупия 0.0235 1 Английский фунт стерлингов 2.2833 100 Индонезийских рупий 0.0115 100 Иранских риалов 0.0053 1 Шведская крона 0.1883 1 Швейцарский франк 1.5755 1 Израильский шекель 0.4034 1 Канадский доллар 1.1359 1 Кувейтский динар 5.2737 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0211 100 Ливанских фунтов 0.1062 1 Малазийский ринггит 0.3794 1 Мексиканское песо 0.0870 1 Молдавский лей 0.0785 1 Египетский фунт 0.2047 1 Норвежская крона 0.1850 100 Узбекских сум 0.0569 1 Польский злотый 0.3896 1 Сингапурский доллар 1.1214 1 Саудовский риал 0.4275 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2137 1 Турецкая лира 0.5342 1 Тайваньский доллар 0.0476 1 Таджикский сомони 0.2050 1 Новый туркменский манат 0.4716 1 Украинская гривна 0.0642 100 Японских йен 1.3504 1 Новозеландский доллар 1.0333 Золото (1 унция) 1789,1255 Серебро (1 унция) 23,0803 Платина (1 унция) 1404,0528 Палладий (1 унция) 791,7832