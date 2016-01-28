​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.01.2016)

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Баку. 28 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,14% и составил 1,6028 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,08% и составил 1,7445 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,99% и составил 0,0205 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6028
|1 Евро
|1.7445
|1 Российский рубль
|0.0205
|1 Австралийский доллар
|1.1293
|1 Аргентинское песо
|0.1158
|100 Белорусских рублей
|0.0075
|1 Бразильский реал
|0.3902
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4364
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0974
|100 Вон Республики Корея
|0.1327
|1 Чешская крона
|0.0646
|100 Чилийских песо
|0.2242
|1 Китайский юань
|0.2437
|1 Датская крона
|0.2338
|1 Грузинский лари
|0.6476
|1 Гонконгский доллар
|0.2057
|1 Индийская рупия
|0.0235
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2833
|100 Индонезийских рупий
|0.0115
|100 Иранских риалов
|0.0053
|1 Шведская крона
|0.1883
|1 Швейцарский франк
|1.5755
|1 Израильский шекель
|0.4034
|1 Канадский доллар
|1.1359
|1 Кувейтский динар
|5.2737
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0211
|100 Ливанских фунтов
|0.1062
|1 Малазийский ринггит
|0.3794
|1 Мексиканское песо
|0.0870
|1 Молдавский лей
|0.0785
|1 Египетский фунт
|0.2047
|1 Норвежская крона
|0.1850
|100 Узбекских сум
|0.0569
|1 Польский злотый
|0.3896
|1 Сингапурский доллар
|1.1214
|1 Саудовский риал
|0.4275
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2137
|1 Турецкая лира
|0.5342
|1 Тайваньский доллар
|0.0476
|1 Таджикский сомони
|0.2050
|1 Новый туркменский манат
|0.4716
|1 Украинская гривна
|0.0642
|100 Японских йен
|1.3504
|1 Новозеландский доллар
|1.0333
|Золото (1 унция)
|1789,1255
|Серебро (1 унция)
|23,0803
|Платина (1 унция)
|1404,0528
|Палладий (1 унция)
|791,7832
Tural İbadlıАвтор новости