 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.12.2017)

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,04% - до 2,0188 маната, курс рубля - на 1,03%, до 0,0295 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.0188
    1 Российский рубль 0.0295
    1 Австралийский доллар 1.3166
    1 Аргентинское песо 0.0927
    1 Белорусский рубль 0.8594
    1 Бразильский реал 0.5137
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1361
    100 Вон Республики Корея 0.1581
    1 Чешская крона 0.0783
    100 Чилийских песо 0.2750
    1 Китайский юань 0.2593
    1 Датская крона 0.2712
    1 Грузинский лари 0.6577
    1 Гонконгский доллар 0.2176
    1 Индийская рупия 0.0265
    1 Английский фунт стерлингов 2.2745
    100 Индонезийских рупий 0.0125
    100 Иранских риалов 0.0042
    1 Шведская крона 0.2038
    1 Швейцарский франк 1.7191
    1 Израильский шекель 0.4872
    1 Канадский доллар 1.3408
    1 Кувейтский динар 5.6309
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0245
    100 Ливанских фунтов 0.1123
    1 Малазийский ринггит 0.4164
    1 Мексиканское песо 0.0856
    1 Молдавский лей 0.0991
    1 Египетский фунт 0.0954
    1 Норвежская крона 0.2048
    100 Узбекских сум 0.0209
    1 Польский злотый 0.4809
    1 Сингапурский доллар 1.2667
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4092
    1 Турецкая лира 0.4464
    1 Тайваньский доллар 0.0568
    1 Таджикский сомони 0.1927
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0607
    100 Японских йен 1.5017
    1 Новозеландский доллар 1.1987
    Золото (1 унция) 2179,8342
    Серебро (1 унция) 28,0975
    Платина (1 унция) 1564,7720
    Палладий (1 унция) 1800,5079
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi