Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.12.2017)

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,04% - до 2,0188 маната, курс рубля - на 1,03%, до 0,0295 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.0188 1 Российский рубль 0.0295 1 Австралийский доллар 1.3166 1 Аргентинское песо 0.0927 1 Белорусский рубль 0.8594 1 Бразильский реал 0.5137 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1361 100 Вон Республики Корея 0.1581 1 Чешская крона 0.0783 100 Чилийских песо 0.2750 1 Китайский юань 0.2593 1 Датская крона 0.2712 1 Грузинский лари 0.6577 1 Гонконгский доллар 0.2176 1 Индийская рупия 0.0265 1 Английский фунт стерлингов 2.2745 100 Индонезийских рупий 0.0125 100 Иранских риалов 0.0042 1 Шведская крона 0.2038 1 Швейцарский франк 1.7191 1 Израильский шекель 0.4872 1 Канадский доллар 1.3408 1 Кувейтский динар 5.6309 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0245 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4164 1 Мексиканское песо 0.0856 1 Молдавский лей 0.0991 1 Египетский фунт 0.0954 1 Норвежская крона 0.2048 100 Узбекских сум 0.0209 1 Польский злотый 0.4809 1 Сингапурский доллар 1.2667 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4092 1 Турецкая лира 0.4464 1 Тайваньский доллар 0.0568 1 Таджикский сомони 0.1927 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0607 100 Японских йен 1.5017 1 Новозеландский доллар 1.1987 Золото (1 унция) 2179,8342 Серебро (1 унция) 28,0975 Платина (1 унция) 1564,7720 Палладий (1 унция) 1800,5079