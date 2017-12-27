Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.12.2017)

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,04% - до 2,0188 маната, курс рубля - на 1,03%, до 0,0295 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0188
|1 Российский рубль
|0.0295
|1 Австралийский доллар
|1.3166
|1 Аргентинское песо
|0.0927
|1 Белорусский рубль
|0.8594
|1 Бразильский реал
|0.5137
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1361
|100 Вон Республики Корея
|0.1581
|1 Чешская крона
|0.0783
|100 Чилийских песо
|0.2750
|1 Китайский юань
|0.2593
|1 Датская крона
|0.2712
|1 Грузинский лари
|0.6577
|1 Гонконгский доллар
|0.2176
|1 Индийская рупия
|0.0265
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2745
|100 Индонезийских рупий
|0.0125
|100 Иранских риалов
|0.0042
|1 Шведская крона
|0.2038
|1 Швейцарский франк
|1.7191
|1 Израильский шекель
|0.4872
|1 Канадский доллар
|1.3408
|1 Кувейтский динар
|5.6309
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0245
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4164
|1 Мексиканское песо
|0.0856
|1 Молдавский лей
|0.0991
|1 Египетский фунт
|0.0954
|1 Норвежская крона
|0.2048
|100 Узбекских сум
|0.0209
|1 Польский злотый
|0.4809
|1 Сингапурский доллар
|1.2667
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4092
|1 Турецкая лира
|0.4464
|1 Тайваньский доллар
|0.0568
|1 Таджикский сомони
|0.1927
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0607
|100 Японских йен
|1.5017
|1 Новозеландский доллар
|1.1987
|Золото (1 унция)
|2179,8342
|Серебро (1 унция)
|28,0975
|Платина (1 унция)
|1564,7720
|Палладий (1 унция)
|1800,5079
Tural İbadlıАвтор новости
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