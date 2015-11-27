​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.11.2015)

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара не изменился и остался на уровне 1,0511 манатов. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,11% и составил 1,1152 манатов.

Курс рубля по отношению снизился на 0,62% и составил 0,0161 манатов.