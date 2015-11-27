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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.11.2015)

    1 доллар США - 1.0511 манатов

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара не изменился и остался на уровне 1,0511 манатов. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,11% и составил 1,1152 манатов.

    Курс рубля по отношению снизился на 0,62% и составил 0,0161 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0511
    1 Евро 1.1152
    1 Российский рубль 0.0160
    1 Австралийский доллар 0.7597
    1 Аргентинское песо 0.1087
    100 Белорусских рублей 0.0058
    1 Бразильский реал 0.2808
    1 Дирхам ОАЭ 0.2862
    1 Южноафриканский рэнд 0.0736
    100 Вон Республики Корея 0.0915
    1 Чешская крона 0.0413
    100 Чилийских песо 0.1473
    1 Китайский юань 0.1644
    1 Датская крона 0.1495
    1 Грузинский лари 0.4389
    1 Гонконгский доллар 0.1356
    1 Индийская рупия 0.0157
    1 Английский фунт стерлингов 1.5864
    100 Индонезийских рупий 0.0076
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1204
    1 Швейцарский франк 1.0262
    1 Израильский шекель 0.2710
    1 Канадский доллар 0.7902
    1 Кувейтский динар 3.4553
    1 Казахстанский тенге 0.0034
    1 Киргизский сом 0.0144
    100 Ливанских фунтов 0.0697
    1 Малазийский ринггит 0.2483
    1 Мексиканское песо 0.0634
    1 Молдавский лей 0.0523
    1 Египетский фунт 0.1342
    1 Норвежская крона 0.1214
    100 Узбекских сум 0.0384
    1 Польский злотый 0.2609
    1 Сингапурский доллар 0.7464
    1 Саудовский риал 0.2801
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4437
    1 Турецкая лира 0.3589
    1 Тайваньский доллар 0.0323
    1 Таджикский сомони 0.1590
    1 Новый туркменский манат 0.3003
    1 Украинская гривна 0.0448
    100 Японских йен 0.8574
    1 Новозеландский доллар 0.6907
    Золото (1 унция) 1125,7281
    Серебро (1 унция) 14,8520
    Платина (1 унция) 893,4350
    Палладий (1 унция) 586,5138

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