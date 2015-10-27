Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.10.2015)

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара снизился на 0,01% и составил 1,0489 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,24% и составил 1,1605 маната.

Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,78% и составил 0,0166 маната.