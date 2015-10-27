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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.10.2015)

    1 доллар - 1,0489 маната

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара снизился на 0,01% и составил 1,0489 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,24% и составил 1,1605 маната.

    Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,78% и составил 0,0166 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0489
    1 Евро 1.1605
    1 Российский рубль 0.0166
    1 Австралийский доллар 0.7586
    1 Аргентинское песо 0.1102
    100 Белорусских рублей 0.0061
    1 Бразильский реал 0.2687
    1 Дирхам ОАЭ 0.2856
    1 Южноафриканский рэнд 0.0767
    100 Вон Республики Корея 0.0926
    1 Чешская крона 0.0428
    100 Чилийских песо 0.1525
    1 Китайский юань 0.1651
    1 Датская крона 0.1556
    1 Грузинский лари 0.4358
    1 Гонконгский доллар 0.1353
    1 Индийская рупия 0.0161
    1 Английский фунт стерлингов 1.6106
    100 Индонезийских рупий 0.0077
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1235
    1 Швейцарский франк 1.0686
    1 Израильский шекель 0.2709
    1 Канадский доллар 0.7965
    1 Кувейтский динар 3.4743
    1 Казахстанский тенге 0.0038
    1 Киргизский сом 0.0152
    100 Ливанских фунтов 0.0695
    1 Малазийский ринггит 0.2459
    1 Мексиканское песо 0.0633
    1 Молдавский лей 0.0529
    1 Египетский фунт 0.1306
    1 Норвежская крона 0.1258
    100 Узбекских сум 0.0394
    1 Польский злотый 0.2713
    1 Сингапурский доллар 0.7532
    1 Саудовский риял 0.2796
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4648
    1 Турецкая лира 0.3623
    1 Тайваньский доллар 0.0323
    1 Таджикский сомони 0.1612
    1 Новый туркменский манат 0.2997
    1 Украинская гривна 0.0462
    100 Японских йен 0.8700
    1 Новозеландский доллар 0.7106
    Золото (1 унция) 1223,4370
    Серебро (1 унция) 16,6041
    Платина (1 унция) 1041,5577
    Палладий (1 унция) 718,4965
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