Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.10.2015)

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара снизился на 0,01% и составил 1,0489 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,24% и составил 1,1605 маната.
Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,78% и составил 0,0166 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0489
|1 Евро
|1.1605
|1 Российский рубль
|0.0166
|1 Австралийский доллар
|0.7586
|1 Аргентинское песо
|0.1102
|100 Белорусских рублей
|0.0061
|1 Бразильский реал
|0.2687
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2856
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0767
|100 Вон Республики Корея
|0.0926
|1 Чешская крона
|0.0428
|100 Чилийских песо
|0.1525
|1 Китайский юань
|0.1651
|1 Датская крона
|0.1556
|1 Грузинский лари
|0.4358
|1 Гонконгский доллар
|0.1353
|1 Индийская рупия
|0.0161
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6106
|100 Индонезийских рупий
|0.0077
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1235
|1 Швейцарский франк
|1.0686
|1 Израильский шекель
|0.2709
|1 Канадский доллар
|0.7965
|1 Кувейтский динар
|3.4743
|1 Казахстанский тенге
|0.0038
|1 Киргизский сом
|0.0152
|100 Ливанских фунтов
|0.0695
|1 Малазийский ринггит
|0.2459
|1 Мексиканское песо
|0.0633
|1 Молдавский лей
|0.0529
|1 Египетский фунт
|0.1306
|1 Норвежская крона
|0.1258
|100 Узбекских сум
|0.0394
|1 Польский злотый
|0.2713
|1 Сингапурский доллар
|0.7532
|1 Саудовский риял
|0.2796
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4648
|1 Турецкая лира
|0.3623
|1 Тайваньский доллар
|0.0323
|1 Таджикский сомони
|0.1612
|1 Новый туркменский манат
|0.2997
|1 Украинская гривна
|0.0462
|100 Японских йен
|0.8700
|1 Новозеландский доллар
|0.7106
|Золото (1 унция)
|1223,4370
|Серебро (1 унция)
|16,6041
|Платина (1 унция)
|1041,5577
|Палладий (1 унция)
|718,4965
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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