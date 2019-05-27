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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.05.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.05.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,23% - до 1,9052 маната, курс рубля - на 0,76% - до 0,0264 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9052
1 Российский рубль 0.0264
1 Австралийский доллар 1.1784
1 Аргентинское песо 0.0379
1 Белорусский рубль 0.8182
1 Бразильский реал 0.4226
1 Дирхам ОАЭ 0.4629
1 Южноафриканский рэнд 0.1180
100 Вон Республики Корея 0.1436
1 Чешская крона 0.0737
100 Чилийских песо 0.2447
1 Китайский юань 0.2466
1 Датская крона 0.2551
1 Грузинский лари 0.6115
1 Гонконгский доллар 0.2166
1 Индийская рупия 0.0245
1 Британский фунт стерлингов 2.1644
100 Индонезийских рупий 0.0118
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1782
1 Швейцарский франк 1.6952
1 Израильский шекель 0.4719
1 Канадский доллар 1.2647
1 Кувейтский динар 5.5881
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0236
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4061
1 Мексиканское песо 0.0893
1 Молдавский лей 0.0942
1 Египетский фунт 0.1008
1 Норвежская крона 0.1957
100 Узбекских сум 0.0201
1 Польский злотый 0.4440
1 Сингапурский доллар 1.2374
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3457
1 Турецкая лира 0.2794
1 Тайваньский доллар 0.0540
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0646
100 Японских йен 1.5527
1 Новозеландский доллар 1.1143
Золото (1 унция) 2187.5430
Серебро (1 унция) 24.8578
Платина (1 унция) 1366.7150
Палладий (1 унция) 2263.8050
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