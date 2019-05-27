​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.05.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,23% - до 1,9052 маната, курс рубля - на 0,76% - до 0,0264 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9052 1 Российский рубль 0.0264 1 Австралийский доллар 1.1784 1 Аргентинское песо 0.0379 1 Белорусский рубль 0.8182 1 Бразильский реал 0.4226 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1180 100 Вон Республики Корея 0.1436 1 Чешская крона 0.0737 100 Чилийских песо 0.2447 1 Китайский юань 0.2466 1 Датская крона 0.2551 1 Грузинский лари 0.6115 1 Гонконгский доллар 0.2166 1 Индийская рупия 0.0245 1 Британский фунт стерлингов 2.1644 100 Индонезийских рупий 0.0118 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1782 1 Швейцарский франк 1.6952 1 Израильский шекель 0.4719 1 Канадский доллар 1.2647 1 Кувейтский динар 5.5881 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0236 100 Ливанских фунтов 0.1125 1 Малазийский ринггит 0.4061 1 Мексиканское песо 0.0893 1 Молдавский лей 0.0942 1 Египетский фунт 0.1008 1 Норвежская крона 0.1957 100 Узбекских сум 0.0201 1 Польский злотый 0.4440 1 Сингапурский доллар 1.2374 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3457 1 Турецкая лира 0.2794 1 Тайваньский доллар 0.0540 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0646 100 Японских йен 1.5527 1 Новозеландский доллар 1.1143 Золото (1 унция) 2187.5430 Серебро (1 унция) 24.8578 Платина (1 унция) 1366.7150 Палладий (1 унция) 2263.8050