​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.05.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,23% - до 1,9052 маната, курс рубля - на 0,76% - до 0,0264 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9052
|1 Российский рубль
|0.0264
|1 Австралийский доллар
|1.1784
|1 Аргентинское песо
|0.0379
|1 Белорусский рубль
|0.8182
|1 Бразильский реал
|0.4226
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1180
|100 Вон Республики Корея
|0.1436
|1 Чешская крона
|0.0737
|100 Чилийских песо
|0.2447
|1 Китайский юань
|0.2466
|1 Датская крона
|0.2551
|1 Грузинский лари
|0.6115
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0245
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1644
|100 Индонезийских рупий
|0.0118
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1782
|1 Швейцарский франк
|1.6952
|1 Израильский шекель
|0.4719
|1 Канадский доллар
|1.2647
|1 Кувейтский динар
|5.5881
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0236
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4061
|1 Мексиканское песо
|0.0893
|1 Молдавский лей
|0.0942
|1 Египетский фунт
|0.1008
|1 Норвежская крона
|0.1957
|100 Узбекских сум
|0.0201
|1 Польский злотый
|0.4440
|1 Сингапурский доллар
|1.2374
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3457
|1 Турецкая лира
|0.2794
|1 Тайваньский доллар
|0.0540
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0646
|100 Японских йен
|1.5527
|1 Новозеландский доллар
|1.1143
|Золото (1 унция)
|2187.5430
|Серебро (1 унция)
|24.8578
|Платина (1 унция)
|1366.7150
|Палладий (1 унция)
|2263.8050
Tural İbadlıАвтор новости