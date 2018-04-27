Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.04.2018)

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,53%, до 2,0590 маната, курс рубля – на 0,73%, до 0,0271 маната.