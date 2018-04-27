Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.04.2018)

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,53%, до 2,0590 маната, курс рубля – на 0,73%, до 0,0271 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|2.0590
|1 Российский рубль
|0.0271
|1 Австралийский доллар
|1.2838
|1 Аргентинское песо
|0.0827
|1 Белорусский рубль
|0.8460
|1 Бразильский реал
|0.4892
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1371
|100 Вон Республики Корея
|0.1581
|1 Чешская крона
|0.0808
|100 Чилийских песо
|0.2819
|1 Китайский юань
|0.2683
|1 Датская крона
|0.2764
|1 Грузинский лари
|0.6921
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0255
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3678
|100 Индонезийских рупий
|0.0122
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.1966
|1 Швейцарский франк
|1.7188
|1 Израильский шекель
|0.4737
|1 Канадский доллар
|1.3209
|1 Кувейтский динар
|5.6544
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1117
|1 Малазийский ринггит
|0.4336
|1 Мексиканское песо
|0.0906
|1 Молдавский лей
|0.1027
|1 Египетский фунт
|0.0961
|1 Норвежская крона
|0.2130
|100 Узбекских сум
|0.0209
|1 Польский злотый
|0.4870
|1 Сингапурский доллар
|1.2815
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4542
|1 Турецкая лира
|0.4174
|1 Тайваньский доллар
|0.0573
|1 Таджикский сомони
|0.1912
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0649
|100 Японских йен
|1.5571
|1 Новозеландский доллар
|1.2014
|Золото (1 унция)
|2240.2600
|Серебро (1 унция)
|28.0891
|Платина (1 унция)
|1544,1270
|Палладий (1 унция)
|1679,5660
Tural İbadlıАвтор новости
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