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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.04.2018)

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,53%, до 2,0590 маната, курс рубля – на 0,73%, до 0,0271 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 2.0590
    1 Российский рубль 0.0271
    1 Австралийский доллар 1.2838
    1 Аргентинское песо 0.0827
    1 Белорусский рубль 0.8460
    1 Бразильский реал 0.4892
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1371
    100 Вон Республики Корея 0.1581
    1 Чешская крона 0.0808
    100 Чилийских песо 0.2819
    1 Китайский юань 0.2683
    1 Датская крона 0.2764
    1 Грузинский лари 0.6921
    1 Гонконгский доллар 0.2166
    1 Индийская рупия 0.0255
    1 Английский фунт стерлингов 2.3678
    100 Индонезийских рупий 0.0122
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.1966
    1 Швейцарский франк 1.7188
    1 Израильский шекель 0.4737
    1 Канадский доллар 1.3209
    1 Кувейтский динар 5.6544
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0248
    100 Ливанских фунтов 0.1117
    1 Малазийский ринггит 0.4336
    1 Мексиканское песо 0.0906
    1 Молдавский лей 0.1027
    1 Египетский фунт 0.0961
    1 Норвежская крона 0.2130
    100 Узбекских сум 0.0209
    1 Польский злотый 0.4870
    1 Сингапурский доллар 1.2815
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4542
    1 Турецкая лира 0.4174
    1 Тайваньский доллар 0.0573
    1 Таджикский сомони 0.1912
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0649
    100 Японских йен 1.5571
    1 Новозеландский доллар 1.2014
    Золото (1 унция) 2240.2600
    Серебро (1 унция) 28.0891
    Платина (1 унция) 1544,1270
    Палладий (1 унция) 1679,5660
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