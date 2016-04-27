​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.04.2016)

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5033 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,49% и составил 1,6983 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,78% и составил 0,0229 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5033 1 Евро 1.6983 1 Российский рубль 0.0229 1 Австралийский доллар 1.1475 1 Аргентинское песо 0.1050 100 Белорусских рублей 0.0077 1 Бразильский реал 0.4266 1 Дирхам ОАЭ 0.4093 1 Южноафриканский рэнд 0.1043 100 Вон Республики Корея 0.1310 1 Чешская крона 0.0628 100 Чилийских песо 0.2246 1 Китайский юань 0.2316 1 Датская крона 0.2282 1 Грузинский лари 0.6726 1 Гонконгский доллар 0.1938 1 Индийская рупия 0.0226 1 Английский фунт стерлингов 2.1917 100 Индонезийских рупий 0.0114 100 Иранских риалов 0.0050 1 Шведская крона 0.1850 1 Швейцарский франк 1.5433 1 Израильский шекель 0.3999 1 Канадский доллар 1.1920 1 Кувейтский динар 4.9811 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0219 100 Ливанских фунтов 0.0996 1 Малазийский ринггит 0.3822 1 Мексиканское песо 0.0864 1 Молдавский лей 0.0763 1 Египетский фунт 0.1693 1 Норвежская крона 0.1840 100 Узбекских сум 0.0519 1 Польский злотый 0.3881 1 Сингапурский доллар 1.1128 1 Саудовский риал 0.4008 1 СДР (спец. права заимствования) 2.0889 1 Турецкая лира 0.5320 1 Тайваньский доллар 0.0464 1 Таджикский сомони 0.1910 1 Новый туркменский манат 0.4443 1 Украинская гривна 0.0597 100 Японских йен 1.3537 1 Новозеландский доллар 1.0343 Золото (1 унция) 1866,6476 Серебро (1 унция) 25,9319 Платина (1 унция) 1510,8165 Палладий (1 унция) 897,4701