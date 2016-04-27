​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.04.2016)

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5033 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,49% и составил 1,6983 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,78% и составил 0,0229 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5033
|1 Евро
|1.6983
|1 Российский рубль
|0.0229
|1 Австралийский доллар
|1.1475
|1 Аргентинское песо
|0.1050
|100 Белорусских рублей
|0.0077
|1 Бразильский реал
|0.4266
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4093
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1043
|100 Вон Республики Корея
|0.1310
|1 Чешская крона
|0.0628
|100 Чилийских песо
|0.2246
|1 Китайский юань
|0.2316
|1 Датская крона
|0.2282
|1 Грузинский лари
|0.6726
|1 Гонконгский доллар
|0.1938
|1 Индийская рупия
|0.0226
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1917
|100 Индонезийских рупий
|0.0114
|100 Иранских риалов
|0.0050
|1 Шведская крона
|0.1850
|1 Швейцарский франк
|1.5433
|1 Израильский шекель
|0.3999
|1 Канадский доллар
|1.1920
|1 Кувейтский динар
|4.9811
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0219
|100 Ливанских фунтов
|0.0996
|1 Малазийский ринггит
|0.3822
|1 Мексиканское песо
|0.0864
|1 Молдавский лей
|0.0763
|1 Египетский фунт
|0.1693
|1 Норвежская крона
|0.1840
|100 Узбекских сум
|0.0519
|1 Польский злотый
|0.3881
|1 Сингапурский доллар
|1.1128
|1 Саудовский риал
|0.4008
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.0889
|1 Турецкая лира
|0.5320
|1 Тайваньский доллар
|0.0464
|1 Таджикский сомони
|0.1910
|1 Новый туркменский манат
|0.4443
|1 Украинская гривна
|0.0597
|100 Японских йен
|1.3537
|1 Новозеландский доллар
|1.0343
|Золото (1 унция)
|1866,6476
|Серебро (1 унция)
|25,9319
|Платина (1 унция)
|1510,8165
|Палладий (1 унция)
|897,4701
Tural İbadlıАвтор новости
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