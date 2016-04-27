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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.04.2016)

    1 доллар США - 1,5033 маната

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5033 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,49% и составил 1,6983 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,78% и составил 0,0229 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5033
    1 Евро 1.6983
    1 Российский рубль 0.0229
    1 Австралийский доллар 1.1475
    1 Аргентинское песо 0.1050
    100 Белорусских рублей 0.0077
    1 Бразильский реал 0.4266
    1 Дирхам ОАЭ 0.4093
    1 Южноафриканский рэнд 0.1043
    100 Вон Республики Корея 0.1310
    1 Чешская крона 0.0628
    100 Чилийских песо 0.2246
    1 Китайский юань 0.2316
    1 Датская крона 0.2282
    1 Грузинский лари 0.6726
    1 Гонконгский доллар 0.1938
    1 Индийская рупия 0.0226
    1 Английский фунт стерлингов 2.1917
    100 Индонезийских рупий 0.0114
    100 Иранских риалов 0.0050
    1 Шведская крона 0.1850
    1 Швейцарский франк 1.5433
    1 Израильский шекель 0.3999
    1 Канадский доллар 1.1920
    1 Кувейтский динар 4.9811
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0219
    100 Ливанских фунтов 0.0996
    1 Малазийский ринггит 0.3822
    1 Мексиканское песо 0.0864
    1 Молдавский лей 0.0763
    1 Египетский фунт 0.1693
    1 Норвежская крона 0.1840
    100 Узбекских сум 0.0519
    1 Польский злотый 0.3881
    1 Сингапурский доллар 1.1128
    1 Саудовский риал 0.4008
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.0889
    1 Турецкая лира 0.5320
    1 Тайваньский доллар 0.0464
    1 Таджикский сомони 0.1910
    1 Новый туркменский манат 0.4443
    1 Украинская гривна 0.0597
    100 Японских йен 1.3537
    1 Новозеландский доллар 1.0343
    Золото (1 унция) 1866,6476
    Серебро (1 унция) 25,9319
    Платина (1 унция) 1510,8165
    Палладий (1 унция) 897,4701

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