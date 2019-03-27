​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.03.2019)

По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,77% - до 1,9139 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0264 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9139
|1 Российский рубль
|0.0264
|1 Австралийский доллар
|1.2071
|1 Аргентинское песо
|0.0399
|1 Белорусский рубль
|0.8038
|1 Бразильский реал
|0.4388
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1176
|100 Вон Республики Корея
|0.1498
|1 Чешская крона
|0.0743
|100 Чилийских песо
|0.2497
|1 Китайский юань
|0.2531
|1 Датская крона
|0.2564
|1 Грузинский лари
|0.6316
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0247
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2416
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1837
|1 Швейцарский франк
|1.7073
|1 Израильский шекель
|0.4694
|1 Канадский доллар
|1.2690
|1 Кувейтский динар
|5.5991
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0240
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4168
|1 Мексиканское песо
|0.0889
|1 Молдавский лей
|0.0984
|1 Египетский фунт
|0.0983
|1 Норвежская крона
|0.1986
|100 Узбекских сум
|0.0203
|1 Польский злотый
|0.4460
|1 Сингапурский доллар
|1.2557
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3679
|1 Турецкая лира
|0.3179
|1 Тайваньский доллар
|0.0551
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0630
|100 Японских йен
|1.5371
|1 Новозеландский доллар
|1.1559
|Золото (1 унция)
|2234.9645
|Серебро (1 унция)
|26.1958
|Платина (1 унция)
|1463.6405
|Палладий (1 унция)
|2631.2345
Vüsal NəbiyevАвтор новости