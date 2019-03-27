​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.03.2019)

По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,77% - до 1,9139 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0264 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9139 1 Российский рубль 0.0264 1 Австралийский доллар 1.2071 1 Аргентинское песо 0.0399 1 Белорусский рубль 0.8038 1 Бразильский реал 0.4388 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1176 100 Вон Республики Корея 0.1498 1 Чешская крона 0.0743 100 Чилийских песо 0.2497 1 Китайский юань 0.2531 1 Датская крона 0.2564 1 Грузинский лари 0.6316 1 Гонконгский доллар 0.2166 1 Индийская рупия 0.0247 1 Английский фунт стерлингов 2.2416 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1837 1 Швейцарский франк 1.7073 1 Израильский шекель 0.4694 1 Канадский доллар 1.2690 1 Кувейтский динар 5.5991 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0240 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4168 1 Мексиканское песо 0.0889 1 Молдавский лей 0.0984 1 Египетский фунт 0.0983 1 Норвежская крона 0.1986 100 Узбекских сум 0.0203 1 Польский злотый 0.4460 1 Сингапурский доллар 1.2557 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3679 1 Турецкая лира 0.3179 1 Тайваньский доллар 0.0551 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0630 100 Японских йен 1.5371 1 Новозеландский доллар 1.1559 Золото (1 унция) 2234.9645 Серебро (1 унция) 26.1958 Платина (1 унция) 1463.6405 Палладий (1 унция) 2631.2345