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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.03.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.03.2019)

По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,77% - до 1,9139 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0264 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9139
1 Российский рубль 0.0264
1 Австралийский доллар 1.2071
1 Аргентинское песо 0.0399
1 Белорусский рубль 0.8038
1 Бразильский реал 0.4388
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1176
100 Вон Республики Корея 0.1498
1 Чешская крона 0.0743
100 Чилийских песо 0.2497
1 Китайский юань 0.2531
1 Датская крона 0.2564
1 Грузинский лари 0.6316
1 Гонконгский доллар 0.2166
1 Индийская рупия 0.0247
1 Английский фунт стерлингов 2.2416
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1837
1 Швейцарский франк 1.7073
1 Израильский шекель 0.4694
1 Канадский доллар 1.2690
1 Кувейтский динар 5.5991
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0240
100 Ливанских фунтов 0.1123
1 Малазийский ринггит 0.4168
1 Мексиканское песо 0.0889
1 Молдавский лей 0.0984
1 Египетский фунт 0.0983
1 Норвежская крона 0.1986
100 Узбекских сум 0.0203
1 Польский злотый 0.4460
1 Сингапурский доллар 1.2557
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3679
1 Турецкая лира 0.3179
1 Тайваньский доллар 0.0551
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0630
100 Японских йен 1.5371
1 Новозеландский доллар 1.1559
Золото (1 унция) 2234.9645
Серебро (1 унция) 26.1958
Платина (1 унция) 1463.6405
Палладий (1 унция) 2631.2345
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