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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.03.2017)

    1 Доллар США - 1,7201 маната

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,006% и составил 1,7201 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,68% - до 1,8654 маната. Курс рубля повысился на 1,34% - до 0,0302 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7201
    1 Евро 1.8654
    1 Российский рубль 0.0302
    1 Австралийский доллар 1.3129
    1 Аргентинское песо 0.1103
    1 Белорусский рубль 0.9162
    1 Бразильский реал 0.5535
    1 Дирхам ОАЭ 0.4683
    1 Южноафриканский рэнд 0.1386
    100 Вон Республики Корея 0.1544
    1 Чешская крона 0.0690
    100 Чилийских песо 0.2606
    1 Китайский юань 0.2503
    1 Датская крона 0.2508
    1 Грузинский лари 0.7057
    1 Гонконгский доллар 0.2215
    1 Индийская рупия 0.0264
    1 Английский фунт стерлингов 2.1549
    100 Индонезийских рупий 0.0129
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1959
    1 Швейцарский франк 1.7413
    1 Израильский шекель 0.4727
    1 Канадский доллар 1.2908
    1 Кувейтский динар 5.6378
    1 Казахстанский тенге 0.0054
    1 Киргизский сом 0.0248
    100 Ливанских фунтов 0.1141
    1 Малазийский ринггит 0.3899
    1 Мексиканское песо 0.0916
    1 Молдавский лей 0.0882
    1 Египетский фунт 0.0945
    1 Норвежская крона 0.2034
    100 Узбекских сум 0.0485
    1 Польский злотый 0.4371
    1 Сингапурский доллар 1.2336
    1 Саудовский риал 0.4587
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3447
    1 Турецкая лира 0.4771
    1 Тайваньский доллар 0.0568
    1 Таджикский сомони 0.2099
    1 Новый туркменский манат 0.4922
    1 Украинская гривна 0.0634
    100 Японских йен 1.5577
    1 Новозеландский доллар 1.2122
    Золото (1 унция) 2145,8245
    Серебро (1 унция) 30,7038
    Платина (1 унция) 1658,7038
    Палладий (1 унция) 1403,6016
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