Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.03.2017)

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,006% и составил 1,7201 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,68% - до 1,8654 маната. Курс рубля повысился на 1,34% - до 0,0302 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7201 1 Евро 1.8654 1 Российский рубль 0.0302 1 Австралийский доллар 1.3129 1 Аргентинское песо 0.1103 1 Белорусский рубль 0.9162 1 Бразильский реал 0.5535 1 Дирхам ОАЭ 0.4683 1 Южноафриканский рэнд 0.1386 100 Вон Республики Корея 0.1544 1 Чешская крона 0.0690 100 Чилийских песо 0.2606 1 Китайский юань 0.2503 1 Датская крона 0.2508 1 Грузинский лари 0.7057 1 Гонконгский доллар 0.2215 1 Индийская рупия 0.0264 1 Английский фунт стерлингов 2.1549 100 Индонезийских рупий 0.0129 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1959 1 Швейцарский франк 1.7413 1 Израильский шекель 0.4727 1 Канадский доллар 1.2908 1 Кувейтский динар 5.6378 1 Казахстанский тенге 0.0054 1 Киргизский сом 0.0248 100 Ливанских фунтов 0.1141 1 Малазийский ринггит 0.3899 1 Мексиканское песо 0.0916 1 Молдавский лей 0.0882 1 Египетский фунт 0.0945 1 Норвежская крона 0.2034 100 Узбекских сум 0.0485 1 Польский злотый 0.4371 1 Сингапурский доллар 1.2336 1 Саудовский риал 0.4587 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3447 1 Турецкая лира 0.4771 1 Тайваньский доллар 0.0568 1 Таджикский сомони 0.2099 1 Новый туркменский манат 0.4922 1 Украинская гривна 0.0634 100 Японских йен 1.5577 1 Новозеландский доллар 1.2122 Золото (1 унция) 2145,8245 Серебро (1 унция) 30,7038 Платина (1 унция) 1658,7038 Палладий (1 унция) 1403,6016