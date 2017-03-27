Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.03.2017)

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,006% и составил 1,7201 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,68% - до 1,8654 маната. Курс рубля повысился на 1,34% - до 0,0302 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7201
|1 Евро
|1.8654
|1 Российский рубль
|0.0302
|1 Австралийский доллар
|1.3129
|1 Аргентинское песо
|0.1103
|1 Белорусский рубль
|0.9162
|1 Бразильский реал
|0.5535
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4683
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1386
|100 Вон Республики Корея
|0.1544
|1 Чешская крона
|0.0690
|100 Чилийских песо
|0.2606
|1 Китайский юань
|0.2503
|1 Датская крона
|0.2508
|1 Грузинский лари
|0.7057
|1 Гонконгский доллар
|0.2215
|1 Индийская рупия
|0.0264
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1549
|100 Индонезийских рупий
|0.0129
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1959
|1 Швейцарский франк
|1.7413
|1 Израильский шекель
|0.4727
|1 Канадский доллар
|1.2908
|1 Кувейтский динар
|5.6378
|1 Казахстанский тенге
|0.0054
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1141
|1 Малазийский ринггит
|0.3899
|1 Мексиканское песо
|0.0916
|1 Молдавский лей
|0.0882
|1 Египетский фунт
|0.0945
|1 Норвежская крона
|0.2034
|100 Узбекских сум
|0.0485
|1 Польский злотый
|0.4371
|1 Сингапурский доллар
|1.2336
|1 Саудовский риал
|0.4587
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3447
|1 Турецкая лира
|0.4771
|1 Тайваньский доллар
|0.0568
|1 Таджикский сомони
|0.2099
|1 Новый туркменский манат
|0.4922
|1 Украинская гривна
|0.0634
|100 Японских йен
|1.5577
|1 Новозеландский доллар
|1.2122
|Золото (1 унция)
|2145,8245
|Серебро (1 унция)
|30,7038
|Платина (1 унция)
|1658,7038
|Палладий (1 унция)
|1403,6016
Tural İbadlıАвтор новости
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