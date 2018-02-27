Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.02.2018)

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,11%, до 2,0954 маната, курс рубля – на 0,66%, до 0,0306 маната.