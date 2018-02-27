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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.02.2018)

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,11%, до 2,0954 маната, курс рубля – на 0,66%, до 0,0306 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.0954
    1 Российский рубль 0.0306
    1 Австралийский доллар 1.3341
    1 Аргентинское песо 0.0843
    1 Белорусский рубль 0.8703
    1 Бразильский реал 0.5273
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1470
    100 Вон Республики Корея 0.1584
    1 Чешская крона 0.0826
    100 Чилийских песо 0.2893
    1 Китайский юань 0.2695
    1 Датская крона 0.2814
    1 Грузинский лари 0.6850
    1 Гонконгский доллар 0.2173
    1 Индийская рупия 0.0262
    1 Английский фунт стерлингов 2.3729
    100 Индонезийских рупий 0.0124
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.2087
    1 Швейцарский франк 1.8128
    1 Израильский шекель 0.4879
    1 Канадский доллар 1.3406
    1 Кувейтский динар 5.6664
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0250
    100 Ливанских фунтов 0.1122
    1 Малазийский ринггит 0.4345
    1 Мексиканское песо 0.0909
    1 Молдавский лей 0.1018
    1 Египетский фунт 0.0962
    1 Норвежская крона 0.2174
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.5028
    1 Сингапурский доллар 1.2905
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4703
    1 Турецкая лира 0.4493
    1 Тайваньский доллар 0.0582
    1 Таджикский сомони 0.1926
    1 Новый туркменский манат 0.4864
    1 Украинская гривна 0.0630
    100 Японских йен 1.5897
    1 Новозеландский доллар 1.2380
    Золото (1 унция) 2267,0834
    Серебро (1 унция) 28,2608
    Платина (1 унция) 1694,9997
    Палладий (1 унция) 1805,5062
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