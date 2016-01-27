​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.01.2016)

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,01% и составил 1,6050 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,08% и составил 1,7432 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,995% и составил 0,0203 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6050 1 Евро 1.7432 1 Российский рубль 0.0203 1 Австралийский доллар 1.1269 1 Аргентинское песо 0.1161 100 Белорусских рублей 0.0076 1 Бразильский реал 0.3943 1 Дирхам ОАЭ 0.4370 1 Южноафриканский рэнд 0.0979 100 Вон Республики Корея 0.1335 1 Чешская крона 0.0645 100 Чилийских песо 0.2235 1 Китайский юань 0.2439 1 Датская крона 0.2336 1 Грузинский лари 0.6472 1 Гонконгский доллар 0.2060 1 Индийская рупия 0.0236 1 Английский фунт стерлингов 2.3024 100 Индонезийских рупий 0.0116 100 Иранских риалов 0.0053 1 Шведская крона 0.1876 1 Швейцарский франк 1.5785 1 Израильский шекель 0.4048 1 Канадский доллар 1.1364 1 Кувейтский динар 5.2850 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0211 100 Ливанских фунтов 0.1064 1 Малазийский ринггит 0.3771 1 Мексиканское песо 0.0868 1 Молдавский лей 0.0780 1 Египетский фунт 0.2050 1 Норвежская крона 0.1845 100 Узбекских сум 0.0570 1 Польский злотый 0.3915 1 Сингапурский доллар 1.1244 1 Саудовский риал 0.4279 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2118 1 Турецкая лира 0.5333 1 Тайваньский доллар 0.0478 1 Таджикский сомони 0.2069 1 Новый туркменский манат 0.4722 1 Украинская гривна 0.0645 100 Японских йен 1.3567 1 Новозеландский доллар 1.0408 Золото (1 унция) 1787,3280 Серебро (1 унция) 23,2308 Платина (1 унция) 1391,5350 Палладий (1 унция) 802,5000