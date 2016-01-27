​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.01.2016)

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,01% и составил 1,6050 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,08% и составил 1,7432 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,995% и составил 0,0203 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6050
|1 Евро
|1.7432
|1 Российский рубль
|0.0203
|1 Австралийский доллар
|1.1269
|1 Аргентинское песо
|0.1161
|100 Белорусских рублей
|0.0076
|1 Бразильский реал
|0.3943
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4370
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0979
|100 Вон Республики Корея
|0.1335
|1 Чешская крона
|0.0645
|100 Чилийских песо
|0.2235
|1 Китайский юань
|0.2439
|1 Датская крона
|0.2336
|1 Грузинский лари
|0.6472
|1 Гонконгский доллар
|0.2060
|1 Индийская рупия
|0.0236
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3024
|100 Индонезийских рупий
|0.0116
|100 Иранских риалов
|0.0053
|1 Шведская крона
|0.1876
|1 Швейцарский франк
|1.5785
|1 Израильский шекель
|0.4048
|1 Канадский доллар
|1.1364
|1 Кувейтский динар
|5.2850
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0211
|100 Ливанских фунтов
|0.1064
|1 Малазийский ринггит
|0.3771
|1 Мексиканское песо
|0.0868
|1 Молдавский лей
|0.0780
|1 Египетский фунт
|0.2050
|1 Норвежская крона
|0.1845
|100 Узбекских сум
|0.0570
|1 Польский злотый
|0.3915
|1 Сингапурский доллар
|1.1244
|1 Саудовский риал
|0.4279
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2118
|1 Турецкая лира
|0.5333
|1 Тайваньский доллар
|0.0478
|1 Таджикский сомони
|0.2069
|1 Новый туркменский манат
|0.4722
|1 Украинская гривна
|0.0645
|100 Японских йен
|1.3567
|1 Новозеландский доллар
|1.0408
|Золото (1 унция)
|1787,3280
|Серебро (1 унция)
|23,2308
|Платина (1 унция)
|1391,5350
|Палладий (1 унция)
|802,5000
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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