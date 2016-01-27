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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.01.2016)

    1 доллар - 1,6050 маната

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,01% и составил 1,6050 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,08% и составил 1,7432 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,995% и составил 0,0203 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6050
    1 Евро 1.7432
    1 Российский рубль 0.0203
    1 Австралийский доллар 1.1269
    1 Аргентинское песо 0.1161
    100 Белорусских рублей 0.0076
    1 Бразильский реал 0.3943
    1 Дирхам ОАЭ 0.4370
    1 Южноафриканский рэнд 0.0979
    100 Вон Республики Корея 0.1335
    1 Чешская крона 0.0645
    100 Чилийских песо 0.2235
    1 Китайский юань 0.2439
    1 Датская крона 0.2336
    1 Грузинский лари 0.6472
    1 Гонконгский доллар 0.2060
    1 Индийская рупия 0.0236
    1 Английский фунт стерлингов 2.3024
    100 Индонезийских рупий 0.0116
    100 Иранских риалов 0.0053
    1 Шведская крона 0.1876
    1 Швейцарский франк 1.5785
    1 Израильский шекель 0.4048
    1 Канадский доллар 1.1364
    1 Кувейтский динар 5.2850
    1 Казахстанский тенге 0.0043
    1 Киргизский сом 0.0211
    100 Ливанских фунтов 0.1064
    1 Малазийский ринггит 0.3771
    1 Мексиканское песо 0.0868
    1 Молдавский лей 0.0780
    1 Египетский фунт 0.2050
    1 Норвежская крона 0.1845
    100 Узбекских сум 0.0570
    1 Польский злотый 0.3915
    1 Сингапурский доллар 1.1244
    1 Саудовский риал 0.4279
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2118
    1 Турецкая лира 0.5333
    1 Тайваньский доллар 0.0478
    1 Таджикский сомони 0.2069
    1 Новый туркменский манат 0.4722
    1 Украинская гривна 0.0645
    100 Японских йен 1.3567
    1 Новозеландский доллар 1.0408
    Золото (1 унция) 1787,3280
    Серебро (1 унция) 23,2308
    Платина (1 унция) 1391,5350
    Палладий (1 унция) 802,5000

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