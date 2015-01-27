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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.01.2015)

    1 Российский рубль - 0.0114

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 0.7844
    1 Евро 0.8819
    1 Российский рубль 0.0114
    1 Австралийский доллар 0.6229
    1 Аргентинское песо 0.0909
    100 Белорусских рублей 0.0052
    1 Бразильский реал 0.3036
    1 Дирхам ОАЭ 0.2136
    1 Южноафриканский рэнд 0.0685
    100 Вон Республики Корея 0.0725
    1 Чешская крона 0.0318
    100 Чилийских песо 0.1258
    1 Китайский юань 0.1255
    1 Датская крона 0.1184
    1 Грузинский лари 0.3916
    1 Гонконгский доллар 0.1012
    1 Индийская рупия 0.0128
    1 Английский фунт стерлингов 1.1844
    100 Индонезийских рупий 0.0063
    100 Иранских риалов 0.0029
    1 Шведская крона 0.0945
    1 Швейцарский франк 0.8687
    1 Израильский шекель 0.1964
    1 Канадский доллар 0.6286
    1 Кувейтский динар 2.6570
    1 Казахстанский тенге 0.0043
    1 Киргизский сом 0.0130
    100 Ливанских фунтов 0.0519
    1 Малазийский ринггит 0.2174
    1 Мексиканское песо 0.0537
    1 Молдавский лей 0.0447
    1 Египетский фунт 0.1054
    1 Норвежская крона 0.1009
    100 Узбекских сум 0.0322
    1 Польский злотый 0.2092
    1 Сингапурский доллар 0.5837
    1 Саудовский риял 0.2086
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.1012
    1 Турецкая лира 0.3328
    1 Тайваньский доллар 0.0251
    1 Таджикский сомони 0.1418
    1 Новый туркменский манат 0.2206
    1 Украинская гривна 0.0496
    100 Японских йен 0.6630
    1 Новозеландский доллар 0.5829
    Золото (1 унция) 1005.0125
    Серебро (1 унция) 14.0266
    Платина (1 унция) 985.2064
    Палладий (1 унция) 605.5568
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