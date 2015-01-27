Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.01.2015)

27 января, 2015 10:18

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7844 1 Евро 0.8819 1 Российский рубль 0.0114 1 Австралийский доллар 0.6229 1 Аргентинское песо 0.0909 100 Белорусских рублей 0.0052 1 Бразильский реал 0.3036 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0685 100 Вон Республики Корея 0.0725 1 Чешская крона 0.0318 100 Чилийских песо 0.1258 1 Китайский юань 0.1255 1 Датская крона 0.1184 1 Грузинский лари 0.3916 1 Гонконгский доллар 0.1012 1 Индийская рупия 0.0128 1 Английский фунт стерлингов 1.1844 100 Индонезийских рупий 0.0063 100 Иранских риалов 0.0029 1 Шведская крона 0.0945 1 Швейцарский франк 0.8687 1 Израильский шекель 0.1964 1 Канадский доллар 0.6286 1 Кувейтский динар 2.6570 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0130 100 Ливанских фунтов 0.0519 1 Малазийский ринггит 0.2174 1 Мексиканское песо 0.0537 1 Молдавский лей 0.0447 1 Египетский фунт 0.1054 1 Норвежская крона 0.1009 100 Узбекских сум 0.0322 1 Польский злотый 0.2092 1 Сингапурский доллар 0.5837 1 Саудовский риял 0.2086 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1012 1 Турецкая лира 0.3328 1 Тайваньский доллар 0.0251 1 Таджикский сомони 0.1418 1 Новый туркменский манат 0.2206 1 Украинская гривна 0.0496 100 Японских йен 0.6630 1 Новозеландский доллар 0.5829 Золото (1 унция) 1005.0125 Серебро (1 унция) 14.0266 Платина (1 унция) 985.2064 Палладий (1 унция) 605.5568