Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.01.2015)

Баку. 27 января. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|0.7844
|1 Евро
|0.8819
|1 Российский рубль
|0.0114
|1 Австралийский доллар
|0.6229
|1 Аргентинское песо
|0.0909
|100 Белорусских рублей
|0.0052
|1 Бразильский реал
|0.3036
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2136
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0685
|100 Вон Республики Корея
|0.0725
|1 Чешская крона
|0.0318
|100 Чилийских песо
|0.1258
|1 Китайский юань
|0.1255
|1 Датская крона
|0.1184
|1 Грузинский лари
|0.3916
|1 Гонконгский доллар
|0.1012
|1 Индийская рупия
|0.0128
|1 Английский фунт стерлингов
|1.1844
|100 Индонезийских рупий
|0.0063
|100 Иранских риалов
|0.0029
|1 Шведская крона
|0.0945
|1 Швейцарский франк
|0.8687
|1 Израильский шекель
|0.1964
|1 Канадский доллар
|0.6286
|1 Кувейтский динар
|2.6570
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0130
|100 Ливанских фунтов
|0.0519
|1 Малазийский ринггит
|0.2174
|1 Мексиканское песо
|0.0537
|1 Молдавский лей
|0.0447
|1 Египетский фунт
|0.1054
|1 Норвежская крона
|0.1009
|100 Узбекских сум
|0.0322
|1 Польский злотый
|0.2092
|1 Сингапурский доллар
|0.5837
|1 Саудовский риял
|0.2086
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.1012
|1 Турецкая лира
|0.3328
|1 Тайваньский доллар
|0.0251
|1 Таджикский сомони
|0.1418
|1 Новый туркменский манат
|0.2206
|1 Украинская гривна
|0.0496
|100 Японских йен
|0.6630
|1 Новозеландский доллар
|0.5829
|Золото (1 унция)
|1005.0125
|Серебро (1 унция)
|14.0266
|Платина (1 унция)
|985.2064
|Палладий (1 унция)
|605.5568
Tural İbadlıАвтор новости