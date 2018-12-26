Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.12.2018)

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,09%, до 1,9389 маната, курс рубля – на 0,4%, до 0,0247 маната.