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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.12.2018)

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,09%, до 1,9389 маната, курс рубля – на 0,4%, до 0,0247 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9389
    1 Российский рубль 0.0247
    1 Австралийский доллар 1.1972
    1 Аргентинское песо 0.0448
    1 Белорусский рубль 0.7991
    1 Бразильский реал 0.4354
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1165
    100 Вон Республики Корея 0.1510
    1 Чешская крона 0.0749
    100 Чилийских песо 0.2467
    1 Китайский юань 0.2468
    1 Датская крона 0.2596
    1 Грузинский лари 0.6381
    1 Гонконгский доллар 0.2171
    1 Индийская рупия 0.0243
    1 Английский фунт стерлингов 2.1585
    100 Индонезийских рупий 0.0116
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1877
    1 Швейцарский франк 1.7234
    1 Израильский шекель 0.4507
    1 Канадский доллар 1.2490
    1 Кувейтский динар 5.5958
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0243
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.4068
    1 Мексиканское песо 0.0852
    1 Молдавский лей 0.0987
    1 Египетский фунт 0.0949
    1 Норвежская крона 0.1940
    100 Узбекских сум 0.0203
    1 Польский злотый 0.4523
    1 Сингапурский доллар 1.2397
    1 Саудовский риал 0.4531
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3590
    1 Турецкая лира 0.3211
    1 Тайваньский доллар 0.0551
    1 Таджикский сомони 0.1804
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0621
    100 Японских йен 1.5401
    1 Новозеландский доллар 1.1442
    Золото (1 унция) 2163.4455
    Серебро (1 унция) 25.1938
    Платина (1 унция) 1341.7930
    Палладий (1 унция) 2122.7645
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