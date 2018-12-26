Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.12.2018)

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Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,09%, до 1,9389 маната, курс рубля – на 0,4%, до 0,0247 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9389
|1 Российский рубль
|0.0247
|1 Австралийский доллар
|1.1972
|1 Аргентинское песо
|0.0448
|1 Белорусский рубль
|0.7991
|1 Бразильский реал
|0.4354
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1165
|100 Вон Республики Корея
|0.1510
|1 Чешская крона
|0.0749
|100 Чилийских песо
|0.2467
|1 Китайский юань
|0.2468
|1 Датская крона
|0.2596
|1 Грузинский лари
|0.6381
|1 Гонконгский доллар
|0.2171
|1 Индийская рупия
|0.0243
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1585
|100 Индонезийских рупий
|0.0116
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1877
|1 Швейцарский франк
|1.7234
|1 Израильский шекель
|0.4507
|1 Канадский доллар
|1.2490
|1 Кувейтский динар
|5.5958
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.4068
|1 Мексиканское песо
|0.0852
|1 Молдавский лей
|0.0987
|1 Египетский фунт
|0.0949
|1 Норвежская крона
|0.1940
|100 Узбекских сум
|0.0203
|1 Польский злотый
|0.4523
|1 Сингапурский доллар
|1.2397
|1 Саудовский риал
|0.4531
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3590
|1 Турецкая лира
|0.3211
|1 Тайваньский доллар
|0.0551
|1 Таджикский сомони
|0.1804
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0621
|100 Японских йен
|1.5401
|1 Новозеландский доллар
|1.1442
|Золото (1 унция)
|2163.4455
|Серебро (1 унция)
|25.1938
|Платина (1 унция)
|1341.7930
|Палладий (1 унция)
|2122.7645
Namiq HüseynovАвтор новости