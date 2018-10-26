Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.10.2018)

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Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,38%, до 1,9325 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0259 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9325
|1 Российский рубль
|0.0259
|1 Австралийский доллар
|1.1955
|1 Аргентинское песо
|0.0462
|1 Белорусский рубль
|0.8066
|1 Бразильский реал
|0.4588
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1160
|100 Вон Республики Корея
|0.1487
|1 Чешская крона
|0.0747
|100 Чилийских песо
|0.2472
|1 Китайский юань
|0.2442
|1 Датская крона
|0.2590
|1 Грузинский лари
|0.6302
|1 Гонконгский доллар
|0.2168
|1 Индийская рупия
|0.0232
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1793
|100 Индонезийских рупий
|0.0112
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1862
|1 Швейцарский франк
|1.6997
|1 Израильский шекель
|0.4594
|1 Канадский доллар
|1.2969
|1 Кувейтский динар
|5.5963
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0245
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4070
|1 Мексиканское песо
|0.0870
|1 Молдавский лей
|0.0991
|1 Египетский фунт
|0.0949
|1 Норвежская крона
|0.2031
|100 Узбекских сум
|0.0206
|1 Польский злотый
|0.4479
|1 Сингапурский доллар
|1.2283
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3574
|1 Турецкая лира
|0.3007
|1 Тайваньский доллар
|0.0548
|1 Таджикский сомони
|0.1804
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0601
|100 Японских йен
|1.5148
|1 Новозеландский доллар
|1.1010
|Золото (1 унция)
|2094.2045
|Серебро (1 унция)
|24.8760
|Платина (1 унция)
|1400.3155
|Палладий (1 унция)
|1875.8310
Economic DepartmentАвтор новости