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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.10.2018)

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,38%, до 1,9325 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0259 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9325
    1 Российский рубль 0.0259
    1 Австралийский доллар 1.1955
    1 Аргентинское песо 0.0462
    1 Белорусский рубль 0.8066
    1 Бразильский реал 0.4588
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1160
    100 Вон Республики Корея 0.1487
    1 Чешская крона 0.0747
    100 Чилийских песо 0.2472
    1 Китайский юань 0.2442
    1 Датская крона 0.2590
    1 Грузинский лари 0.6302
    1 Гонконгский доллар 0.2168
    1 Индийская рупия 0.0232
    1 Английский фунт стерлингов 2.1793
    100 Индонезийских рупий 0.0112
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1862
    1 Швейцарский франк 1.6997
    1 Израильский шекель 0.4594
    1 Канадский доллар 1.2969
    1 Кувейтский динар 5.5963
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0245
    100 Ливанских фунтов 0.1125
    1 Малазийский ринггит 0.4070
    1 Мексиканское песо 0.0870
    1 Молдавский лей 0.0991
    1 Египетский фунт 0.0949
    1 Норвежская крона 0.2031
    100 Узбекских сум 0.0206
    1 Польский злотый 0.4479
    1 Сингапурский доллар 1.2283
    1 Саудовский риал 0.4532
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3574
    1 Турецкая лира 0.3007
    1 Тайваньский доллар 0.0548
    1 Таджикский сомони 0.1804
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0601
    100 Японских йен 1.5148
    1 Новозеландский доллар 1.1010
    Золото (1 унция) 2094.2045
    Серебро (1 унция) 24.8760
    Платина (1 унция) 1400.3155
    Палладий (1 унция) 1875.8310
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