Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.10.2017)

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,58% - до 2,0107 маната, курс рубля упал на 0,34%, до 0,0294 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7002
|1 Евро
|2.0107
|1 Российский рубль
|0.0294
|1 Австралийский доллар
|1.3102
|1 Аргентинское песо
|0.0972
|1 Белорусский рубль
|0.8688
|1 Бразильский реал
|0.5259
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1211
|100 Вон Республики Корея
|0.1512
|1 Чешская крона
|0.0786
|100 Чилийских песо
|0.2701
|1 Китайский юань
|0.2564
|1 Датская крона
|0.2701
|1 Грузинский лари
|0.6699
|1 Гонконгский доллар
|0.2179
|1 Индийская рупия
|0.0263
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2553
|100 Индонезийских рупий
|0.0125
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.2072
|1 Швейцарский франк
|1.7197
|1 Израильский шекель
|0.4848
|1 Канадский доллар
|1.3293
|1 Кувейтский динар
|5.6265
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.4016
|1 Мексиканское песо
|0.0893
|1 Молдавский лей
|0.0984
|1 Египетский фунт
|0.0963
|1 Норвежская крона
|0.2122
|100 Узбекских сум
|0.0211
|1 Польский злотый
|0.4739
|1 Сингапурский доллар
|1.2501
|1 Саудовский риал
|0.4534
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3958
|1 Турецкая лира
|0.4527
|1 Тайваньский доллар
|0.0562
|1 Таджикский сомони
|0.1931
|1 Новый туркменский манат
|0.4858
|1 Украинская гривна
|0.0635
|100 Японских йен
|1.4978
|1 Новозеландский доллар
|1.1718
|Золото (1 унция)
|2167,7550
|Серебро (1 унция)
|28,8881
|Платина (1 унция)
|1557,3832
|Палладий (1 унция)
|1654,2946
Tural İbadlıАвтор новости
Поделиться в Facebook