Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.10.2017)

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,58% - до 2,0107 маната, курс рубля упал на 0,34%, до 0,0294 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7002 1 Евро 2.0107 1 Российский рубль 0.0294 1 Австралийский доллар 1.3102 1 Аргентинское песо 0.0972 1 Белорусский рубль 0.8688 1 Бразильский реал 0.5259 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1211 100 Вон Республики Корея 0.1512 1 Чешская крона 0.0786 100 Чилийских песо 0.2701 1 Китайский юань 0.2564 1 Датская крона 0.2701 1 Грузинский лари 0.6699 1 Гонконгский доллар 0.2179 1 Индийская рупия 0.0263 1 Английский фунт стерлингов 2.2553 100 Индонезийских рупий 0.0125 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.2072 1 Швейцарский франк 1.7197 1 Израильский шекель 0.4848 1 Канадский доллар 1.3293 1 Кувейтский динар 5.6265 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0248 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.4016 1 Мексиканское песо 0.0893 1 Молдавский лей 0.0984 1 Египетский фунт 0.0963 1 Норвежская крона 0.2122 100 Узбекских сум 0.0211 1 Польский злотый 0.4739 1 Сингапурский доллар 1.2501 1 Саудовский риал 0.4534 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3958 1 Турецкая лира 0.4527 1 Тайваньский доллар 0.0562 1 Таджикский сомони 0.1931 1 Новый туркменский манат 0.4858 1 Украинская гривна 0.0635 100 Японских йен 1.4978 1 Новозеландский доллар 1.1718 Золото (1 унция) 2167,7550 Серебро (1 унция) 28,8881 Платина (1 унция) 1557,3832 Палладий (1 унция) 1654,2946