Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.08.2016)

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос и составил 1,6280 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,36% - до 1,8347 маната. Курс рубля вырос на 0,80%, составив 0,0251 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6280 1 Евро 1.8374 1 Российский рубль 0.0251 1 Австралийский доллар 1.2427 1 Аргентинское песо 0.1096 1 Белорусский рубль 0.8325 1 Бразильский реал 0.5034 1 Дирхам ОАЭ 0.4432 1 Южноафриканский рэнд 0.1147 100 Вон Республики Корея 0.1462 1 Чешская крона 0.0680 100 Чилийских песо 0.2456 1 Китайский юань 0.2443 1 Датская крона 0.2468 1 Грузинский лари 0.7125 1 Гонконгский доллар 0.2099 1 Индийская рупия 0.0243 1 Английский фунт стерлингов 2.1501 100 Индонезийских рупий 0.0123 100 Иранских риалов 0.0053 1 Шведская крона 0.1937 1 Швейцарский франк 1.6837 1 Израильский шекель 0.4332 1 Канадский доллар 1.2614 1 Кувейтский динар 5.4047 1 Казахстанский тенге 0.0048 1 Киргизский сом 0.0237 100 Ливанских фунтов 0.1080 1 Малазийский ринггит 0.4050 1 Мексиканское песо 0.0886 1 Молдавский лей 0.0826 1 Египетский фунт 0.1833 1 Норвежская крона 0.1981 100 Узбекских сум 0.0546 1 Польский злотый 0.4241 1 Сингапурский доллар 1.2038 1 Саудовский риал 0.4341 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2867 1 Турецкая лира 0.5544 1 Тайваньский доллар 0.0514 1 Таджикский сомони 0.2066 1 Новый туркменский манат 0.4657 1 Украинская гривна 0.0640 100 Японских йен 1.6198 1 Новозеландский доллар 1.1908 Золото (1 унция) 2151,0764 Серебро (1 унция) 30,3622 Платина (1 унция) 1748,4720 Палладий (1 унция) 1115,1800