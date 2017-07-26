Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.07.2017)

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,01% и составил 1,7010 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,21% - до 1,9798 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0284 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7010
|1 Евро
|1.9798
|1 Российский рубль
|0.0284
|1 Австралийский доллар
|1.3432
|1 Аргентинское песо
|0.0974
|1 Белорусский рубль
|0.8739
|1 Бразильский реал
|0.5361
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4631
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1301
|100 Вон Республики Корея
|0.1518
|1 Чешская крона
|0.0760
|100 Чилийских песо
|0.2617
|1 Китайский юань
|0.2518
|1 Датская крона
|0.2662
|1 Грузинский лари
|0.7071
|1 Гонконгский доллар
|0.2178
|1 Индийская рупия
|0.0264
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2140
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0047
|1 Шведская крона
|0.2071
|1 Швейцарский франк
|1.7847
|1 Израильский шекель
|0.4757
|1 Канадский доллар
|1.3596
|1 Кувейтский динар
|5.6279
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0246
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.3970
|1 Мексиканское песо
|0.0957
|1 Молдавский лей
|0.0940
|1 Египетский фунт
|0.0949
|1 Норвежская крона
|0.2131
|100 Узбекских сум
|0.0421
|1 Польский злотый
|0.4643
|1 Сингапурский доллар
|1.2477
|1 Саудовский риал
|0.4536
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3859
|1 Турецкая лира
|0.4764
|1 Тайваньский доллар
|0.0560
|1 Таджикский сомони
|0.1930
|1 Новый туркменский манат
|0.4867
|1 Украинская гривна
|0.0658
|100 Японских йен
|1.5200
|1 Новозеландский доллар
|1.2625
|Золото (1 унция)
|2133,7344
|Серебро (1 унция)
|27,8624
|Платина (1 унция)
|1575,1260
|Палладий (1 унция)
|1462,8600
Namiq HüseynovАвтор новости
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