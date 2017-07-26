Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.07.2017)

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,01% и составил 1,7010 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,21% - до 1,9798 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0284 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7010 1 Евро 1.9798 1 Российский рубль 0.0284 1 Австралийский доллар 1.3432 1 Аргентинское песо 0.0974 1 Белорусский рубль 0.8739 1 Бразильский реал 0.5361 1 Дирхам ОАЭ 0.4631 1 Южноафриканский рэнд 0.1301 100 Вон Республики Корея 0.1518 1 Чешская крона 0.0760 100 Чилийских песо 0.2617 1 Китайский юань 0.2518 1 Датская крона 0.2662 1 Грузинский лари 0.7071 1 Гонконгский доллар 0.2178 1 Индийская рупия 0.0264 1 Английский фунт стерлингов 2.2140 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0047 1 Шведская крона 0.2071 1 Швейцарский франк 1.7847 1 Израильский шекель 0.4757 1 Канадский доллар 1.3596 1 Кувейтский динар 5.6279 1 Казахстанский тенге 0.0052 1 Киргизский сом 0.0246 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.3970 1 Мексиканское песо 0.0957 1 Молдавский лей 0.0940 1 Египетский фунт 0.0949 1 Норвежская крона 0.2131 100 Узбекских сум 0.0421 1 Польский злотый 0.4643 1 Сингапурский доллар 1.2477 1 Саудовский риал 0.4536 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3859 1 Турецкая лира 0.4764 1 Тайваньский доллар 0.0560 1 Таджикский сомони 0.1930 1 Новый туркменский манат 0.4867 1 Украинская гривна 0.0658 100 Японских йен 1.5200 1 Новозеландский доллар 1.2625 Золото (1 унция) 2133,7344 Серебро (1 унция) 27,8624 Платина (1 унция) 1575,1260 Палладий (1 унция) 1462,8600