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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.07.2017)

    1 Доллар США - 1,7010 маната

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,01% и составил 1,7010 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,21% - до 1,9798 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0284 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7010
    1 Евро 1.9798
    1 Российский рубль 0.0284
    1 Австралийский доллар 1.3432
    1 Аргентинское песо 0.0974
    1 Белорусский рубль 0.8739
    1 Бразильский реал 0.5361
    1 Дирхам ОАЭ 0.4631
    1 Южноафриканский рэнд 0.1301
    100 Вон Республики Корея 0.1518
    1 Чешская крона 0.0760
    100 Чилийских песо 0.2617
    1 Китайский юань 0.2518
    1 Датская крона 0.2662
    1 Грузинский лари 0.7071
    1 Гонконгский доллар 0.2178
    1 Индийская рупия 0.0264
    1 Английский фунт стерлингов 2.2140
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0047
    1 Шведская крона 0.2071
    1 Швейцарский франк 1.7847
    1 Израильский шекель 0.4757
    1 Канадский доллар 1.3596
    1 Кувейтский динар 5.6279
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0246
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.3970
    1 Мексиканское песо 0.0957
    1 Молдавский лей 0.0940
    1 Египетский фунт 0.0949
    1 Норвежская крона 0.2131
    100 Узбекских сум 0.0421
    1 Польский злотый 0.4643
    1 Сингапурский доллар 1.2477
    1 Саудовский риал 0.4536
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3859
    1 Турецкая лира 0.4764
    1 Тайваньский доллар 0.0560
    1 Таджикский сомони 0.1930
    1 Новый туркменский манат 0.4867
    1 Украинская гривна 0.0658
    100 Японских йен 1.5200
    1 Новозеландский доллар 1.2625
    Золото (1 унция) 2133,7344
    Серебро (1 унция) 27,8624
    Платина (1 унция) 1575,1260
    Палладий (1 унция) 1462,8600
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