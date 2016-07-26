Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.07.2016)

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,20% и составил 1,5755 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,46% и составил 1,7338 маната. Курс рубля снизился на 0,82% и составил 0,0241 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5755
|1 Евро
|1.7338
|1 Российский рубль
|0.0241
|1 Австралийский доллар
|1.1855
|1 Аргентинское песо
|0.1054
|1 Белорусский рубль
|0.7927
|1 Бразильский реал
|0.4793
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4289
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1102
|100 Вон Республики Корея
|0.1386
|1 Чешская крона
|0.0642
|100 Чилийских песо
|0.2390
|1 Китайский юань
|0.2359
|1 Датская крона
|0.2330
|1 Грузинский лари
|0.6699
|1 Гонконгский доллар
|0.2031
|1 Индийская рупия
|0.0234
|1 Английский фунт стерлингов
|2.0669
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1826
|1 Швейцарский франк
|1.5994
|1 Израильский шекель
|0.4097
|1 Канадский доллар
|1.1945
|1 Кувейтский динар
|5.2074
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0235
|100 Ливанских фунтов
|0.1046
|1 Малазийский ринггит
|0.3872
|1 Мексиканское песо
|0.0841
|1 Молдавский лей
|0.0796
|1 Египетский фунт
|0.1774
|1 Норвежская крона
|0.1839
|100 Узбекских сум
|0.0533
|1 Польский злотый
|0.3974
|1 Сингапурский доллар
|1.1596
|1 Саудовский риал
|0.4201
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1812
|1 Турецкая лира
|0.5202
|1 Тайваньский доллар
|0.0490
|1 Таджикский сомони
|0.2008
|1 Новый туркменский манат
|0.4689
|1 Украинская гривна
|0.0636
|100 Японских йен
|1.5102
|1 Новозеландский доллар
|1.1102
|Золото (1 унция)
|2068,8678
|Серебро (1 унция)
|30,8956
|Платина (1 унция)
|1682,6340
|Палладий (1 унция)
|1074,4910
Tural İbadlıАвтор новости
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