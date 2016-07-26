Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.07.2016)

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,20% и составил 1,5755 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,46% и составил 1,7338 маната. Курс рубля снизился на 0,82% и составил 0,0241 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5755 1 Евро 1.7338 1 Российский рубль 0.0241 1 Австралийский доллар 1.1855 1 Аргентинское песо 0.1054 1 Белорусский рубль 0.7927 1 Бразильский реал 0.4793 1 Дирхам ОАЭ 0.4289 1 Южноафриканский рэнд 0.1102 100 Вон Республики Корея 0.1386 1 Чешская крона 0.0642 100 Чилийских песо 0.2390 1 Китайский юань 0.2359 1 Датская крона 0.2330 1 Грузинский лари 0.6699 1 Гонконгский доллар 0.2031 1 Индийская рупия 0.0234 1 Английский фунт стерлингов 2.0669 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1826 1 Швейцарский франк 1.5994 1 Израильский шекель 0.4097 1 Канадский доллар 1.1945 1 Кувейтский динар 5.2074 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0235 100 Ливанских фунтов 0.1046 1 Малазийский ринггит 0.3872 1 Мексиканское песо 0.0841 1 Молдавский лей 0.0796 1 Египетский фунт 0.1774 1 Норвежская крона 0.1839 100 Узбекских сум 0.0533 1 Польский злотый 0.3974 1 Сингапурский доллар 1.1596 1 Саудовский риал 0.4201 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1812 1 Турецкая лира 0.5202 1 Тайваньский доллар 0.0490 1 Таджикский сомони 0.2008 1 Новый туркменский манат 0.4689 1 Украинская гривна 0.0636 100 Японских йен 1.5102 1 Новозеландский доллар 1.1102 Золото (1 унция) 2068,8678 Серебро (1 унция) 30,8956 Платина (1 унция) 1682,6340 Палладий (1 унция) 1074,4910