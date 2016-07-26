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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.07.2016)

    1 доллар США - 1,5755 маната

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,20% и составил 1,5755 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,46% и составил 1,7338 маната. Курс рубля снизился на 0,82% и составил 0,0241 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5755
    1 Евро 1.7338
    1 Российский рубль 0.0241
    1 Австралийский доллар 1.1855
    1 Аргентинское песо 0.1054
    1 Белорусский рубль 0.7927
    1 Бразильский реал 0.4793
    1 Дирхам ОАЭ 0.4289
    1 Южноафриканский рэнд 0.1102
    100 Вон Республики Корея 0.1386
    1 Чешская крона 0.0642
    100 Чилийских песо 0.2390
    1 Китайский юань 0.2359
    1 Датская крона 0.2330
    1 Грузинский лари 0.6699
    1 Гонконгский доллар 0.2031
    1 Индийская рупия 0.0234
    1 Английский фунт стерлингов 2.0669
    100 Индонезийских рупий 0.0120
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1826
    1 Швейцарский франк 1.5994
    1 Израильский шекель 0.4097
    1 Канадский доллар 1.1945
    1 Кувейтский динар 5.2074
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0235
    100 Ливанских фунтов 0.1046
    1 Малазийский ринггит 0.3872
    1 Мексиканское песо 0.0841
    1 Молдавский лей 0.0796
    1 Египетский фунт 0.1774
    1 Норвежская крона 0.1839
    100 Узбекских сум 0.0533
    1 Польский злотый 0.3974
    1 Сингапурский доллар 1.1596
    1 Саудовский риал 0.4201
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1812
    1 Турецкая лира 0.5202
    1 Тайваньский доллар 0.0490
    1 Таджикский сомони 0.2008
    1 Новый туркменский манат 0.4689
    1 Украинская гривна 0.0636
    100 Японских йен 1.5102
    1 Новозеландский доллар 1.1102
    Золото (1 унция) 2068,8678
    Серебро (1 унция) 30,8956
    Платина (1 унция) 1682,6340
    Палладий (1 унция) 1074,4910
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