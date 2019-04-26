Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.04.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,8931 маната, курс рубля – на 0,38% - до 0,0263 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8931
|1 Российский рубль
|0.0263
|1 Австралийский доллар
|1.1940
|1 Аргентинское песо
|0.0377
|1 Белорусский рубль
|0.8048
|1 Бразильский реал
|0.4302
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1183
|100 Вон Республики Корея
|0.1463
|1 Чешская крона
|0.0736
|100 Чилийских песо
|0.2517
|1 Китайский юань
|0.2524
|1 Датская крона
|0.2536
|1 Грузинский лари
|0.6302
|1 Гонконгский доллар
|0.2167
|1 Индийская рупия
|0.0242
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1934
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1784
|1 Швейцарский франк
|1.6666
|1 Израильский шекель
|0.4682
|1 Канадский доллар
|1.2612
|1 Кувейтский динар
|5.5836
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0237
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4113
|1 Мексиканское песо
|0.0894
|1 Молдавский лей
|0.0951
|1 Египетский фунт
|0.0990
|1 Норвежская крона
|0.1961
|100 Узбекских сум
|0.0201
|1 Польский злотый
|0.4412
|1 Сингапурский доллар
|1.2482
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3471
|1 Турецкая лира
|0.2862
|1 Тайваньский доллар
|0.0549
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0637
|100 Японских йен
|1.5223
|1 Новозеландский доллар
|1.1294
|Золото (1 унция)
|2176.2890
|Серебро (1 унция)
|25.4915
|Платина (1 унция)
|1512.4900
|Палладий (1 унция)
|2409.8265
Tural İbadlıАвтор новости