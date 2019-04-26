 Наверх

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.04.2019)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.04.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,8931 маната, курс рубля – на 0,38% - до 0,0263 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8931
1 Российский рубль 0.0263
1 Австралийский доллар 1.1940
1 Аргентинское песо 0.0377
1 Белорусский рубль 0.8048
1 Бразильский реал 0.4302
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1183
100 Вон Республики Корея 0.1463
1 Чешская крона 0.0736
100 Чилийских песо 0.2517
1 Китайский юань 0.2524
1 Датская крона 0.2536
1 Грузинский лари 0.6302
1 Гонконгский доллар 0.2167
1 Индийская рупия 0.0242
1 Британский фунт стерлингов 2.1934
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1784
1 Швейцарский франк 1.6666
1 Израильский шекель 0.4682
1 Канадский доллар 1.2612
1 Кувейтский динар 5.5836
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0237
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.4113
1 Мексиканское песо 0.0894
1 Молдавский лей 0.0951
1 Египетский фунт 0.0990
1 Норвежская крона 0.1961
100 Узбекских сум 0.0201
1 Польский злотый 0.4412
1 Сингапурский доллар 1.2482
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3471
1 Турецкая лира 0.2862
1 Тайваньский доллар 0.0549
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0637
100 Японских йен 1.5223
1 Новозеландский доллар 1.1294
Золото (1 унция) 2176.2890
Серебро (1 унция) 25.4915
Платина (1 унция) 1512.4900
Палладий (1 унция) 2409.8265
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние

Последние новости



Orphus sistemi