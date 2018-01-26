Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.01.2018)

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,11% - до 2,1119 маната, курс рубля повысился на 0,33%, до 0,0304 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.1119 1 Российский рубль 0.0304 1 Австралийский доллар 1.3690 1 Аргентинское песо 0.0869 1 Белорусский рубль 0.8602 1 Бразильский реал 0.5400 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1429 100 Вон Республики Корея 0.1596 1 Чешская крона 0.0833 100 Чилийских песо 0.2835 1 Китайский юань 0.2686 1 Датская крона 0.2837 1 Грузинский лари 0.6828 1 Гонконгский доллар 0.2174 1 Индийская рупия 0.0268 1 Английский фунт стерлингов 2.4108 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0041 1 Шведская крона 0.2149 1 Швейцарский франк 1.8089 1 Израильский шекель 0.5011 1 Канадский доллар 1.3759 1 Кувейтский динар 5.6765 1 Казахстанский тенге 0.0053 1 Киргизский сом 0.0249 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.4387 1 Мексиканское песо 0.0915 1 Молдавский лей 0.1017 1 Египетский фунт 0.0961 1 Норвежская крона 0.2201 100 Узбекских сум 0.0208 1 Польский злотый 0.5097 1 Сингапурский доллар 1.2996 1 Саудовский риал 0.4534 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4732 1 Турецкая лира 0.4524 1 Тайваньский доллар 0.0584 1 Таджикский сомони 0.1929 1 Новый туркменский манат 0.4864 1 Украинская гривна 0.0592 100 Японских йен 1.5538 1 Новозеландский доллар 1.2474 Золото (1 унция) 2303,5505 Серебро (1 унция) 29,5987 Платина (1 унция) 1734,1020 Палладий (1 унция) 1870,1100