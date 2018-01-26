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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.01.2018)

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,11% - до 2,1119 маната, курс рубля повысился на 0,33%, до 0,0304 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.1119
    1 Российский рубль 0.0304
    1 Австралийский доллар 1.3690
    1 Аргентинское песо 0.0869
    1 Белорусский рубль 0.8602
    1 Бразильский реал 0.5400
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1429
    100 Вон Республики Корея 0.1596
    1 Чешская крона 0.0833
    100 Чилийских песо 0.2835
    1 Китайский юань 0.2686
    1 Датская крона 0.2837
    1 Грузинский лари 0.6828
    1 Гонконгский доллар 0.2174
    1 Индийская рупия 0.0268
    1 Английский фунт стерлингов 2.4108
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0041
    1 Шведская крона 0.2149
    1 Швейцарский франк 1.8089
    1 Израильский шекель 0.5011
    1 Канадский доллар 1.3759
    1 Кувейтский динар 5.6765
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1127
    1 Малазийский ринггит 0.4387
    1 Мексиканское песо 0.0915
    1 Молдавский лей 0.1017
    1 Египетский фунт 0.0961
    1 Норвежская крона 0.2201
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.5097
    1 Сингапурский доллар 1.2996
    1 Саудовский риал 0.4534
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4732
    1 Турецкая лира 0.4524
    1 Тайваньский доллар 0.0584
    1 Таджикский сомони 0.1929
    1 Новый туркменский манат 0.4864
    1 Украинская гривна 0.0592
    100 Японских йен 1.5538
    1 Новозеландский доллар 1.2474
    Золото (1 унция) 2303,5505
    Серебро (1 унция) 29,5987
    Платина (1 унция) 1734,1020
    Палладий (1 унция) 1870,1100
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