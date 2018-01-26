Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.01.2018)

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,11% - до 2,1119 маната, курс рубля повысился на 0,33%, до 0,0304 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.1119
|1 Российский рубль
|0.0304
|1 Австралийский доллар
|1.3690
|1 Аргентинское песо
|0.0869
|1 Белорусский рубль
|0.8602
|1 Бразильский реал
|0.5400
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1429
|100 Вон Республики Корея
|0.1596
|1 Чешская крона
|0.0833
|100 Чилийских песо
|0.2835
|1 Китайский юань
|0.2686
|1 Датская крона
|0.2837
|1 Грузинский лари
|0.6828
|1 Гонконгский доллар
|0.2174
|1 Индийская рупия
|0.0268
|1 Английский фунт стерлингов
|2.4108
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0041
|1 Шведская крона
|0.2149
|1 Швейцарский франк
|1.8089
|1 Израильский шекель
|0.5011
|1 Канадский доллар
|1.3759
|1 Кувейтский динар
|5.6765
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.4387
|1 Мексиканское песо
|0.0915
|1 Молдавский лей
|0.1017
|1 Египетский фунт
|0.0961
|1 Норвежская крона
|0.2201
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.5097
|1 Сингапурский доллар
|1.2996
|1 Саудовский риал
|0.4534
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4732
|1 Турецкая лира
|0.4524
|1 Тайваньский доллар
|0.0584
|1 Таджикский сомони
|0.1929
|1 Новый туркменский манат
|0.4864
|1 Украинская гривна
|0.0592
|100 Японских йен
|1.5538
|1 Новозеландский доллар
|1.2474
|Золото (1 унция)
|2303,5505
|Серебро (1 унция)
|29,5987
|Платина (1 унция)
|1734,1020
|Палладий (1 унция)
|1870,1100
Tural İbadlıАвтор новости
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