Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.01.2015)

26 января, 2015 10:10

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7844 1 Евро 0.8770 1 Российский рубль 0.0123 1 Австралийский доллар 0.6182 1 Аргентинское песо 0.0911 100 Белорусских рублей 0.0052 1 Бразильский реал 0.3041 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0687 100 Вон Республики Корея 0.0727 1 Чешская крона 0.0317 100 Чилийских песо 0.1254 1 Китайский юань 0.1254 1 Датская крона 0.1178 1 Грузинский лари 0.3907 1 Гонконгский доллар 0.1012 1 Индийская рупия 0.0128 1 Английский фунт стерлингов 1.1765 100 Индонезийских рупий 0.0063 100 Иранских риалов 0.0029 1 Шведская крона 0.0940 1 Швейцарский франк 0.8922 1 Израильский шекель 0.1952 1 Канадский доллар 0.6300 1 Кувейтский динар 2.6586 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0130 100 Ливанских фунтов 0.0519 1 Малазийский ринггит 0.2173 1 Мексиканское песо 0.0535 1 Молдавский лей 0.0447 1 Египетский фунт 0.1060 1 Норвежская крона 0.1008 100 Узбекских сум 0.0323 1 Польский злотый 0.2084 1 Сингапурский доллар 0.5832 1 Саудовский риял 0.2087 1 СДР (спец. права заимствования) 1.0991 1 Турецкая лира 0.3316 1 Тайваньский доллар 0.0251 1 Таджикский сомони 0.1418 1 Новый туркменский манат 0.2210 1 Украинская гривна 0.0496 100 Японских йен 0.6668 1 Новозеландский доллар 0.5828 Золото (1 унция) 1015.6015 Серебро (1 унция) 14.3708 Платина (1 унция) 999.3256 Палладий (1 унция) 601.6348