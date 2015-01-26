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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.01.2015)

    1 Евро - 0.8770 манатов

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 0.7844
    1 Евро 0.8770
    1 Российский рубль 0.0123
    1 Австралийский доллар 0.6182
    1 Аргентинское песо 0.0911
    100 Белорусских рублей 0.0052
    1 Бразильский реал 0.3041
    1 Дирхам ОАЭ 0.2136
    1 Южноафриканский рэнд 0.0687
    100 Вон Республики Корея 0.0727
    1 Чешская крона 0.0317
    100 Чилийских песо 0.1254
    1 Китайский юань 0.1254
    1 Датская крона 0.1178
    1 Грузинский лари 0.3907
    1 Гонконгский доллар 0.1012
    1 Индийская рупия 0.0128
    1 Английский фунт стерлингов 1.1765
    100 Индонезийских рупий 0.0063
    100 Иранских риалов 0.0029
    1 Шведская крона 0.0940
    1 Швейцарский франк 0.8922
    1 Израильский шекель 0.1952
    1 Канадский доллар 0.6300
    1 Кувейтский динар 2.6586
    1 Казахстанский тенге 0.0043
    1 Киргизский сом 0.0130
    100 Ливанских фунтов 0.0519
    1 Малазийский ринггит 0.2173
    1 Мексиканское песо 0.0535
    1 Молдавский лей 0.0447
    1 Египетский фунт 0.1060
    1 Норвежская крона 0.1008
    100 Узбекских сум 0.0323
    1 Польский злотый 0.2084
    1 Сингапурский доллар 0.5832
    1 Саудовский риял 0.2087
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.0991
    1 Турецкая лира 0.3316
    1 Тайваньский доллар 0.0251
    1 Таджикский сомони 0.1418
    1 Новый туркменский манат 0.2210
    1 Украинская гривна 0.0496
    100 Японских йен 0.6668
    1 Новозеландский доллар 0.5828
    Золото (1 унция) 1015.6015
    Серебро (1 унция) 14.3708
    Платина (1 унция) 999.3256
    Палладий (1 унция) 601.6348
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