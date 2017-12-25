Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.12.2017)

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 0,07% - до 2,0158 маната, курс рубля вырос на 0,35%, до 0,0291 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0158
|1 Российский рубль
|0.0291
|1 Австралийский доллар
|1.3121
|1 Аргентинское песо
|0.0941
|1 Белорусский рубль
|0.8535
|1 Бразильский реал
|0.5094
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1347
|100 Вон Республики Корея
|0.1577
|1 Чешская крона
|0.0784
|100 Чилийских песо
|0.2730
|1 Китайский юань
|0.2591
|1 Датская крона
|0.2708
|1 Грузинский лари
|0.6708
|1 Гонконгский доллар
|0.2176
|1 Индийская рупия
|0.0265
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2720
|100 Индонезийских рупий
|0.0125
|100 Иранских риалов
|0.0042
|1 Шведская крона
|0.2036
|1 Швейцарский франк
|1.7182
|1 Израильский шекель
|0.4880
|1 Канадский доллар
|1.3359
|1 Кувейтский динар
|5.6272
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0245
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4167
|1 Мексиканское песо
|0.0861
|1 Молдавский лей
|0.0990
|1 Египетский фунт
|0.0952
|1 Норвежская крона
|0.2042
|100 Узбекских сум
|0.0210
|1 Польский злотый
|0.4807
|1 Сингапурский доллар
|1.2651
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4069
|1 Турецкая лира
|0.4461
|1 Тайваньский доллар
|0.0568
|1 Таджикский сомони
|0.1927
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0609
|100 Японских йен
|1.5006
|1 Новозеландский доллар
|1.1941
|Золото (1 унция)
|2166,1994
|Серебро (1 унция)
|27,7563
|Платина (1 унция)
|1559,0682
|Палладий (1 унция)
|1769,4131
Tural İbadlıАвтор новости
Поделиться в Facebook