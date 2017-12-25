Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.12.2017)

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 0,07% - до 2,0158 маната, курс рубля вырос на 0,35%, до 0,0291 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.0158 1 Российский рубль 0.0291 1 Австралийский доллар 1.3121 1 Аргентинское песо 0.0941 1 Белорусский рубль 0.8535 1 Бразильский реал 0.5094 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1347 100 Вон Республики Корея 0.1577 1 Чешская крона 0.0784 100 Чилийских песо 0.2730 1 Китайский юань 0.2591 1 Датская крона 0.2708 1 Грузинский лари 0.6708 1 Гонконгский доллар 0.2176 1 Индийская рупия 0.0265 1 Английский фунт стерлингов 2.2720 100 Индонезийских рупий 0.0125 100 Иранских риалов 0.0042 1 Шведская крона 0.2036 1 Швейцарский франк 1.7182 1 Израильский шекель 0.4880 1 Канадский доллар 1.3359 1 Кувейтский динар 5.6272 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0245 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4167 1 Мексиканское песо 0.0861 1 Молдавский лей 0.0990 1 Египетский фунт 0.0952 1 Норвежская крона 0.2042 100 Узбекских сум 0.0210 1 Польский злотый 0.4807 1 Сингапурский доллар 1.2651 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4069 1 Турецкая лира 0.4461 1 Тайваньский доллар 0.0568 1 Таджикский сомони 0.1927 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0609 100 Японских йен 1.5006 1 Новозеландский доллар 1.1941 Золото (1 унция) 2166,1994 Серебро (1 унция) 27,7563 Платина (1 унция) 1559,0682 Палладий (1 унция) 1769,4131