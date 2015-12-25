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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.12.2015)

    1 доллар США - 1,5540 манатов

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату подорожал на 0,08% и составил 1,5540 манатов. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату повысился на 0,41% и составил 1,7043 манатов. Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,90% и составил 0,0221 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5540
    1 Евро 1.7043
    1 Российский рубль 0.0221
    1 Австралийский доллар 1.1315
    1 Аргентинское песо 0.1175
    100 Белорусских рублей 0.0085
    1 Бразильский реал 0.3932
    1 Дирхам ОАЭ 0.4231
    1 Южноафриканский рэнд 0.1019
    100 Вон Республики Корея 0.1329
    1 Чешская крона 0.0631
    100 Чилийских песо 0.2220
    1 Китайский юань 0.2402
    1 Датская крона 0.2284
    1 Грузинский лари 0.6475
    1 Гонконгский доллар 0.2005
    1 Индийская рупия 0.0235
    1 Английский фунт стерлингов 2.3223
    100 Индонезийских рупий 0.0114
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1852
    1 Швейцарский франк 1.5728
    1 Израильский шекель 0.4004
    1 Канадский доллар 1.1245
    1 Кувейтский динар 5.1182
    1 Казахстанский тенге 0.0048
    1 Киргизский сом 0.0202
    100 Ливанских фунтов 0.1032
    1 Малазийский ринггит 0.3608
    1 Мексиканское песо 0.0902
    1 Молдавский лей 0.0796
    1 Египетский фунт 0.1985
    1 Норвежская крона 0.1786
    100 Узбекских сум 0.0559
    1 Польский злотый 0.4021
    1 Сингапурский доллар 1.1068
    1 Саудовский риал 0.4141
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1588
    1 Турецкая лира 0.5324
    1 Тайваньский доллар 0.0475
    1 Таджикский сомони 0.2349
    1 Новый туркменский манат 0.4571
    1 Украинская гривна 0.0679
    100 Японских йен 1.2935
    1 Новозеландский доллар 1.0608
    Золото (1 унция) 1665,7326
    Серебро (1 унция) 22,3388
    Платина (1 унция) 1358,1960
    Палладий (1 унция) 860,9160
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