Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.12.2015)

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату подорожал на 0,08% и составил 1,5540 манатов. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату повысился на 0,41% и составил 1,7043 манатов. Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,90% и составил 0,0221 манатов.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5540 1 Евро 1.7043 1 Российский рубль 0.0221 1 Австралийский доллар 1.1315 1 Аргентинское песо 0.1175 100 Белорусских рублей 0.0085 1 Бразильский реал 0.3932 1 Дирхам ОАЭ 0.4231 1 Южноафриканский рэнд 0.1019 100 Вон Республики Корея 0.1329 1 Чешская крона 0.0631 100 Чилийских песо 0.2220 1 Китайский юань 0.2402 1 Датская крона 0.2284 1 Грузинский лари 0.6475 1 Гонконгский доллар 0.2005 1 Индийская рупия 0.0235 1 Английский фунт стерлингов 2.3223 100 Индонезийских рупий 0.0114 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1852 1 Швейцарский франк 1.5728 1 Израильский шекель 0.4004 1 Канадский доллар 1.1245 1 Кувейтский динар 5.1182 1 Казахстанский тенге 0.0048 1 Киргизский сом 0.0202 100 Ливанских фунтов 0.1032 1 Малазийский ринггит 0.3608 1 Мексиканское песо 0.0902 1 Молдавский лей 0.0796 1 Египетский фунт 0.1985 1 Норвежская крона 0.1786 100 Узбекских сум 0.0559 1 Польский злотый 0.4021 1 Сингапурский доллар 1.1068 1 Саудовский риал 0.4141 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1588 1 Турецкая лира 0.5324 1 Тайваньский доллар 0.0475 1 Таджикский сомони 0.2349 1 Новый туркменский манат 0.4571 1 Украинская гривна 0.0679 100 Японских йен 1.2935 1 Новозеландский доллар 1.0608 Золото (1 унция) 1665,7326 Серебро (1 унция) 22,3388 Платина (1 унция) 1358,1960 Палладий (1 унция) 860,9160