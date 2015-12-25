Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.12.2015)

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату подорожал на 0,08% и составил 1,5540 манатов. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату повысился на 0,41% и составил 1,7043 манатов. Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,90% и составил 0,0221 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5540
|1 Евро
|1.7043
|1 Российский рубль
|0.0221
|1 Австралийский доллар
|1.1315
|1 Аргентинское песо
|0.1175
|100 Белорусских рублей
|0.0085
|1 Бразильский реал
|0.3932
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4231
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1019
|100 Вон Республики Корея
|0.1329
|1 Чешская крона
|0.0631
|100 Чилийских песо
|0.2220
|1 Китайский юань
|0.2402
|1 Датская крона
|0.2284
|1 Грузинский лари
|0.6475
|1 Гонконгский доллар
|0.2005
|1 Индийская рупия
|0.0235
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3223
|100 Индонезийских рупий
|0.0114
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1852
|1 Швейцарский франк
|1.5728
|1 Израильский шекель
|0.4004
|1 Канадский доллар
|1.1245
|1 Кувейтский динар
|5.1182
|1 Казахстанский тенге
|0.0048
|1 Киргизский сом
|0.0202
|100 Ливанских фунтов
|0.1032
|1 Малазийский ринггит
|0.3608
|1 Мексиканское песо
|0.0902
|1 Молдавский лей
|0.0796
|1 Египетский фунт
|0.1985
|1 Норвежская крона
|0.1786
|100 Узбекских сум
|0.0559
|1 Польский злотый
|0.4021
|1 Сингапурский доллар
|1.1068
|1 Саудовский риал
|0.4141
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1588
|1 Турецкая лира
|0.5324
|1 Тайваньский доллар
|0.0475
|1 Таджикский сомони
|0.2349
|1 Новый туркменский манат
|0.4571
|1 Украинская гривна
|0.0679
|100 Японских йен
|1.2935
|1 Новозеландский доллар
|1.0608
|Золото (1 унция)
|1665,7326
|Серебро (1 унция)
|22,3388
|Платина (1 унция)
|1358,1960
|Палладий (1 унция)
|860,9160
Tural İbadlıАвтор новости
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