Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.11.2016)

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,29% и составил 1,7196 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,55% - до 1,8176 маната. Курс рубля снизился на 0,38%, составив 0,0266 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7196 1 Евро 1.8176 1 Российский рубль 0.0266 1 Австралийский доллар 1.2779 1 Аргентинское песо 0.1107 1 Белорусский рубль 0.8778 1 Бразильский реал 0.5069 1 Дирхам ОАЭ 0.4682 1 Южноафриканский рэнд 0.1217 100 Вон Республики Корея 0.1460 1 Чешская крона 0.0672 100 Чилийских песо 0.2538 1 Китайский юань 0.2487 1 Датская крона 0.2443 1 Грузинский лари 0.6892 1 Гонконгский доллар 0.2217 1 Индийская рупия 0.0251 1 Английский фунт стерлингов 2.1409 100 Индонезийских рупий 0.0127 100 Иранских риалов 0.0049 1 Шведская крона 0.1860 1 Швейцарский франк 1.6919 1 Израильский шекель 0.4440 1 Канадский доллар 1.2745 1 Кувейтский динар 5.6404 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0249 100 Ливанских фунтов 0.1140 1 Малазийский ринггит 0.3851 1 Мексиканское песо 0.0829 1 Молдавский лей 0.0852 1 Египетский фунт 0.0976 1 Норвежская крона 0.2002 100 Узбекских сум 0.0545 1 Польский злотый 0.4109 1 Сингапурский доллар 1.2015 1 Саудовский риал 0.4584 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3275 1 Турецкая лира 0.4970 1 Тайваньский доллар 0.0539 1 Таджикский сомони 0.2177 1 Новый туркменский манат 0.4920 1 Украинская гривна 0.0672 100 Японских йен 1.5159 1 Новозеландский доллар 1.2065 Золото (1 унция) 2039,6176 Серебро (1 унция) 28,0209 Платина (1 унция) 1571,7144 Палладий (1 унция) 1260,4668