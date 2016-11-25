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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.11.2016)

    1 доллар США - 1,7196 маната

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,29% и составил 1,7196 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,55% - до 1,8176 маната. Курс рубля снизился на 0,38%, составив 0,0266 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7196
    1 Евро 1.8176
    1 Российский рубль 0.0266
    1 Австралийский доллар 1.2779
    1 Аргентинское песо 0.1107
    1 Белорусский рубль 0.8778
    1 Бразильский реал 0.5069
    1 Дирхам ОАЭ 0.4682
    1 Южноафриканский рэнд 0.1217
    100 Вон Республики Корея 0.1460
    1 Чешская крона 0.0672
    100 Чилийских песо 0.2538
    1 Китайский юань 0.2487
    1 Датская крона 0.2443
    1 Грузинский лари 0.6892
    1 Гонконгский доллар 0.2217
    1 Индийская рупия 0.0251
    1 Английский фунт стерлингов 2.1409
    100 Индонезийских рупий 0.0127
    100 Иранских риалов 0.0049
    1 Шведская крона 0.1860
    1 Швейцарский франк 1.6919
    1 Израильский шекель 0.4440
    1 Канадский доллар 1.2745
    1 Кувейтский динар 5.6404
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1140
    1 Малазийский ринггит 0.3851
    1 Мексиканское песо 0.0829
    1 Молдавский лей 0.0852
    1 Египетский фунт 0.0976
    1 Норвежская крона 0.2002
    100 Узбекских сум 0.0545
    1 Польский злотый 0.4109
    1 Сингапурский доллар 1.2015
    1 Саудовский риал 0.4584
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3275
    1 Турецкая лира 0.4970
    1 Тайваньский доллар 0.0539
    1 Таджикский сомони 0.2177
    1 Новый туркменский манат 0.4920
    1 Украинская гривна 0.0672
    100 Японских йен 1.5159
    1 Новозеландский доллар 1.2065
    Золото (1 унция) 2039,6176
    Серебро (1 унция) 28,0209
    Платина (1 унция) 1571,7144
    Палладий (1 унция) 1260,4668

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