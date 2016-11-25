Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.11.2016)

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,29% и составил 1,7196 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,55% - до 1,8176 маната. Курс рубля снизился на 0,38%, составив 0,0266 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7196
|1 Евро
|1.8176
|1 Российский рубль
|0.0266
|1 Австралийский доллар
|1.2779
|1 Аргентинское песо
|0.1107
|1 Белорусский рубль
|0.8778
|1 Бразильский реал
|0.5069
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4682
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1217
|100 Вон Республики Корея
|0.1460
|1 Чешская крона
|0.0672
|100 Чилийских песо
|0.2538
|1 Китайский юань
|0.2487
|1 Датская крона
|0.2443
|1 Грузинский лари
|0.6892
|1 Гонконгский доллар
|0.2217
|1 Индийская рупия
|0.0251
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1409
|100 Индонезийских рупий
|0.0127
|100 Иранских риалов
|0.0049
|1 Шведская крона
|0.1860
|1 Швейцарский франк
|1.6919
|1 Израильский шекель
|0.4440
|1 Канадский доллар
|1.2745
|1 Кувейтский динар
|5.6404
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1140
|1 Малазийский ринггит
|0.3851
|1 Мексиканское песо
|0.0829
|1 Молдавский лей
|0.0852
|1 Египетский фунт
|0.0976
|1 Норвежская крона
|0.2002
|100 Узбекских сум
|0.0545
|1 Польский злотый
|0.4109
|1 Сингапурский доллар
|1.2015
|1 Саудовский риал
|0.4584
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3275
|1 Турецкая лира
|0.4970
|1 Тайваньский доллар
|0.0539
|1 Таджикский сомони
|0.2177
|1 Новый туркменский манат
|0.4920
|1 Украинская гривна
|0.0672
|100 Японских йен
|1.5159
|1 Новозеландский доллар
|1.2065
|Золото (1 унция)
|2039,6176
|Серебро (1 унция)
|28,0209
|Платина (1 унция)
|1571,7144
|Палладий (1 унция)
|1260,4668
Nərmin RəhimovaАвтор новости