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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.10.2016)

    1 доллар США - 1,6211 маната

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,37% и составил 1,6211 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату повысился на 0,54% и составил 1,7638 маната. Курс рубля по отношению к манату подорожал на 1,16% и составил 0,0261 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6211
    1 Евро 1.7638
    1 Российский рубль 0.0261
    1 Австралийский доллар 1.2365
    1 Аргентинское песо 0.1069
    1 Белорусский рубль 0.8532
    1 Бразильский реал 0.5188
    1 Дирхам ОАЭ 0.4414
    1 Южноафриканский рэнд 0.1166
    100 Вон Республики Корея 0.1426
    1 Чешская крона 0.0653
    100 Чилийских песо 0.2460
    1 Китайский юань 0.2392
    1 Датская крона 0.2371
    1 Грузинский лари 0.6826
    1 Гонконгский доллар 0.2090
    1 Индийская рупия 0.0242
    1 Английский фунт стерлингов 1.9808
    100 Индонезийских рупий 0.0125
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1820
    1 Швейцарский франк 1.6306
    1 Израильский шекель 0.4200
    1 Канадский доллар 1.2160
    1 Кувейтский динар 5.3466
    1 Казахстанский тенге 0.0049
    1 Киргизский сом 0.0238
    100 Ливанских фунтов 0.1074
    1 Малазийский ринггит 0.3883
    1 Мексиканское песо 0.0875
    1 Молдавский лей 0.0811
    1 Египетский фунт 0.1826
    1 Норвежская крона 0.1964
    100 Узбекских сум 0.0525
    1 Польский злотый 0.4085
    1 Сингапурский доллар 1.1641
    1 Саудовский риал 0.4322
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2268
    1 Турецкая лира 0.5260
    1 Тайваньский доллар 0.0513
    1 Таджикский сомони 0.2060
    1 Новый туркменский манат 0.4637
    1 Украинская гривна 0.0632
    100 Японских йен 1.5529
    1 Новозеландский доллар 1.1593
    Золото (1 унция) 2051,5851
    Серебро (1 унция) 28,5638
    Платина (1 унция) 1535,1817
    Палладий (1 унция) 1018,0508
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