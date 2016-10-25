Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.10.2016)

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,37% и составил 1,6211 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату повысился на 0,54% и составил 1,7638 маната. Курс рубля по отношению к манату подорожал на 1,16% и составил 0,0261 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6211
|1 Евро
|1.7638
|1 Российский рубль
|0.0261
|1 Австралийский доллар
|1.2365
|1 Аргентинское песо
|0.1069
|1 Белорусский рубль
|0.8532
|1 Бразильский реал
|0.5188
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4414
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1166
|100 Вон Республики Корея
|0.1426
|1 Чешская крона
|0.0653
|100 Чилийских песо
|0.2460
|1 Китайский юань
|0.2392
|1 Датская крона
|0.2371
|1 Грузинский лари
|0.6826
|1 Гонконгский доллар
|0.2090
|1 Индийская рупия
|0.0242
|1 Английский фунт стерлингов
|1.9808
|100 Индонезийских рупий
|0.0125
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1820
|1 Швейцарский франк
|1.6306
|1 Израильский шекель
|0.4200
|1 Канадский доллар
|1.2160
|1 Кувейтский динар
|5.3466
|1 Казахстанский тенге
|0.0049
|1 Киргизский сом
|0.0238
|100 Ливанских фунтов
|0.1074
|1 Малазийский ринггит
|0.3883
|1 Мексиканское песо
|0.0875
|1 Молдавский лей
|0.0811
|1 Египетский фунт
|0.1826
|1 Норвежская крона
|0.1964
|100 Узбекских сум
|0.0525
|1 Польский злотый
|0.4085
|1 Сингапурский доллар
|1.1641
|1 Саудовский риал
|0.4322
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2268
|1 Турецкая лира
|0.5260
|1 Тайваньский доллар
|0.0513
|1 Таджикский сомони
|0.2060
|1 Новый туркменский манат
|0.4637
|1 Украинская гривна
|0.0632
|100 Японских йен
|1.5529
|1 Новозеландский доллар
|1.1593
|Золото (1 унция)
|2051,5851
|Серебро (1 унция)
|28,5638
|Платина (1 унция)
|1535,1817
|Палладий (1 унция)
|1018,0508
Tural İbadlıАвтор новости
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