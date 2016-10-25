Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.10.2016)

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,37% и составил 1,6211 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату повысился на 0,54% и составил 1,7638 маната. Курс рубля по отношению к манату подорожал на 1,16% и составил 0,0261 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6211 1 Евро 1.7638 1 Российский рубль 0.0261 1 Австралийский доллар 1.2365 1 Аргентинское песо 0.1069 1 Белорусский рубль 0.8532 1 Бразильский реал 0.5188 1 Дирхам ОАЭ 0.4414 1 Южноафриканский рэнд 0.1166 100 Вон Республики Корея 0.1426 1 Чешская крона 0.0653 100 Чилийских песо 0.2460 1 Китайский юань 0.2392 1 Датская крона 0.2371 1 Грузинский лари 0.6826 1 Гонконгский доллар 0.2090 1 Индийская рупия 0.0242 1 Английский фунт стерлингов 1.9808 100 Индонезийских рупий 0.0125 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1820 1 Швейцарский франк 1.6306 1 Израильский шекель 0.4200 1 Канадский доллар 1.2160 1 Кувейтский динар 5.3466 1 Казахстанский тенге 0.0049 1 Киргизский сом 0.0238 100 Ливанских фунтов 0.1074 1 Малазийский ринггит 0.3883 1 Мексиканское песо 0.0875 1 Молдавский лей 0.0811 1 Египетский фунт 0.1826 1 Норвежская крона 0.1964 100 Узбекских сум 0.0525 1 Польский злотый 0.4085 1 Сингапурский доллар 1.1641 1 Саудовский риал 0.4322 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2268 1 Турецкая лира 0.5260 1 Тайваньский доллар 0.0513 1 Таджикский сомони 0.2060 1 Новый туркменский манат 0.4637 1 Украинская гривна 0.0632 100 Японских йен 1.5529 1 Новозеландский доллар 1.1593 Золото (1 унция) 2051,5851 Серебро (1 унция) 28,5638 Платина (1 унция) 1535,1817 Палладий (1 унция) 1018,0508