Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.05.2017)

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7021 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,55% - до 1,9133 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0302 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7021 1 Евро 1.9133 1 Российский рубль 0.0302 1 Австралийский доллар 1.2775 1 Аргентинское песо 0.1058 1 Белорусский рубль 0.9176 1 Бразильский реал 0.5196 1 Дирхам ОАЭ 0.4634 1 Южноафриканский рэнд 0.1320 100 Вон Республики Корея 0.1523 1 Чешская крона 0.0723 100 Чилийских песо 0.2532 1 Китайский юань 0.2477 1 Датская крона 0.2571 1 Грузинский лари 0.7057 1 Гонконгский доллар 0.2185 1 Индийская рупия 0.0264 1 Английский фунт стерлингов 2.2098 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1966 1 Швейцарский франк 1.7509 1 Израильский шекель 0.4754 1 Канадский доллар 1.2707 1 Кувейтский динар 5.6018 1 Казахстанский тенге 0.0055 1 Киргизский сом 0.0250 100 Ливанских фунтов 0.1129 1 Малазийский ринггит 0.3979 1 Мексиканское песо 0.0926 1 Молдавский лей 0.0933 1 Египетский фунт 0.0940 1 Норвежская крона 0.2045 100 Узбекских сум 0.0446 1 Польский злотый 0.4584 1 Сингапурский доллар 1.2310 1 Саудовский риал 0.4539 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3506 1 Турецкая лира 0.4785 1 Тайваньский доллар 0.0566 1 Таджикский сомони 0.1931 1 Новый туркменский манат 0.4871 1 Украинская гривна 0.0648 100 Японских йен 1.5248 1 Новозеландский доллар 1.1988 Золото (1 унция) 2131,9654 Серебро (1 унция) 29,2761 Платина (1 унция) 1599,9740 Палладий (1 унция) 1295,2981