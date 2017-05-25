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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.05.2017)

    1 Доллар США - 1,7021 маната

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7021 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,55% - до 1,9133 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0302 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7021
    1 Евро 1.9133
    1 Российский рубль 0.0302
    1 Австралийский доллар 1.2775
    1 Аргентинское песо 0.1058
    1 Белорусский рубль 0.9176
    1 Бразильский реал 0.5196
    1 Дирхам ОАЭ 0.4634
    1 Южноафриканский рэнд 0.1320
    100 Вон Республики Корея 0.1523
    1 Чешская крона 0.0723
    100 Чилийских песо 0.2532
    1 Китайский юань 0.2477
    1 Датская крона 0.2571
    1 Грузинский лари 0.7057
    1 Гонконгский доллар 0.2185
    1 Индийская рупия 0.0264
    1 Английский фунт стерлингов 2.2098
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1966
    1 Швейцарский франк 1.7509
    1 Израильский шекель 0.4754
    1 Канадский доллар 1.2707
    1 Кувейтский динар 5.6018
    1 Казахстанский тенге 0.0055
    1 Киргизский сом 0.0250
    100 Ливанских фунтов 0.1129
    1 Малазийский ринггит 0.3979
    1 Мексиканское песо 0.0926
    1 Молдавский лей 0.0933
    1 Египетский фунт 0.0940
    1 Норвежская крона 0.2045
    100 Узбекских сум 0.0446
    1 Польский злотый 0.4584
    1 Сингапурский доллар 1.2310
    1 Саудовский риал 0.4539
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3506
    1 Турецкая лира 0.4785
    1 Тайваньский доллар 0.0566
    1 Таджикский сомони 0.1931
    1 Новый туркменский манат 0.4871
    1 Украинская гривна 0.0648
    100 Японских йен 1.5248
    1 Новозеландский доллар 1.1988
    Золото (1 унция) 2131,9654
    Серебро (1 унция) 29,2761
    Платина (1 унция) 1599,9740
    Палладий (1 унция) 1295,2981
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