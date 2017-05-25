Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.05.2017)

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7021 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,55% - до 1,9133 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0302 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7021
|1 Евро
|1.9133
|1 Российский рубль
|0.0302
|1 Австралийский доллар
|1.2775
|1 Аргентинское песо
|0.1058
|1 Белорусский рубль
|0.9176
|1 Бразильский реал
|0.5196
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4634
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1320
|100 Вон Республики Корея
|0.1523
|1 Чешская крона
|0.0723
|100 Чилийских песо
|0.2532
|1 Китайский юань
|0.2477
|1 Датская крона
|0.2571
|1 Грузинский лари
|0.7057
|1 Гонконгский доллар
|0.2185
|1 Индийская рупия
|0.0264
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2098
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1966
|1 Швейцарский франк
|1.7509
|1 Израильский шекель
|0.4754
|1 Канадский доллар
|1.2707
|1 Кувейтский динар
|5.6018
|1 Казахстанский тенге
|0.0055
|1 Киргизский сом
|0.0250
|100 Ливанских фунтов
|0.1129
|1 Малазийский ринггит
|0.3979
|1 Мексиканское песо
|0.0926
|1 Молдавский лей
|0.0933
|1 Египетский фунт
|0.0940
|1 Норвежская крона
|0.2045
|100 Узбекских сум
|0.0446
|1 Польский злотый
|0.4584
|1 Сингапурский доллар
|1.2310
|1 Саудовский риал
|0.4539
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3506
|1 Турецкая лира
|0.4785
|1 Тайваньский доллар
|0.0566
|1 Таджикский сомони
|0.1931
|1 Новый туркменский манат
|0.4871
|1 Украинская гривна
|0.0648
|100 Японских йен
|1.5248
|1 Новозеландский доллар
|1.1988
|Золото (1 унция)
|2131,9654
|Серебро (1 унция)
|29,2761
|Платина (1 унция)
|1599,9740
|Палладий (1 унция)
|1295,2981
Namiq HüseynovАвтор новости
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