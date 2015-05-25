Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.05.2015)

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0493
|1 Евро
|1.1529
|1 Российский рубль
|0.0210
|1 Австралийский доллар
|0.8209
|1 Аргентинское песо
|0.1170
|100 Белорусских рублей
|0.0073
|1 Бразильский реал
|0.3391
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2857
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0881
|100 Вон Республики Корея
|0.0954
|1 Чешская крона
|0.0420
|100 Чилийских песо
|0.1724
|1 Китайский юань
|0.1692
|1 Датская крона
|0.1546
|1 Грузинский лари
|0.4606
|1 Гонконгский доллар
|0.1354
|1 Индийская рупия
|0.0165
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6237
|100 Индонезийских рупий
|0.0080
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.1248
|1 Швейцарский франк
|1.1229
|1 Израильский шекель
|0.2699
|1 Канадский доллар
|0.8536
|1 Кувейтский динар
|3.4753
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0179
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2911
|1 Мексиканское песо
|0.0688
|1 Молдавский лей
|0.0585
|1 Египетский фунт
|0.1376
|1 Норвежская крона
|0.1371
|100 Узбекских сум
|0.0415
|1 Польский злотый
|0.2791
|1 Сингапурский доллар
|0.7838
|1 Саудовский риял
|0.2798
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4763
|1 Турецкая лира
|0.4034
|1 Тайваньский доллар
|0.0344
|1 Таджикский сомони
|0.1672
|1 Новый туркменский манат
|0.2998
|1 Украинская гривна
|0.0506
|100 Японских йен
|0.8625
|1 Новозеландский доллар
|0.7662
|Золото (1 унция)
|1263,99
|Серебро (1 унция)
|17,9071
|Платина (1 унция)
|1202,41
|Палладий (1 унция)
|819,9178
Tural İbadlıАвтор новости
Поделиться в Facebook