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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.05.2015)

    1 доллар - 1,0493 манат

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0493
    1 Евро 1.1529
    1 Российский рубль 0.0210
    1 Австралийский доллар 0.8209
    1 Аргентинское песо 0.1170
    100 Белорусских рублей 0.0073
    1 Бразильский реал 0.3391
    1 Дирхам ОАЭ 0.2857
    1 Южноафриканский рэнд 0.0881
    100 Вон Республики Корея 0.0954
    1 Чешская крона 0.0420
    100 Чилийских песо 0.1724
    1 Китайский юань 0.1692
    1 Датская крона 0.1546
    1 Грузинский лари 0.4606
    1 Гонконгский доллар 0.1354
    1 Индийская рупия 0.0165
    1 Английский фунт стерлингов 1.6237
    100 Индонезийских рупий 0.0080
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.1248
    1 Швейцарский франк 1.1229
    1 Израильский шекель 0.2699
    1 Канадский доллар 0.8536
    1 Кувейтский динар 3.4753
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0179
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2911
    1 Мексиканское песо 0.0688
    1 Молдавский лей 0.0585
    1 Египетский фунт 0.1376
    1 Норвежская крона 0.1371
    100 Узбекских сум 0.0415
    1 Польский злотый 0.2791
    1 Сингапурский доллар 0.7838
    1 Саудовский риял 0.2798
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4763
    1 Турецкая лира 0.4034
    1 Тайваньский доллар 0.0344
    1 Таджикский сомони 0.1672
    1 Новый туркменский манат 0.2998
    1 Украинская гривна 0.0506
    100 Японских йен 0.8625
    1 Новозеландский доллар 0.7662
    Золото (1 унция) 1263,99
    Серебро (1 унция) 17,9071
    Платина (1 унция) 1202,41
    Палладий (1 унция) 819,9178
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