Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.05.2015)

25 мая, 2015 09:42

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0493 1 Евро 1.1529 1 Российский рубль 0.0210 1 Австралийский доллар 0.8209 1 Аргентинское песо 0.1170 100 Белорусских рублей 0.0073 1 Бразильский реал 0.3391 1 Дирхам ОАЭ 0.2857 1 Южноафриканский рэнд 0.0881 100 Вон Республики Корея 0.0954 1 Чешская крона 0.0420 100 Чилийских песо 0.1724 1 Китайский юань 0.1692 1 Датская крона 0.1546 1 Грузинский лари 0.4606 1 Гонконгский доллар 0.1354 1 Индийская рупия 0.0165 1 Английский фунт стерлингов 1.6237 100 Индонезийских рупий 0.0080 100 Иранских риалов 0.0037 1 Шведская крона 0.1248 1 Швейцарский франк 1.1229 1 Израильский шекель 0.2699 1 Канадский доллар 0.8536 1 Кувейтский динар 3.4753 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0179 100 Ливанских фунтов 0.0696 1 Малазийский ринггит 0.2911 1 Мексиканское песо 0.0688 1 Молдавский лей 0.0585 1 Египетский фунт 0.1376 1 Норвежская крона 0.1371 100 Узбекских сум 0.0415 1 Польский злотый 0.2791 1 Сингапурский доллар 0.7838 1 Саудовский риял 0.2798 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4763 1 Турецкая лира 0.4034 1 Тайваньский доллар 0.0344 1 Таджикский сомони 0.1672 1 Новый туркменский манат 0.2998 1 Украинская гривна 0.0506 100 Японских йен 0.8625 1 Новозеландский доллар 0.7662 Золото (1 унция) 1263,99 Серебро (1 унция) 17,9071 Платина (1 унция) 1202,41 Палладий (1 унция) 819,9178