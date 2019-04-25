​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.04.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,52% - до 1,8968 маната, курс – на 1,12% - до 0,0264 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8968 1 Российский рубль 0.0264 1 Австралийский доллар 1.1930 1 Аргентинское песо 0.0387 1 Белорусский рубль 0.8090 1 Бразильский реал 0.4258 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1180 100 Вон Республики Корея 0.1467 1 Чешская крона 0.0737 100 Чилийских песо 0.2527 1 Китайский юань 0.2526 1 Датская крона 0.2540 1 Грузинский лари 0.6294 1 Гонконгский доллар 0.2168 1 Индийская рупия 0.0243 1 Британский фунт стерлингов 2.1937 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1803 1 Швейцарский франк 1.6664 1 Израильский шекель 0.4687 1 Канадский доллар 1.2600 1 Кувейтский динар 5.5853 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0238 100 Ливанских фунтов 0.1125 1 Малазийский ринггит 0.4111 1 Мексиканское песо 0.0891 1 Молдавский лей 0.0952 1 Египетский фунт 0.0991 1 Норвежская крона 0.1967 100 Узбекских сум 0.0201 1 Польский злотый 0.4414 1 Сингапурский доллар 1.2487 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3543 1 Турецкая лира 0.2888 1 Тайваньский доллар 0.0550 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0627 100 Японских йен 1.5183 1 Новозеландский доллар 1.1212 Золото (1 унция) 2168.5455 Серебро (1 унция) 25.3405 Платина (1 унция) 1502.1880 Палладий (1 унция) 2404.9475