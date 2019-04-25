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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.04.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.04.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,52% - до 1,8968 маната, курс – на 1,12% - до 0,0264 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8968
1 Российский рубль 0.0264
1 Австралийский доллар 1.1930
1 Аргентинское песо 0.0387
1 Белорусский рубль 0.8090
1 Бразильский реал 0.4258
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1180
100 Вон Республики Корея 0.1467
1 Чешская крона 0.0737
100 Чилийских песо 0.2527
1 Китайский юань 0.2526
1 Датская крона 0.2540
1 Грузинский лари 0.6294
1 Гонконгский доллар 0.2168
1 Индийская рупия 0.0243
1 Британский фунт стерлингов 2.1937
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1803
1 Швейцарский франк 1.6664
1 Израильский шекель 0.4687
1 Канадский доллар 1.2600
1 Кувейтский динар 5.5853
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0238
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4111
1 Мексиканское песо 0.0891
1 Молдавский лей 0.0952
1 Египетский фунт 0.0991
1 Норвежская крона 0.1967
100 Узбекских сум 0.0201
1 Польский злотый 0.4414
1 Сингапурский доллар 1.2487
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3543
1 Турецкая лира 0.2888
1 Тайваньский доллар 0.0550
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0627
100 Японских йен 1.5183
1 Новозеландский доллар 1.1212
Золото (1 унция) 2168.5455
Серебро (1 унция) 25.3405
Платина (1 унция) 1502.1880
Палладий (1 унция) 2404.9475
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