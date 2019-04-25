​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.04.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,52% - до 1,8968 маната, курс – на 1,12% - до 0,0264 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8968
|1 Российский рубль
|0.0264
|1 Австралийский доллар
|1.1930
|1 Аргентинское песо
|0.0387
|1 Белорусский рубль
|0.8090
|1 Бразильский реал
|0.4258
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1180
|100 Вон Республики Корея
|0.1467
|1 Чешская крона
|0.0737
|100 Чилийских песо
|0.2527
|1 Китайский юань
|0.2526
|1 Датская крона
|0.2540
|1 Грузинский лари
|0.6294
|1 Гонконгский доллар
|0.2168
|1 Индийская рупия
|0.0243
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1937
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1803
|1 Швейцарский франк
|1.6664
|1 Израильский шекель
|0.4687
|1 Канадский доллар
|1.2600
|1 Кувейтский динар
|5.5853
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0238
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4111
|1 Мексиканское песо
|0.0891
|1 Молдавский лей
|0.0952
|1 Египетский фунт
|0.0991
|1 Норвежская крона
|0.1967
|100 Узбекских сум
|0.0201
|1 Польский злотый
|0.4414
|1 Сингапурский доллар
|1.2487
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3543
|1 Турецкая лира
|0.2888
|1 Тайваньский доллар
|0.0550
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0627
|100 Японских йен
|1.5183
|1 Новозеландский доллар
|1.1212
|Золото (1 унция)
|2168.5455
|Серебро (1 унция)
|25.3405
|Платина (1 унция)
|1502.1880
|Палладий (1 унция)
|2404.9475
Vüsal NəbiyevАвтор новости