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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.04.2017)

    1 Доллар США - 1,7022 маната

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7022 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,04% - до 1,8492 маната. Курс рубля вырос на 0,33% - до 0,0305 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7022
    1 Евро 1.8492
    1 Российский рубль 0.0305
    1 Австралийский доллар 1.2864
    1 Аргентинское песо 0.1106
    1 Белорусский рубль 0.9076
    1 Бразильский реал 0.5441
    1 Дирхам ОАЭ 0.4635
    1 Южноафриканский рэнд 0.1306
    100 Вон Республики Корея 0.1508
    1 Чешская крона 0.0689
    100 Чилийских песо 0.2598
    1 Китайский юань 0.2472
    1 Датская крона 0.2486
    1 Грузинский лари 0.7028
    1 Гонконгский доллар 0.2187
    1 Индийская рупия 0.0265
    1 Английский фунт стерлингов 2.1763
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0047
    1 Шведская крона 0.1919
    1 Швейцарский франк 1.7091
    1 Израильский шекель 0.4662
    1 Канадский доллар 1.2563
    1 Кувейтский динар 5.5938
    1 Казахстанский тенге 0.0055
    1 Киргизский сом 0.0254
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.3886
    1 Мексиканское песо 0.0908
    1 Молдавский лей 0.0883
    1 Египетский фунт 0.0936
    1 Норвежская крона 0.1989
    100 Узбекских сум 0.0459
    1 Польский злотый 0.4356
    1 Сингапурский доллар 1.2223
    1 Саудовский риал 0.4539
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3292
    1 Турецкая лира 0.4764
    1 Тайваньский доллар 0.0564
    1 Таджикский сомони 0.1934
    1 Новый туркменский манат 0.4872
    1 Украинская гривна 0.0639
    100 Японских йен 1.5471
    1 Новозеландский доллар 1.1897
    Золото (1 унция) 2160,7727
    Серебро (1 унция) 30,4524
    Платина (1 унция) 1625,6010
    Палладий (1 унция) 1353,2490
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