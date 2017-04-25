Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.04.2017)

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7022 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,04% - до 1,8492 маната. Курс рубля вырос на 0,33% - до 0,0305 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7022 1 Евро 1.8492 1 Российский рубль 0.0305 1 Австралийский доллар 1.2864 1 Аргентинское песо 0.1106 1 Белорусский рубль 0.9076 1 Бразильский реал 0.5441 1 Дирхам ОАЭ 0.4635 1 Южноафриканский рэнд 0.1306 100 Вон Республики Корея 0.1508 1 Чешская крона 0.0689 100 Чилийских песо 0.2598 1 Китайский юань 0.2472 1 Датская крона 0.2486 1 Грузинский лари 0.7028 1 Гонконгский доллар 0.2187 1 Индийская рупия 0.0265 1 Английский фунт стерлингов 2.1763 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0047 1 Шведская крона 0.1919 1 Швейцарский франк 1.7091 1 Израильский шекель 0.4662 1 Канадский доллар 1.2563 1 Кувейтский динар 5.5938 1 Казахстанский тенге 0.0055 1 Киргизский сом 0.0254 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.3886 1 Мексиканское песо 0.0908 1 Молдавский лей 0.0883 1 Египетский фунт 0.0936 1 Норвежская крона 0.1989 100 Узбекских сум 0.0459 1 Польский злотый 0.4356 1 Сингапурский доллар 1.2223 1 Саудовский риал 0.4539 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3292 1 Турецкая лира 0.4764 1 Тайваньский доллар 0.0564 1 Таджикский сомони 0.1934 1 Новый туркменский манат 0.4872 1 Украинская гривна 0.0639 100 Японских йен 1.5471 1 Новозеландский доллар 1.1897 Золото (1 унция) 2160,7727 Серебро (1 унция) 30,4524 Платина (1 унция) 1625,6010 Палладий (1 унция) 1353,2490