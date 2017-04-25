Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.04.2017)

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7022 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,04% - до 1,8492 маната. Курс рубля вырос на 0,33% - до 0,0305 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7022
|1 Евро
|1.8492
|1 Российский рубль
|0.0305
|1 Австралийский доллар
|1.2864
|1 Аргентинское песо
|0.1106
|1 Белорусский рубль
|0.9076
|1 Бразильский реал
|0.5441
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4635
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1306
|100 Вон Республики Корея
|0.1508
|1 Чешская крона
|0.0689
|100 Чилийских песо
|0.2598
|1 Китайский юань
|0.2472
|1 Датская крона
|0.2486
|1 Грузинский лари
|0.7028
|1 Гонконгский доллар
|0.2187
|1 Индийская рупия
|0.0265
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1763
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0047
|1 Шведская крона
|0.1919
|1 Швейцарский франк
|1.7091
|1 Израильский шекель
|0.4662
|1 Канадский доллар
|1.2563
|1 Кувейтский динар
|5.5938
|1 Казахстанский тенге
|0.0055
|1 Киргизский сом
|0.0254
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.3886
|1 Мексиканское песо
|0.0908
|1 Молдавский лей
|0.0883
|1 Египетский фунт
|0.0936
|1 Норвежская крона
|0.1989
|100 Узбекских сум
|0.0459
|1 Польский злотый
|0.4356
|1 Сингапурский доллар
|1.2223
|1 Саудовский риал
|0.4539
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3292
|1 Турецкая лира
|0.4764
|1 Тайваньский доллар
|0.0564
|1 Таджикский сомони
|0.1934
|1 Новый туркменский манат
|0.4872
|1 Украинская гривна
|0.0639
|100 Японских йен
|1.5471
|1 Новозеландский доллар
|1.1897
|Золото (1 унция)
|2160,7727
|Серебро (1 унция)
|30,4524
|Платина (1 унция)
|1625,6010
|Палладий (1 унция)
|1353,2490
Namiq HüseynovАвтор новости
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