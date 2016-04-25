​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.04.2016)

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,25% и составил 1,5036 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,74% и составил 1,6902 маната. Курс рубля по отношению к манату упал на 0,44% и составил 0,0226 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5036
|1 Евро
|1.6902
|1 Российский рубль
|0.0226
|1 Австралийский доллар
|1.1577
|1 Аргентинское песо
|0.1050
|100 Белорусских рублей
|0.0076
|1 Бразильский реал
|0.4214
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4094
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1039
|100 Вон Республики Корея
|0.1308
|1 Чешская крона
|0.0625
|100 Чилийских песо
|0.2247
|1 Китайский юань
|0.2311
|1 Датская крона
|0.2271
|1 Грузинский лари
|0.6691
|1 Гонконгский доллар
|0.1938
|1 Индийская рупия
|0.0226
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1692
|100 Индонезийских рупий
|0.0114
|100 Иранских риалов
|0.0050
|1 Шведская крона
|0.1844
|1 Швейцарский франк
|1.5390
|1 Израильский шекель
|0.3983
|1 Канадский доллар
|1.1850
|1 Кувейтский динар
|4.9796
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0219
|100 Ливанских фунтов
|0.0997
|1 Малазийский ринггит
|0.3842
|1 Мексиканское песо
|0.0859
|1 Молдавский лей
|0.0763
|1 Египетский фунт
|0.1693
|1 Норвежская крона
|0.1824
|100 Узбекских сум
|0.0521
|1 Польский злотый
|0.3870
|1 Сингапурский доллар
|1.1106
|1 Саудовский риал
|0.4009
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.0893
|1 Турецкая лира
|0.5275
|1 Тайваньский доллар
|0.0465
|1 Таджикский сомони
|0.1896
|1 Новый туркменский манат
|0.4443
|1 Украинская гривна
|0.0593
|100 Японских йен
|1.3534
|1 Новозеландский доллар
|1.0306
|Золото (1 унция)
|1869,3507
|Серебро (1 унция)
|25,5086
|Платина (1 унция)
|1545,7008
|Палладий (1 унция)
|918,6996
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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