​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.04.2016)

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,25% и составил 1,5036 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,74% и составил 1,6902 маната. Курс рубля по отношению к манату упал на 0,44% и составил 0,0226 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5036 1 Евро 1.6902 1 Российский рубль 0.0226 1 Австралийский доллар 1.1577 1 Аргентинское песо 0.1050 100 Белорусских рублей 0.0076 1 Бразильский реал 0.4214 1 Дирхам ОАЭ 0.4094 1 Южноафриканский рэнд 0.1039 100 Вон Республики Корея 0.1308 1 Чешская крона 0.0625 100 Чилийских песо 0.2247 1 Китайский юань 0.2311 1 Датская крона 0.2271 1 Грузинский лари 0.6691 1 Гонконгский доллар 0.1938 1 Индийская рупия 0.0226 1 Английский фунт стерлингов 2.1692 100 Индонезийских рупий 0.0114 100 Иранских риалов 0.0050 1 Шведская крона 0.1844 1 Швейцарский франк 1.5390 1 Израильский шекель 0.3983 1 Канадский доллар 1.1850 1 Кувейтский динар 4.9796 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0219 100 Ливанских фунтов 0.0997 1 Малазийский ринггит 0.3842 1 Мексиканское песо 0.0859 1 Молдавский лей 0.0763 1 Египетский фунт 0.1693 1 Норвежская крона 0.1824 100 Узбекских сум 0.0521 1 Польский злотый 0.3870 1 Сингапурский доллар 1.1106 1 Саудовский риал 0.4009 1 СДР (спец. права заимствования) 2.0893 1 Турецкая лира 0.5275 1 Тайваньский доллар 0.0465 1 Таджикский сомони 0.1896 1 Новый туркменский манат 0.4443 1 Украинская гривна 0.0593 100 Японских йен 1.3534 1 Новозеландский доллар 1.0306 Золото (1 унция) 1869,3507 Серебро (1 унция) 25,5086 Платина (1 унция) 1545,7008 Палладий (1 унция) 918,6996