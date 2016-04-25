 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.04.2016)

    1 доллар США - 1,5036 маната

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,25% и составил 1,5036 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,74% и составил 1,6902 маната. Курс рубля по отношению к манату упал на 0,44% и составил 0,0226 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5036
    1 Евро 1.6902
    1 Российский рубль 0.0226
    1 Австралийский доллар 1.1577
    1 Аргентинское песо 0.1050
    100 Белорусских рублей 0.0076
    1 Бразильский реал 0.4214
    1 Дирхам ОАЭ 0.4094
    1 Южноафриканский рэнд 0.1039
    100 Вон Республики Корея 0.1308
    1 Чешская крона 0.0625
    100 Чилийских песо 0.2247
    1 Китайский юань 0.2311
    1 Датская крона 0.2271
    1 Грузинский лари 0.6691
    1 Гонконгский доллар 0.1938
    1 Индийская рупия 0.0226
    1 Английский фунт стерлингов 2.1692
    100 Индонезийских рупий 0.0114
    100 Иранских риалов 0.0050
    1 Шведская крона 0.1844
    1 Швейцарский франк 1.5390
    1 Израильский шекель 0.3983
    1 Канадский доллар 1.1850
    1 Кувейтский динар 4.9796
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0219
    100 Ливанских фунтов 0.0997
    1 Малазийский ринггит 0.3842
    1 Мексиканское песо 0.0859
    1 Молдавский лей 0.0763
    1 Египетский фунт 0.1693
    1 Норвежская крона 0.1824
    100 Узбекских сум 0.0521
    1 Польский злотый 0.3870
    1 Сингапурский доллар 1.1106
    1 Саудовский риал 0.4009
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.0893
    1 Турецкая лира 0.5275
    1 Тайваньский доллар 0.0465
    1 Таджикский сомони 0.1896
    1 Новый туркменский манат 0.4443
    1 Украинская гривна 0.0593
    100 Японских йен 1.3534
    1 Новозеландский доллар 1.0306
    Золото (1 унция) 1869,3507
    Серебро (1 унция) 25,5086
    Платина (1 унция) 1545,7008
    Палладий (1 унция) 918,6996

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi