​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.02.2016)

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5624 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,33% и составил 1,7236 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,49% и составил 0,0205 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5624 1 Евро 1.7236 1 Российский рубль 0.0205 1 Австралийский доллар 1.1209 1 Аргентинское песо 0.1018 100 Белорусских рублей 0.0072 1 Бразильский реал 0.3947 1 Дирхам ОАЭ 0.4254 1 Южноафриканский рэнд 0.1001 100 Вон Республики Корея 0.1264 1 Чешская крона 0.0637 100 Чилийских песо 0.2250 1 Китайский юань 0.2391 1 Датская крона 0.2310 1 Грузинский лари 0.6300 1 Гонконгский доллар 0.2011 1 Индийская рупия 0.0228 1 Английский фунт стерлингов 2.1783 100 Индонезийских рупий 0.0116 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1843 1 Швейцарский франк 1.5794 1 Израильский шекель 0.3988 1 Канадский доллар 1.1390 1 Кувейтский динар 5.2056 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0208 100 Ливанских фунтов 0.1035 1 Малазийский ринггит 0.3708 1 Мексиканское песо 0.0858 1 Молдавский лей 0.0782 1 Египетский фунт 0.1995 1 Норвежская крона 0.1804 100 Узбекских сум 0.0549 1 Польский злотый 0.3943 1 Сингапурский доллар 1.1129 1 Саудовский риал 0.4166 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1654 1 Турецкая лира 0.5316 1 Тайваньский доллар 0.0469 1 Таджикский сомони 0.1992 1 Новый туркменский манат 0.4599 1 Украинская гривна 0.0571 100 Японских йен 1.3884 1 Новозеландский доллар 1.0396 Золото (1 унция) 1954,1718 Серебро (1 унция) 23,8188 Платина (1 унция) 1484,2800 Палладий (1 унция) 778,0752