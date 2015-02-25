Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.02.2015)

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0502
|1 Евро
|1.1914
|1 Российский рубль
|0.0167
|1 Австралийский доллар
|0.8278
|1 Аргентинское песо
|0.1207
|100 Белорусских рублей
|0.0070
|1 Бразильский реал
|0.3712
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2859
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0915
|100 Вон Республики Корея
|0.0955
|1 Чешская крона
|0.0434
|100 Чилийских песо
|0.1692
|1 Китайский юань
|0.1678
|1 Датская крона
|0.1597
|1 Грузинский лари
|0.4546
|1 Гонконгский доллар
|0.1354
|1 Индийская рупия
|0.0169
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6251
|100 Индонезийских рупий
|0.0081
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.1251
|1 Швейцарский франк
|0.1048
|1 Израильский шекель
|0.2656
|1 Канадский доллар
|0.8429
|1 Кувейтский динар
|3.5495
|1 Казахстанский тенге
|0.0057
|1 Киргизский сом
|0.0172
|100 Ливанских фунтов
|0.0699
|1 Малазийский ринггит
|0.2898
|1 Мексиканское песо
|0.0704
|1 Молдавский лей
|0.0569
|1 Египетский фунт
|0.1376
|1 Норвежская крона
|0.1385
|100 Узбекских сум
|0.0427
|1 Польский злотый
|0.2864
|1 Сингапурский доллар
|0.7740
|1 Саудовский риял
|0.2800
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4824
|1 Турецкая лира
|0.4265
|1 Тайваньский доллар
|0.0334
|1 Таджикский сомони
|0.1930
|1 Новый туркменский манат
|0.3001
|1 Украинская гривна
|0.0319
|100 Японских йен
|0.8849
|1 Новозеландский доллар
|0.7921
|Золото (1 унция)
|1268,85
|Серебро (1 унция)
|17,3860
|Платина (1 унция)
|1235,00
|Палладий (1 унция)
|841,9979
Economic DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook