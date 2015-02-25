Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.02.2015)

25 февраля, 2015 10:11

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0502 1 Евро 1.1914 1 Российский рубль 0.0167 1 Австралийский доллар 0.8278 1 Аргентинское песо 0.1207 100 Белорусских рублей 0.0070 1 Бразильский реал 0.3712 1 Дирхам ОАЭ 0.2859 1 Южноафриканский рэнд 0.0915 100 Вон Республики Корея 0.0955 1 Чешская крона 0.0434 100 Чилийских песо 0.1692 1 Китайский юань 0.1678 1 Датская крона 0.1597 1 Грузинский лари 0.4546 1 Гонконгский доллар 0.1354 1 Индийская рупия 0.0169 1 Английский фунт стерлингов 1.6251 100 Индонезийских рупий 0.0081 100 Иранских риалов 0.0038 1 Шведская крона 0.1251 1 Швейцарский франк 0.1048 1 Израильский шекель 0.2656 1 Канадский доллар 0.8429 1 Кувейтский динар 3.5495 1 Казахстанский тенге 0.0057 1 Киргизский сом 0.0172 100 Ливанских фунтов 0.0699 1 Малазийский ринггит 0.2898 1 Мексиканское песо 0.0704 1 Молдавский лей 0.0569 1 Египетский фунт 0.1376 1 Норвежская крона 0.1385 100 Узбекских сум 0.0427 1 Польский злотый 0.2864 1 Сингапурский доллар 0.7740 1 Саудовский риял 0.2800 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4824 1 Турецкая лира 0.4265 1 Тайваньский доллар 0.0334 1 Таджикский сомони 0.1930 1 Новый туркменский манат 0.3001 1 Украинская гривна 0.0319 100 Японских йен 0.8849 1 Новозеландский доллар 0.7921 Золото (1 унция) 1268,85 Серебро (1 унция) 17,3860 Платина (1 унция) 1235,00 Палладий (1 унция) 841,9979