Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.01.2018)

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,93% до 2,1143 маната, курс рубля - на 0,33% до 0,0303 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.1143
|1 Российский рубль
|0.0303
|1 Австралийский доллар
|1.3761
|1 Аргентинское песо
|0.0865
|1 Белорусский рубль
|0.8610
|1 Бразильский реал
|0.5403
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1432
|100 Вон Республики Корея
|0.1604
|1 Чешская крона
|0.0833
|100 Чилийских песо
|0.2821
|1 Китайский юань
|0.2685
|1 Датская крона
|0.2840
|1 Грузинский лари
|0.6760
|1 Гонконгский доллар
|0.2175
|1 Индийская рупия
|0.0268
|1 Английский фунт стерлингов
|2.4301
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0041
|1 Шведская крона
|0.2154
|1 Швейцарский франк
|1.8021
|1 Израильский шекель
|0.4990
|1 Канадский доллар
|1.3812
|1 Кувейтский динар
|5.6756
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.4359
|1 Мексиканское песо
|0.0920
|1 Молдавский лей
|0.1011
|1 Египетский фунт
|0.0961
|1 Норвежская крона
|0.2201
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.5096
|1 Сингапурский доллар
|1.3026
|1 Саудовский риал
|0.4534
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4642
|1 Турецкая лира
|0.4553
|1 Тайваньский доллар
|0.0585
|1 Таджикский сомони
|0.1927
|1 Новый туркменский манат
|0.4864
|1 Украинская гривна
|0.0590
|100 Японских йен
|1.5595
|1 Новозеландский доллар
|1.2550
|Золото (1 унция)
|2301,4254
|Серебро (1 унция)
|29,8538
|Платина (1 унция)
|1727,3016
|Палладий (1 унция)
|1868,4099
Namiq HüseynovАвтор новости
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