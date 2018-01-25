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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.01.2018)

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,93% до 2,1143 маната, курс рубля - на 0,33% до 0,0303 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.1143
    1 Российский рубль 0.0303
    1 Австралийский доллар 1.3761
    1 Аргентинское песо 0.0865
    1 Белорусский рубль 0.8610
    1 Бразильский реал 0.5403
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1432
    100 Вон Республики Корея 0.1604
    1 Чешская крона 0.0833
    100 Чилийских песо 0.2821
    1 Китайский юань 0.2685
    1 Датская крона 0.2840
    1 Грузинский лари 0.6760
    1 Гонконгский доллар 0.2175
    1 Индийская рупия 0.0268
    1 Английский фунт стерлингов 2.4301
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0041
    1 Шведская крона 0.2154
    1 Швейцарский франк 1.8021
    1 Израильский шекель 0.4990
    1 Канадский доллар 1.3812
    1 Кувейтский динар 5.6756
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0248
    100 Ливанских фунтов 0.1127
    1 Малазийский ринггит 0.4359
    1 Мексиканское песо 0.0920
    1 Молдавский лей 0.1011
    1 Египетский фунт 0.0961
    1 Норвежская крона 0.2201
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.5096
    1 Сингапурский доллар 1.3026
    1 Саудовский риал 0.4534
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4642
    1 Турецкая лира 0.4553
    1 Тайваньский доллар 0.0585
    1 Таджикский сомони 0.1927
    1 Новый туркменский манат 0.4864
    1 Украинская гривна 0.0590
    100 Японских йен 1.5595
    1 Новозеландский доллар 1.2550
    Золото (1 унция) 2301,4254
    Серебро (1 унция) 29,8538
    Платина (1 унция) 1727,3016
    Палладий (1 унция) 1868,4099
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