Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.01.2018)

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,93% до 2,1143 маната, курс рубля - на 0,33% до 0,0303 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.1143 1 Российский рубль 0.0303 1 Австралийский доллар 1.3761 1 Аргентинское песо 0.0865 1 Белорусский рубль 0.8610 1 Бразильский реал 0.5403 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1432 100 Вон Республики Корея 0.1604 1 Чешская крона 0.0833 100 Чилийских песо 0.2821 1 Китайский юань 0.2685 1 Датская крона 0.2840 1 Грузинский лари 0.6760 1 Гонконгский доллар 0.2175 1 Индийская рупия 0.0268 1 Английский фунт стерлингов 2.4301 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0041 1 Шведская крона 0.2154 1 Швейцарский франк 1.8021 1 Израильский шекель 0.4990 1 Канадский доллар 1.3812 1 Кувейтский динар 5.6756 1 Казахстанский тенге 0.0053 1 Киргизский сом 0.0248 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.4359 1 Мексиканское песо 0.0920 1 Молдавский лей 0.1011 1 Египетский фунт 0.0961 1 Норвежская крона 0.2201 100 Узбекских сум 0.0208 1 Польский злотый 0.5096 1 Сингапурский доллар 1.3026 1 Саудовский риал 0.4534 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4642 1 Турецкая лира 0.4553 1 Тайваньский доллар 0.0585 1 Таджикский сомони 0.1927 1 Новый туркменский манат 0.4864 1 Украинская гривна 0.0590 100 Японских йен 1.5595 1 Новозеландский доллар 1.2550 Золото (1 унция) 2301,4254 Серебро (1 унция) 29,8538 Платина (1 унция) 1727,3016 Палладий (1 унция) 1868,4099