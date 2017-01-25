Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.01.2017)

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,8559 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,24% - до 1,9910 маната. Курс рубля вырос на 0,64% - до 0,0314 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.8559 1 Евро 1.9910 1 Российский рубль 0.0314 1 Австралийский доллар 1.3996 1 Аргентинское песо 0.1166 1 Белорусский рубль 0.9666 1 Бразильский реал 0.5854 1 Дирхам ОАЭ 0.5053 1 Южноафриканский рэнд 0.1387 100 Вон Республики Корея 0.1592 1 Чешская крона 0.0737 100 Чилийских песо 0.2846 1 Китайский юань 0.2698 1 Датская крона 0.2678 1 Грузинский лари 0.6893 1 Гонконгский доллар 0.2392 1 Индийская рупия 0.0272 1 Английский фунт стерлингов 2.3223 100 Индонезийских рупий 0.0139 100 Иранских риалов 0.0047 1 Шведская крона 0.2096 1 Швейцарский франк 1.8535 1 Израильский шекель 0.4900 1 Канадский доллар 1.4131 1 Кувейтский динар 6.0879 1 Казахстанский тенге 0.0057 1 Киргизский сом 0.0267 100 Ливанских фунтов 0.1231 1 Малазийский ринггит 0.4181 1 Мексиканское песо 0.0860 1 Молдавский лей 0.0925 1 Египетский фунт 0.0978 1 Норвежская крона 0.2222 100 Узбекских сум 0.0568 1 Польский злотый 0.4556 1 Сингапурский доллар 1.3066 1 Саудовский риал 0.4949 1 СДР (спец. права заимствования) 2.5225 1 Турецкая лира 0.4903 1 Тайваньский доллар 0.0593 1 Таджикский сомони 0.2348 1 Новый туркменский манат 0.5312 1 Украинская гривна 0.0681 100 Японских йен 1.6341 1 Новозеландский доллар 1.3445 Золото (1 унция) 2258,2591 Серебро (1 унция) 31,5503 Платина (1 унция) 1829,9174 Палладий (1 унция) 1456,8815