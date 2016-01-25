 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.01.2016)

    1 доллар - 1,6054 маната

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,16% и составил 1,6054 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился и составил 1,7356 маната. Курс рубля по отношению к манату подорожал на 5,67% и составил 0,205 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6054
    1 Евро 1.7356
    1 Российский рубль 0.0205
    1 Австралийский доллар 1.1275
    1 Аргентинское песо 0.1172
    100 Белорусских рублей 0.0077
    1 Бразильский реал 0.3919
    1 Дирхам ОАЭ 0.4371
    1 Южноафриканский рэнд 0.0977
    100 Вон Республики Корея 0.1347
    1 Чешская крона 0.0642
    100 Чилийских песо 0.2244
    1 Китайский юань 0.2440
    1 Датская крона 0.2326
    1 Грузинский лари 0.6506
    1 Гонконгский доллар 0.2061
    1 Индийская рупия 0.0238
    1 Английский фунт стерлингов 2.2964
    100 Индонезийских рупий 0.0116
    100 Иранских риалов 0.0053
    1 Шведская крона 0.1874
    1 Швейцарский франк 1.5831
    1 Израильский шекель 0.4030
    1 Канадский доллар 1.1359
    1 Кувейтский динар 5.2728
    1 Казахстанский тенге 0.0042
    1 Киргизский сом 0.0211
    100 Ливанских фунтов 0.1064
    1 Малазийский ринггит 0.3736
    1 Мексиканское песо 0.0871
    1 Молдавский лей 0.0784
    1 Египетский фунт 0.2050
    1 Норвежская крона 0.1839
    100 Узбекских сум 0.0570
    1 Польский злотый 0.3891
    1 Сингапурский доллар 1.1252
    1 Саудовский риал 0.4278
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2142
    1 Турецкая лира 0.5351
    1 Тайваньский доллар 0.0479
    1 Таджикский сомони 0.2100
    1 Новый туркменский манат 0.4722
    1 Украинская гривна 0.0654
    100 Японских йен 1.3522
    1 Новозеландский доллар 1.0477
    Золото (1 унция) 1759,9198
    Серебро (1 унция) 22,6040
    Платина (1 унция) 1337,2982
    Палладий (1 унция) 813,9378
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi