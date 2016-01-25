​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.01.2016)

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,16% и составил 1,6054 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился и составил 1,7356 маната. Курс рубля по отношению к манату подорожал на 5,67% и составил 0,205 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6054
|1 Евро
|1.7356
|1 Российский рубль
|0.0205
|1 Австралийский доллар
|1.1275
|1 Аргентинское песо
|0.1172
|100 Белорусских рублей
|0.0077
|1 Бразильский реал
|0.3919
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4371
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0977
|100 Вон Республики Корея
|0.1347
|1 Чешская крона
|0.0642
|100 Чилийских песо
|0.2244
|1 Китайский юань
|0.2440
|1 Датская крона
|0.2326
|1 Грузинский лари
|0.6506
|1 Гонконгский доллар
|0.2061
|1 Индийская рупия
|0.0238
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2964
|100 Индонезийских рупий
|0.0116
|100 Иранских риалов
|0.0053
|1 Шведская крона
|0.1874
|1 Швейцарский франк
|1.5831
|1 Израильский шекель
|0.4030
|1 Канадский доллар
|1.1359
|1 Кувейтский динар
|5.2728
|1 Казахстанский тенге
|0.0042
|1 Киргизский сом
|0.0211
|100 Ливанских фунтов
|0.1064
|1 Малазийский ринггит
|0.3736
|1 Мексиканское песо
|0.0871
|1 Молдавский лей
|0.0784
|1 Египетский фунт
|0.2050
|1 Норвежская крона
|0.1839
|100 Узбекских сум
|0.0570
|1 Польский злотый
|0.3891
|1 Сингапурский доллар
|1.1252
|1 Саудовский риал
|0.4278
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2142
|1 Турецкая лира
|0.5351
|1 Тайваньский доллар
|0.0479
|1 Таджикский сомони
|0.2100
|1 Новый туркменский манат
|0.4722
|1 Украинская гривна
|0.0654
|100 Японских йен
|1.3522
|1 Новозеландский доллар
|1.0477
|Золото (1 унция)
|1759,9198
|Серебро (1 унция)
|22,6040
|Платина (1 унция)
|1337,2982
|Палладий (1 унция)
|813,9378
Tural İbadlıАвтор новости
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