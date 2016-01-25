​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.01.2016)

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,16% и составил 1,6054 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился и составил 1,7356 маната. Курс рубля по отношению к манату подорожал на 5,67% и составил 0,205 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6054 1 Евро 1.7356 1 Российский рубль 0.0205 1 Австралийский доллар 1.1275 1 Аргентинское песо 0.1172 100 Белорусских рублей 0.0077 1 Бразильский реал 0.3919 1 Дирхам ОАЭ 0.4371 1 Южноафриканский рэнд 0.0977 100 Вон Республики Корея 0.1347 1 Чешская крона 0.0642 100 Чилийских песо 0.2244 1 Китайский юань 0.2440 1 Датская крона 0.2326 1 Грузинский лари 0.6506 1 Гонконгский доллар 0.2061 1 Индийская рупия 0.0238 1 Английский фунт стерлингов 2.2964 100 Индонезийских рупий 0.0116 100 Иранских риалов 0.0053 1 Шведская крона 0.1874 1 Швейцарский франк 1.5831 1 Израильский шекель 0.4030 1 Канадский доллар 1.1359 1 Кувейтский динар 5.2728 1 Казахстанский тенге 0.0042 1 Киргизский сом 0.0211 100 Ливанских фунтов 0.1064 1 Малазийский ринггит 0.3736 1 Мексиканское песо 0.0871 1 Молдавский лей 0.0784 1 Египетский фунт 0.2050 1 Норвежская крона 0.1839 100 Узбекских сум 0.0570 1 Польский злотый 0.3891 1 Сингапурский доллар 1.1252 1 Саудовский риал 0.4278 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2142 1 Турецкая лира 0.5351 1 Тайваньский доллар 0.0479 1 Таджикский сомони 0.2100 1 Новый туркменский манат 0.4722 1 Украинская гривна 0.0654 100 Японских йен 1.3522 1 Новозеландский доллар 1.0477 Золото (1 унция) 1759,9198 Серебро (1 унция) 22,6040 Платина (1 унция) 1337,2982 Палладий (1 унция) 813,9378