​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.12.2015)

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,03% и составил 1,5528 манатов. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,02% и составил 1,6974 манатов. Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,83% и составил 0,0223 манатов.

Курс Валюта 1 Доллар США 1.5528 1 Евро 1.6974 1 Российский рубль 0.0223 1 Австралийский доллар 1.1263 1 Аргентинское песо 0.1197 100 Белорусских рублей 0.0085 1 Бразильский реал 0.3939 1 Дирхам ОАЭ 0.4227 1 Южноафриканский рэнд 0.1023 100 Вон Республики Корея 0.1327 1 Чешская крона 0.0628 100 Чилийских песо 0.2224 1 Китайский юань 0.2397 1 Датская крона 0.2275 1 Грузинский лари 0.6430 1 Гонконгский доллар 0.2003 1 Индийская рупия 0.0235 1 Английский фунт стерлингов 2.3111 100 Индонезийских рупий 0.0114 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1842 1 Швейцарский франк 1.5698 1 Израильский шекель 0.3996 1 Канадский доллар 1.1210 1 Кувейтский динар 5.1163 1 Казахстанский тенге 0.0047 1 Киргизский сом 0.0202 100 Ливанских фунтов 0.1030 1 Малазийский ринггит 0.3605 1 Мексиканское песо 0.0901 1 Молдавский лей 0.0795 1 Египетский фунт 0.1983 1 Норвежская крона 0.1784 100 Узбекских сум 0.0559 1 Польский злотый 0.3997 1 Сингапурский доллар 1.1052 1 Саудовский риал 0.4138 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1549 1 Турецкая лира 0.5318 1 Тайваньский доллар 0.0474 1 Таджикский сомони 0.2347 1 Новый туркменский манат 0.4567 1 Украинская гривна 0.0680 100 Японских йен 1.2871 1 Новозеландский доллар 1.0564 Золото (1 унция) 1658,7786 Серебро (1 унция) 22,1895 Платина (1 унция) 1344,7248 Палладий (1 унция) 855,5928