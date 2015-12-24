​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.12.2015)

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,03% и составил 1,5528 манатов. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,02% и составил 1,6974 манатов. Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,83% и составил 0,0223 манатов.
|Курс
|Валюта
|1 Доллар США
|1.5528
|1 Евро
|1.6974
|1 Российский рубль
|0.0223
|1 Австралийский доллар
|1.1263
|1 Аргентинское песо
|0.1197
|100 Белорусских рублей
|0.0085
|1 Бразильский реал
|0.3939
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4227
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1023
|100 Вон Республики Корея
|0.1327
|1 Чешская крона
|0.0628
|100 Чилийских песо
|0.2224
|1 Китайский юань
|0.2397
|1 Датская крона
|0.2275
|1 Грузинский лари
|0.6430
|1 Гонконгский доллар
|0.2003
|1 Индийская рупия
|0.0235
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3111
|100 Индонезийских рупий
|0.0114
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1842
|1 Швейцарский франк
|1.5698
|1 Израильский шекель
|0.3996
|1 Канадский доллар
|1.1210
|1 Кувейтский динар
|5.1163
|1 Казахстанский тенге
|0.0047
|1 Киргизский сом
|0.0202
|100 Ливанских фунтов
|0.1030
|1 Малазийский ринггит
|0.3605
|1 Мексиканское песо
|0.0901
|1 Молдавский лей
|0.0795
|1 Египетский фунт
|0.1983
|1 Норвежская крона
|0.1784
|100 Узбекских сум
|0.0559
|1 Польский злотый
|0.3997
|1 Сингапурский доллар
|1.1052
|1 Саудовский риал
|0.4138
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1549
|1 Турецкая лира
|0.5318
|1 Тайваньский доллар
|0.0474
|1 Таджикский сомони
|0.2347
|1 Новый туркменский манат
|0.4567
|1 Украинская гривна
|0.0680
|100 Японских йен
|1.2871
|1 Новозеландский доллар
|1.0564
|Золото (1 унция)
|1658,7786
|Серебро (1 унция)
|22,1895
|Платина (1 унция)
|1344,7248
|Палладий (1 унция)
|855,5928
Tural İbadlıАвтор новости
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