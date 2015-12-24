 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.12.2015)

    1 Доллар США - 1.5528 манатов

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,03% и составил 1,5528 манатов. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,02% и составил 1,6974 манатов. Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,83% и составил 0,0223 манатов.

    Курс Валюта
    1 Доллар США 1.5528
    1 Евро 1.6974
    1 Российский рубль 0.0223
    1 Австралийский доллар 1.1263
    1 Аргентинское песо 0.1197
    100 Белорусских рублей 0.0085
    1 Бразильский реал 0.3939
    1 Дирхам ОАЭ 0.4227
    1 Южноафриканский рэнд 0.1023
    100 Вон Республики Корея 0.1327
    1 Чешская крона 0.0628
    100 Чилийских песо 0.2224
    1 Китайский юань 0.2397
    1 Датская крона 0.2275
    1 Грузинский лари 0.6430
    1 Гонконгский доллар 0.2003
    1 Индийская рупия 0.0235
    1 Английский фунт стерлингов 2.3111
    100 Индонезийских рупий 0.0114
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1842
    1 Швейцарский франк 1.5698
    1 Израильский шекель 0.3996
    1 Канадский доллар 1.1210
    1 Кувейтский динар 5.1163
    1 Казахстанский тенге 0.0047
    1 Киргизский сом 0.0202
    100 Ливанских фунтов 0.1030
    1 Малазийский ринггит 0.3605
    1 Мексиканское песо 0.0901
    1 Молдавский лей 0.0795
    1 Египетский фунт 0.1983
    1 Норвежская крона 0.1784
    100 Узбекских сум 0.0559
    1 Польский злотый 0.3997
    1 Сингапурский доллар 1.1052
    1 Саудовский риал 0.4138
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1549
    1 Турецкая лира 0.5318
    1 Тайваньский доллар 0.0474
    1 Таджикский сомони 0.2347
    1 Новый туркменский манат 0.4567
    1 Украинская гривна 0.0680
    100 Японских йен 1.2871
    1 Новозеландский доллар 1.0564
    Золото (1 унция) 1658,7786
    Серебро (1 унция) 22,1895
    Платина (1 унция) 1344,7248
    Палладий (1 унция) 855,5928

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi