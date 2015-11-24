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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.11.2015)

    1 доллар - 1,0510 манат

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,01% и составил 1,0510 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,14% и составил 1,1171 маната.

    Курс рубля по отношению к манату снизился на 2,45% и составил 0,0159 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0510
    1 Евро 1.1171
    1 Российский рубль 0.0159
    1 Австралийский доллар 0.7562
    1 Аргентинское песо 0.1090
    100 Белорусских рублей 0.0058
    1 Бразильский реал 0.2817
    1 Дирхам ОАЭ 0.2861
    1 Южноафриканский рэнд 0.0747
    100 Вон Республики Корея 0.0910
    1 Чешская крона 0.0413
    100 Чилийских песо 0.1469
    1 Китайский юань 0.1645
    1 Датская крона 0.1497
    1 Грузинский лари 0.4366
    1 Гонконгский доллар 0.1356
    1 Индийская рупия 0.0158
    1 Английский фунт стерлингов 1.5905
    100 Индонезийских рупий 0.0077
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1205
    1 Швейцарский франк 1.0319
    1 Израильский шекель 0.2712
    1 Канадский доллар 0.7872
    1 Кувейтский динар 3.4550
    1 Казахстанский тенге 0.0034
    1 Киргизский сом 0.0145
    100 Ливанских фунтов 0.0697
    1 Малазийский ринггит 0.2466
    1 Мексиканское песо 0.0636
    1 Молдавский лей 0.0524
    1 Египетский фунт 0.1342
    1 Норвежская крона 0.1214
    100 Узбекских сум 0.0384
    1 Польский злотый 0.2617
    1 Сингапурский доллар 0.7431
    1 Саудовский риял 0.2802
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4457
    1 Турецкая лира 0.3692
    1 Тайваньский доллар 0.0323
    1 Таджикский сомони 0.1635
    1 Новый туркменский манат 0.3003
    1 Украинская гривна 0.0441
    100 Японских йен 0.8560
    1 Новозеландский доллар 0.6851
    Золото (1 унция) 1125,0955
    Серебро (1 унция) 14,7981
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