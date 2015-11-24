​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.11.2015)

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Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,01% и составил 1,0510 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,14% и составил 1,1171 маната.
Курс рубля по отношению к манату снизился на 2,45% и составил 0,0159 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0510
|1 Евро
|1.1171
|1 Российский рубль
|0.0159
|1 Австралийский доллар
|0.7562
|1 Аргентинское песо
|0.1090
|100 Белорусских рублей
|0.0058
|1 Бразильский реал
|0.2817
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2861
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0747
|100 Вон Республики Корея
|0.0910
|1 Чешская крона
|0.0413
|100 Чилийских песо
|0.1469
|1 Китайский юань
|0.1645
|1 Датская крона
|0.1497
|1 Грузинский лари
|0.4366
|1 Гонконгский доллар
|0.1356
|1 Индийская рупия
|0.0158
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5905
|100 Индонезийских рупий
|0.0077
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1205
|1 Швейцарский франк
|1.0319
|1 Израильский шекель
|0.2712
|1 Канадский доллар
|0.7872
|1 Кувейтский динар
|3.4550
|1 Казахстанский тенге
|0.0034
|1 Киргизский сом
|0.0145
|100 Ливанских фунтов
|0.0697
|1 Малазийский ринггит
|0.2466
|1 Мексиканское песо
|0.0636
|1 Молдавский лей
|0.0524
|1 Египетский фунт
|0.1342
|1 Норвежская крона
|0.1214
|100 Узбекских сум
|0.0384
|1 Польский злотый
|0.2617
|1 Сингапурский доллар
|0.7431
|1 Саудовский риял
|0.2802
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4457
|1 Турецкая лира
|0.3692
|1 Тайваньский доллар
|0.0323
|1 Таджикский сомони
|0.1635
|1 Новый туркменский манат
|0.3003
|1 Украинская гривна
|0.0441
|100 Японских йен
|0.8560
|1 Новозеландский доллар
|0.6851
|Золото (1 унция)
|1125,0955
|Серебро (1 унция)
|14,7981
Tural İbadlıАвтор новости