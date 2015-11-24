​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.11.2015)

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,01% и составил 1,0510 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,14% и составил 1,1171 маната.

Курс рубля по отношению к манату снизился на 2,45% и составил 0,0159 маната.