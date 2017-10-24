Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.10.2017)

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 0,07% - до 1,9997 маната, курс рубля вырос на 0,34%, до 0,0296 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 1.9997 1 Российский рубль 0.0296 1 Австралийский доллар 1.3293 1 Аргентинское песо 0.0976 1 Белорусский рубль 0.8702 1 Бразильский реал 0.5251 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1242 100 Вон Республики Корея 0.1507 1 Чешская крона 0.0779 100 Чилийских песо 0.2683 1 Китайский юань 0.2565 1 Датская крона 0.2686 1 Грузинский лари 0.6798 1 Гонконгский доллар 0.2179 1 Индийская рупия 0.0262 1 Английский фунт стерлингов 2.2482 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.2074 1 Швейцарский франк 1.7264 1 Израильский шекель 0.4871 1 Канадский доллар 1.3464 1 Кувейтский динар 5.6257 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0248 100 Ливанских фунтов 0.1121 1 Малазийский ринггит 0.4015 1 Мексиканское песо 0.0892 1 Молдавский лей 0.0980 1 Египетский фунт 0.0964 1 Норвежская крона 0.2126 100 Узбекских сум 0.0211 1 Польский злотый 0.4730 1 Сингапурский доллар 1.2507 1 Саудовский риал 0.4534 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3931 1 Турецкая лира 0.4587 1 Тайваньский доллар 0.0562 1 Таджикский сомони 0.1931 1 Новый туркменский манат 0.4858 1 Украинская гривна 0.0640 100 Японских йен 1.4995 1 Новозеландский доллар 1.1794 Золото (1 унция) 2167,4575 Серебро (1 унция) 29,0802 Платина (1 унция) 1552,1913 Палладий (1 унция) 1640,5965