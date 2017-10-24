Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.10.2017)

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 0,07% - до 1,9997 маната, курс рубля вырос на 0,34%, до 0,0296 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|1.9997
|1 Российский рубль
|0.0296
|1 Австралийский доллар
|1.3293
|1 Аргентинское песо
|0.0976
|1 Белорусский рубль
|0.8702
|1 Бразильский реал
|0.5251
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1242
|100 Вон Республики Корея
|0.1507
|1 Чешская крона
|0.0779
|100 Чилийских песо
|0.2683
|1 Китайский юань
|0.2565
|1 Датская крона
|0.2686
|1 Грузинский лари
|0.6798
|1 Гонконгский доллар
|0.2179
|1 Индийская рупия
|0.0262
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2482
|100 Индонезийских рупий
|0.0126
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.2074
|1 Швейцарский франк
|1.7264
|1 Израильский шекель
|0.4871
|1 Канадский доллар
|1.3464
|1 Кувейтский динар
|5.6257
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1121
|1 Малазийский ринггит
|0.4015
|1 Мексиканское песо
|0.0892
|1 Молдавский лей
|0.0980
|1 Египетский фунт
|0.0964
|1 Норвежская крона
|0.2126
|100 Узбекских сум
|0.0211
|1 Польский злотый
|0.4730
|1 Сингапурский доллар
|1.2507
|1 Саудовский риал
|0.4534
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3931
|1 Турецкая лира
|0.4587
|1 Тайваньский доллар
|0.0562
|1 Таджикский сомони
|0.1931
|1 Новый туркменский манат
|0.4858
|1 Украинская гривна
|0.0640
|100 Японских йен
|1.4995
|1 Новозеландский доллар
|1.1794
|Золото (1 унция)
|2167,4575
|Серебро (1 унция)
|29,0802
|Платина (1 унция)
|1552,1913
|Палладий (1 унция)
|1640,5965
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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