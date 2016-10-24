Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.10.2016)

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,37% и составил 1,6151 манат. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,03% - до 1,7549 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0258 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6151
|1 Евро
|1.7549
|1 Российский рубль
|0.0258
|1 Австралийский доллар
|1.2295
|1 Аргентинское песо
|0.1065
|1 Белорусский рубль
|0.8483
|1 Бразильский реал
|0.5127
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4397
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1157
|100 Вон Республики Корея
|0.1423
|1 Чешская крона
|0.0649
|100 Чилийских песо
|0.2423
|1 Китайский юань
|0.2384
|1 Датская крона
|0.2359
|1 Грузинский лари
|0.6829
|1 Гонконгский доллар
|0.2082
|1 Индийская рупия
|0.0241
|1 Английский фунт стерлингов
|1.9705
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1809
|1 Швейцарский франк
|1.6235
|1 Израильский шекель
|0.4183
|1 Канадский доллар
|1.2095
|1 Кувейтский динар
|5.3268
|1 Казахстанский тенге
|0.0049
|1 Киргизский сом
|0.0237
|100 Ливанских фунтов
|0.1070
|1 Малазийский ринггит
|0.3862
|1 Мексиканское песо
|0.0869
|1 Молдавский лей
|0.0808
|1 Египетский фунт
|0.1819
|1 Норвежская крона
|0.1953
|100 Узбекских сум
|0.0526
|1 Польский злотый
|0.4052
|1 Сингапурский доллар
|1.1592
|1 Саудовский риал
|0.4306
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2184
|1 Турецкая лира
|0.5245
|1 Тайваньский доллар
|0.0509
|1 Таджикский сомони
|0.2047
|1 Новый туркменский манат
|0.4619
|1 Украинская гривна
|0.0630
|100 Японских йен
|1.5543
|1 Новозеландский доллар
|1.1561
|Золото (1 унция)
|2044,7974
|Серебро (1 унция)
|28,3289
|Платина (1 унция)
|1497,1977
|Палладий (1 унция)
|999,7469
Namiq HüseynovАвтор новости
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