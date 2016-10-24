 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.10.2016)

    1 доллар США - 1,6151 манат

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,37% и составил 1,6151 манат. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,03% - до 1,7549 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0258 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6151
    1 Евро 1.7549
    1 Российский рубль 0.0258
    1 Австралийский доллар 1.2295
    1 Аргентинское песо 0.1065
    1 Белорусский рубль 0.8483
    1 Бразильский реал 0.5127
    1 Дирхам ОАЭ 0.4397
    1 Южноафриканский рэнд 0.1157
    100 Вон Республики Корея 0.1423
    1 Чешская крона 0.0649
    100 Чилийских песо 0.2423
    1 Китайский юань 0.2384
    1 Датская крона 0.2359
    1 Грузинский лари 0.6829
    1 Гонконгский доллар 0.2082
    1 Индийская рупия 0.0241
    1 Английский фунт стерлингов 1.9705
    100 Индонезийских рупий 0.0124
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1809
    1 Швейцарский франк 1.6235
    1 Израильский шекель 0.4183
    1 Канадский доллар 1.2095
    1 Кувейтский динар 5.3268
    1 Казахстанский тенге 0.0049
    1 Киргизский сом 0.0237
    100 Ливанских фунтов 0.1070
    1 Малазийский ринггит 0.3862
    1 Мексиканское песо 0.0869
    1 Молдавский лей 0.0808
    1 Египетский фунт 0.1819
    1 Норвежская крона 0.1953
    100 Узбекских сум 0.0526
    1 Польский злотый 0.4052
    1 Сингапурский доллар 1.1592
    1 Саудовский риал 0.4306
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2184
    1 Турецкая лира 0.5245
    1 Тайваньский доллар 0.0509
    1 Таджикский сомони 0.2047
    1 Новый туркменский манат 0.4619
    1 Украинская гривна 0.0630
    100 Японских йен 1.5543
    1 Новозеландский доллар 1.1561
    Золото (1 унция) 2044,7974
    Серебро (1 унция) 28,3289
    Платина (1 унция) 1497,1977
    Палладий (1 унция) 999,7469
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi