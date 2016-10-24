Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.10.2016)

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,37% и составил 1,6151 манат. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,03% - до 1,7549 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0258 манатов.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6151 1 Евро 1.7549 1 Российский рубль 0.0258 1 Австралийский доллар 1.2295 1 Аргентинское песо 0.1065 1 Белорусский рубль 0.8483 1 Бразильский реал 0.5127 1 Дирхам ОАЭ 0.4397 1 Южноафриканский рэнд 0.1157 100 Вон Республики Корея 0.1423 1 Чешская крона 0.0649 100 Чилийских песо 0.2423 1 Китайский юань 0.2384 1 Датская крона 0.2359 1 Грузинский лари 0.6829 1 Гонконгский доллар 0.2082 1 Индийская рупия 0.0241 1 Английский фунт стерлингов 1.9705 100 Индонезийских рупий 0.0124 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1809 1 Швейцарский франк 1.6235 1 Израильский шекель 0.4183 1 Канадский доллар 1.2095 1 Кувейтский динар 5.3268 1 Казахстанский тенге 0.0049 1 Киргизский сом 0.0237 100 Ливанских фунтов 0.1070 1 Малазийский ринггит 0.3862 1 Мексиканское песо 0.0869 1 Молдавский лей 0.0808 1 Египетский фунт 0.1819 1 Норвежская крона 0.1953 100 Узбекских сум 0.0526 1 Польский злотый 0.4052 1 Сингапурский доллар 1.1592 1 Саудовский риал 0.4306 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2184 1 Турецкая лира 0.5245 1 Тайваньский доллар 0.0509 1 Таджикский сомони 0.2047 1 Новый туркменский манат 0.4619 1 Украинская гривна 0.0630 100 Японских йен 1.5543 1 Новозеландский доллар 1.1561 Золото (1 унция) 2044,7974 Серебро (1 унция) 28,3289 Платина (1 унция) 1497,1977 Палладий (1 унция) 999,7469