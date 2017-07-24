Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.07.2017)

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7012 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,37% - до 1,9856 маната, курс рубля упал на 1,04%, составив 0,0286 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7012
|1 Евро
|1.9856
|1 Российский рубль
|0.0286
|1 Австралийский доллар
|1.3479
|1 Аргентинское песо
|0.0977
|1 Белорусский рубль
|0.8774
|1 Бразильский реал
|0.5415
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4632
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1318
|100 Вон Республики Корея
|0.1528
|1 Чешская крона
|0.0762
|100 Чилийских песо
|0.2612
|1 Китайский юань
|0.2516
|1 Датская крона
|0.2670
|1 Грузинский лари
|0.7078
|1 Гонконгский доллар
|0.2179
|1 Индийская рупия
|0.0264
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2145
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0047
|1 Шведская крона
|0.2066
|1 Швейцарский франк
|1.7979
|1 Израильский шекель
|0.4766
|1 Канадский доллар
|1.3569
|1 Кувейтский динар
|5.6303
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0246
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.3972
|1 Мексиканское песо
|0.0965
|1 Молдавский лей
|0.0939
|1 Египетский фунт
|0.0952
|1 Норвежская крона
|0.2116
|100 Узбекских сум
|0.0421
|1 Польский злотый
|0.4651
|1 Сингапурский доллар
|1.2495
|1 Саудовский риал
|0.4536
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3848
|1 Турецкая лира
|0.4821
|1 Тайваньский доллар
|0.0561
|1 Таджикский сомони
|0.1933
|1 Новый туркменский манат
|0.4868
|1 Украинская гривна
|0.0657
|100 Японских йен
|1.5323
|1 Новозеландский доллар
|1.2638
|Золото (1 унция)
|2124,0333
|Серебро (1 унция)
|27,9337
|Платина (1 унция)
|1594,0244
|Палладий (1 унция)
|1449,4224
Tural İbadlıАвтор новости
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