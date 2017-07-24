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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.07.2017)

    1 Доллар США - 1,7012 маната

    Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7012 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,37% - до 1,9856 маната, курс рубля упал на 1,04%, составив 0,0286 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7012
    1 Евро 1.9856
    1 Российский рубль 0.0286
    1 Австралийский доллар 1.3479
    1 Аргентинское песо 0.0977
    1 Белорусский рубль 0.8774
    1 Бразильский реал 0.5415
    1 Дирхам ОАЭ 0.4632
    1 Южноафриканский рэнд 0.1318
    100 Вон Республики Корея 0.1528
    1 Чешская крона 0.0762
    100 Чилийских песо 0.2612
    1 Китайский юань 0.2516
    1 Датская крона 0.2670
    1 Грузинский лари 0.7078
    1 Гонконгский доллар 0.2179
    1 Индийская рупия 0.0264
    1 Английский фунт стерлингов 2.2145
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0047
    1 Шведская крона 0.2066
    1 Швейцарский франк 1.7979
    1 Израильский шекель 0.4766
    1 Канадский доллар 1.3569
    1 Кувейтский динар 5.6303
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0246
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.3972
    1 Мексиканское песо 0.0965
    1 Молдавский лей 0.0939
    1 Египетский фунт 0.0952
    1 Норвежская крона 0.2116
    100 Узбекских сум 0.0421
    1 Польский злотый 0.4651
    1 Сингапурский доллар 1.2495
    1 Саудовский риал 0.4536
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3848
    1 Турецкая лира 0.4821
    1 Тайваньский доллар 0.0561
    1 Таджикский сомони 0.1933
    1 Новый туркменский манат 0.4868
    1 Украинская гривна 0.0657
    100 Японских йен 1.5323
    1 Новозеландский доллар 1.2638
    Золото (1 унция) 2124,0333
    Серебро (1 унция) 27,9337
    Платина (1 унция) 1594,0244
    Палладий (1 унция) 1449,4224
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