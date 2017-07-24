Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.07.2017)

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7012 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,37% - до 1,9856 маната, курс рубля упал на 1,04%, составив 0,0286 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7012 1 Евро 1.9856 1 Российский рубль 0.0286 1 Австралийский доллар 1.3479 1 Аргентинское песо 0.0977 1 Белорусский рубль 0.8774 1 Бразильский реал 0.5415 1 Дирхам ОАЭ 0.4632 1 Южноафриканский рэнд 0.1318 100 Вон Республики Корея 0.1528 1 Чешская крона 0.0762 100 Чилийских песо 0.2612 1 Китайский юань 0.2516 1 Датская крона 0.2670 1 Грузинский лари 0.7078 1 Гонконгский доллар 0.2179 1 Индийская рупия 0.0264 1 Английский фунт стерлингов 2.2145 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0047 1 Шведская крона 0.2066 1 Швейцарский франк 1.7979 1 Израильский шекель 0.4766 1 Канадский доллар 1.3569 1 Кувейтский динар 5.6303 1 Казахстанский тенге 0.0052 1 Киргизский сом 0.0246 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.3972 1 Мексиканское песо 0.0965 1 Молдавский лей 0.0939 1 Египетский фунт 0.0952 1 Норвежская крона 0.2116 100 Узбекских сум 0.0421 1 Польский злотый 0.4651 1 Сингапурский доллар 1.2495 1 Саудовский риал 0.4536 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3848 1 Турецкая лира 0.4821 1 Тайваньский доллар 0.0561 1 Таджикский сомони 0.1933 1 Новый туркменский манат 0.4868 1 Украинская гривна 0.0657 100 Японских йен 1.5323 1 Новозеландский доллар 1.2638 Золото (1 унция) 2124,0333 Серебро (1 унция) 27,9337 Платина (1 унция) 1594,0244 Палладий (1 унция) 1449,4224