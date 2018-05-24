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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.05.2018)

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,48%, до 1,9904 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0277 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9904
    1 Российский рубль 0.0277
    1 Австралийский доллар 1.2865
    1 Аргентинское песо 0.0694
    1 Белорусский рубль 0.8497
    1 Бразильский реал 0.4685
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1364
    100 Вон Республики Корея 0.1576
    1 Чешская крона 0.0771
    100 Чилийских песо 0.2724
    1 Китайский юань 0.2660
    1 Датская крона 0.2672
    1 Грузинский лари 0.6932
    1 Гонконгский доллар 0.2166
    1 Индийская рупия 0.0249
    1 Английский фунт стерлингов 2.2726
    100 Индонезийских рупий 0.0120
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1941
    1 Швейцарский франк 1.7119
    1 Израильский шекель 0.4762
    1 Канадский доллар 1.3237
    1 Кувейтский динар 5.6260
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1123
    1 Малазийский ринггит 0.4267
    1 Мексиканское песо 0.0864
    1 Молдавский лей 0.1013
    1 Египетский фунт 0.0949
    1 Норвежская крона 0.2103
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.4625
    1 Сингапурский доллар 1.2662
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4106
    1 Турецкая лира 0.3716
    1 Тайваньский доллар 0.0568
    1 Таджикский сомони 0.1892
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0662
    100 Японских йен 1.5527
    1 Новозеландский доллар 1.1777
    Золото (1 унция) 2201.9335
    Серебро (1 унция) 27.9596
    Платина (1 унция) 1542.3760
    Палладий (1 унция) 1666.7650
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