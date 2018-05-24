Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.05.2018)

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,48%, до 1,9904 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0277 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9904
|1 Российский рубль
|0.0277
|1 Австралийский доллар
|1.2865
|1 Аргентинское песо
|0.0694
|1 Белорусский рубль
|0.8497
|1 Бразильский реал
|0.4685
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1364
|100 Вон Республики Корея
|0.1576
|1 Чешская крона
|0.0771
|100 Чилийских песо
|0.2724
|1 Китайский юань
|0.2660
|1 Датская крона
|0.2672
|1 Грузинский лари
|0.6932
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0249
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2726
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1941
|1 Швейцарский франк
|1.7119
|1 Израильский шекель
|0.4762
|1 Канадский доллар
|1.3237
|1 Кувейтский динар
|5.6260
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4267
|1 Мексиканское песо
|0.0864
|1 Молдавский лей
|0.1013
|1 Египетский фунт
|0.0949
|1 Норвежская крона
|0.2103
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.4625
|1 Сингапурский доллар
|1.2662
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4106
|1 Турецкая лира
|0.3716
|1 Тайваньский доллар
|0.0568
|1 Таджикский сомони
|0.1892
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0662
|100 Японских йен
|1.5527
|1 Новозеландский доллар
|1.1777
|Золото (1 унция)
|2201.9335
|Серебро (1 унция)
|27.9596
|Платина (1 унция)
|1542.3760
|Палладий (1 унция)
|1666.7650
Namiq HüseynovАвтор новости
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