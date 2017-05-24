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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.05.2017)

    1 Доллар США - 1,7021 маната

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,01% и составил 1,7021 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,64% - до 1,9029 маната. Курс рубля повысился на 0,32% - до 0,0302 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7021
    1 Евро 1.9029
    1 Российский рубль 0.0302
    1 Австралийский доллар 1.2671
    1 Аргентинское песо 0.1057
    1 Белорусский рубль 0.9190
    1 Бразильский реал 0.5205
    1 Дирхам ОАЭ 0.4634
    1 Южноафриканский рэнд 0.1298
    100 Вон Республики Корея 0.1510
    1 Чешская крона 0.0720
    100 Чилийских песо 0.2524
    1 Китайский юань 0.2469
    1 Датская крона 0.2557
    1 Грузинский лари 0.7081
    1 Гонконгский доллар 0.2185
    1 Индийская рупия 0.0262
    1 Английский фунт стерлингов 2.2084
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1953
    1 Швейцарский франк 1.7439
    1 Израильский шекель 0.4735
    1 Канадский доллар 1.2573
    1 Кувейтский динар 5.6114
    1 Казахстанский тенге 0.0055
    1 Киргизский сом 0.0251
    100 Ливанских фунтов 0.1126
    1 Малазийский ринггит 0.3957
    1 Мексиканское песо 0.0911
    1 Молдавский лей 0.0931
    1 Египетский фунт 0.0942
    1 Норвежская крона 0.2030
    100 Узбекских сум 0.0446
    1 Польский злотый 0.4526
    1 Сингапурский доллар 1.2240
    1 Саудовский риал 0.4539
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3547
    1 Турецкая лира 0.4757
    1 Тайваньский доллар 0.0564
    1 Таджикский сомони 0.1930
    1 Новый туркменский манат 0.4863
    1 Украинская гривна 0.0647
    100 Японских йен 1.5218
    1 Новозеландский доллар 1.1905
    Золото (1 унция) 2131,2845
    Серебро (1 унция) 28,8882
    Платина (1 унция) 1603,4888
    Палладий (1 унция) 1316,3190
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