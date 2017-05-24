Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.05.2017)

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,01% и составил 1,7021 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,64% - до 1,9029 маната. Курс рубля повысился на 0,32% - до 0,0302 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7021 1 Евро 1.9029 1 Российский рубль 0.0302 1 Австралийский доллар 1.2671 1 Аргентинское песо 0.1057 1 Белорусский рубль 0.9190 1 Бразильский реал 0.5205 1 Дирхам ОАЭ 0.4634 1 Южноафриканский рэнд 0.1298 100 Вон Республики Корея 0.1510 1 Чешская крона 0.0720 100 Чилийских песо 0.2524 1 Китайский юань 0.2469 1 Датская крона 0.2557 1 Грузинский лари 0.7081 1 Гонконгский доллар 0.2185 1 Индийская рупия 0.0262 1 Английский фунт стерлингов 2.2084 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1953 1 Швейцарский франк 1.7439 1 Израильский шекель 0.4735 1 Канадский доллар 1.2573 1 Кувейтский динар 5.6114 1 Казахстанский тенге 0.0055 1 Киргизский сом 0.0251 100 Ливанских фунтов 0.1126 1 Малазийский ринггит 0.3957 1 Мексиканское песо 0.0911 1 Молдавский лей 0.0931 1 Египетский фунт 0.0942 1 Норвежская крона 0.2030 100 Узбекских сум 0.0446 1 Польский злотый 0.4526 1 Сингапурский доллар 1.2240 1 Саудовский риал 0.4539 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3547 1 Турецкая лира 0.4757 1 Тайваньский доллар 0.0564 1 Таджикский сомони 0.1930 1 Новый туркменский манат 0.4863 1 Украинская гривна 0.0647 100 Японских йен 1.5218 1 Новозеландский доллар 1.1905 Золото (1 унция) 2131,2845 Серебро (1 унция) 28,8882 Платина (1 унция) 1603,4888 Палладий (1 унция) 1316,3190