Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.05.2017)

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,01% и составил 1,7021 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,64% - до 1,9029 маната. Курс рубля повысился на 0,32% - до 0,0302 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7021
|1 Евро
|1.9029
|1 Российский рубль
|0.0302
|1 Австралийский доллар
|1.2671
|1 Аргентинское песо
|0.1057
|1 Белорусский рубль
|0.9190
|1 Бразильский реал
|0.5205
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4634
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1298
|100 Вон Республики Корея
|0.1510
|1 Чешская крона
|0.0720
|100 Чилийских песо
|0.2524
|1 Китайский юань
|0.2469
|1 Датская крона
|0.2557
|1 Грузинский лари
|0.7081
|1 Гонконгский доллар
|0.2185
|1 Индийская рупия
|0.0262
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2084
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1953
|1 Швейцарский франк
|1.7439
|1 Израильский шекель
|0.4735
|1 Канадский доллар
|1.2573
|1 Кувейтский динар
|5.6114
|1 Казахстанский тенге
|0.0055
|1 Киргизский сом
|0.0251
|100 Ливанских фунтов
|0.1126
|1 Малазийский ринггит
|0.3957
|1 Мексиканское песо
|0.0911
|1 Молдавский лей
|0.0931
|1 Египетский фунт
|0.0942
|1 Норвежская крона
|0.2030
|100 Узбекских сум
|0.0446
|1 Польский злотый
|0.4526
|1 Сингапурский доллар
|1.2240
|1 Саудовский риал
|0.4539
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3547
|1 Турецкая лира
|0.4757
|1 Тайваньский доллар
|0.0564
|1 Таджикский сомони
|0.1930
|1 Новый туркменский манат
|0.4863
|1 Украинская гривна
|0.0647
|100 Японских йен
|1.5218
|1 Новозеландский доллар
|1.1905
|Золото (1 унция)
|2131,2845
|Серебро (1 унция)
|28,8882
|Платина (1 унция)
|1603,4888
|Палладий (1 унция)
|1316,3190
Tural İbadlıАвтор новости
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