Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.04.2019)

По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,30% - до 1,9068 маната, курс рубля повысился на 0,38%, составив 0,0267 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9068 1 Российский рубль 0.0267 1 Австралийский доллар 1.1960 1 Аргентинское песо 0.0401 1 Белорусский рубль 0.8138 1 Бразильский реал 0.4335 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1188 100 Вон Республики Корея 0.1479 1 Чешская крона 0.0741 100 Чилийских песо 0.2545 1 Китайский юань 0.2529 1 Датская крона 0.2554 1 Грузинский лари 0.6301 1 Гонконгский доллар 0.2168 1 Индийская рупия 0.0243 1 Британский фунт стерлингов 2.1994 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1815 1 Швейцарский франк 1.6663 1 Израильский шекель 0.4714 1 Канадский доллар 1.2643 1 Кувейтский динар 5.5873 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0238 100 Ливанских фунтов 0.1125 1 Малазийский ринггит 0.4113 1 Мексиканское песо 0.0897 1 Молдавский лей 0.0952 1 Египетский фунт 0.0989 1 Норвежская крона 0.1983 100 Узбекских сум 0.0203 1 Польский злотый 0.4452 1 Сингапурский доллар 1.2506 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3582 1 Турецкая лира 0.2906 1 Тайваньский доллар 0.0551 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0639 100 Японских йен 1.5201 1 Новозеландский доллар 1.1258 Золото (1 унция) 2159.0255 Серебро (1 унция) 25.1932 Платина (1 унция) 1509.0135 Палладий (1 унция) 2358.3165