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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.04.2019)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.04.2019)

По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,30% - до 1,9068 маната, курс рубля повысился на 0,38%, составив 0,0267 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9068
1 Российский рубль 0.0267
1 Австралийский доллар 1.1960
1 Аргентинское песо 0.0401
1 Белорусский рубль 0.8138
1 Бразильский реал 0.4335
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1188
100 Вон Республики Корея 0.1479
1 Чешская крона 0.0741
100 Чилийских песо 0.2545
1 Китайский юань 0.2529
1 Датская крона 0.2554
1 Грузинский лари 0.6301
1 Гонконгский доллар 0.2168
1 Индийская рупия 0.0243
1 Британский фунт стерлингов 2.1994
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1815
1 Швейцарский франк 1.6663
1 Израильский шекель 0.4714
1 Канадский доллар 1.2643
1 Кувейтский динар 5.5873
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0238
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4113
1 Мексиканское песо 0.0897
1 Молдавский лей 0.0952
1 Египетский фунт 0.0989
1 Норвежская крона 0.1983
100 Узбекских сум 0.0203
1 Польский злотый 0.4452
1 Сингапурский доллар 1.2506
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3582
1 Турецкая лира 0.2906
1 Тайваньский доллар 0.0551
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0639
100 Японских йен 1.5201
1 Новозеландский доллар 1.1258
Золото (1 унция) 2159.0255
Серебро (1 унция) 25.1932
Платина (1 унция) 1509.0135
Палладий (1 унция) 2358.3165

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