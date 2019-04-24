Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.04.2019)

По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,30% - до 1,9068 маната, курс рубля повысился на 0,38%, составив 0,0267 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9068
|1 Российский рубль
|0.0267
|1 Австралийский доллар
|1.1960
|1 Аргентинское песо
|0.0401
|1 Белорусский рубль
|0.8138
|1 Бразильский реал
|0.4335
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1188
|100 Вон Республики Корея
|0.1479
|1 Чешская крона
|0.0741
|100 Чилийских песо
|0.2545
|1 Китайский юань
|0.2529
|1 Датская крона
|0.2554
|1 Грузинский лари
|0.6301
|1 Гонконгский доллар
|0.2168
|1 Индийская рупия
|0.0243
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1994
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1815
|1 Швейцарский франк
|1.6663
|1 Израильский шекель
|0.4714
|1 Канадский доллар
|1.2643
|1 Кувейтский динар
|5.5873
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0238
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4113
|1 Мексиканское песо
|0.0897
|1 Молдавский лей
|0.0952
|1 Египетский фунт
|0.0989
|1 Норвежская крона
|0.1983
|100 Узбекских сум
|0.0203
|1 Польский злотый
|0.4452
|1 Сингапурский доллар
|1.2506
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3582
|1 Турецкая лира
|0.2906
|1 Тайваньский доллар
|0.0551
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0639
|100 Японских йен
|1.5201
|1 Новозеландский доллар
|1.1258
|Золото (1 унция)
|2159.0255
|Серебро (1 унция)
|25.1932
|Платина (1 унция)
|1509.0135
|Палладий (1 унция)
|2358.3165
Aqşin RafiqoğluАвтор новости