Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.11.2017)

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,8% - до 2,0123 маната, курс рубля – на 1,39%, 0,0291 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7002
|1 Евро
|2.0123
|1 Российский рубль
|0.0291
|1 Австралийский доллар
|1.2958
|1 Аргентинское песо
|0.0975
|1 Белорусский рубль
|0.8500
|1 Бразильский реал
|0.5272
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1227
|100 Вон Республики Корея
|0.1562
|1 Чешская крона
|0.0790
|100 Чилийских песо
|0.2683
|1 Китайский юань
|0.2579
|1 Датская крона
|0.2704
|1 Грузинский лари
|0.6262
|1 Гонконгский доллар
|0.2177
|1 Индийская рупия
|0.0262
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2659
|100 Индонезийских рупий
|0.0126
|100 Иранских риалов
|0.0043
|1 Шведская крона
|0.2043
|1 Швейцарский франк
|1.7323
|1 Израильский шекель
|0.4841
|1 Канадский доллар
|1.3387
|1 Кувейтский динар
|5.6292
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0244
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4131
|1 Мексиканское песо
|0.0912
|1 Молдавский лей
|0.0969
|1 Египетский фунт
|0.0961
|1 Норвежская крона
|0.2087
|100 Узбекских сум
|0.0210
|1 Польский злотый
|0.4776
|1 Сингапурский доллар
|1.2620
|1 Саудовский риал
|0.4534
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3987
|1 Турецкая лира
|0.4329
|1 Тайваньский доллар
|0.0567
|1 Таджикский сомони
|0.1928
|1 Новый туркменский манат
|0.4858
|1 Украинская гривна
|0.0637
|100 Японских йен
|1.5277
|1 Новозеландский доллар
|1.1696
|Золото (1 унция)
|2192,8159
|Серебро (1 унция)
|29,0788
|Платина (1 унция)
|1590,3841
|Палладий (1 унция)
|1712,5690
Nərmin RəhimovaАвтор новости