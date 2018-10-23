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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.10.2018)

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,49%, до 1, 9474 маната, курс рубля повысился на 0,39%, до 0,0260 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9474
    1 Российский рубль 0.0260
    1 Австралийский доллар 1.2005
    1 Аргентинское песо 0.0466
    1 Белорусский рубль 0.8099
    1 Бразильский реал 0.4612
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1182
    100 Вон Республики Корея 0.1495
    1 Чешская крона 0.0754
    100 Чилийских песо 0.2489
    1 Китайский юань 0.2449
    1 Датская крона 0.2610
    1 Грузинский лари 0.6308
    1 Гонконгский доллар 0.2169
    1 Индийская рупия 0.0230
    1 Английский фунт стерлингов 2.2029
    100 Индонезийских рупий 0.0112
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1885
    1 Швейцарский франк 1.7062
    1 Израильский шекель 0.4643
    1 Канадский доллар 1.2980
    1 Кувейтский динар 5.6028
    1 Казахстанский тенге 0.0047
    1 Киргизский сом 0.0245
    100 Ливанских фунтов 0.1122
    1 Малазийский ринггит 0.4083
    1 Мексиканское песо 0.0875
    1 Молдавский лей 0.0997
    1 Египетский фунт 0.0949
    1 Норвежская крона 0.2055
    100 Узбекских сум 0.0207
    1 Польский злотый 0.4535
    1 Сингапурский доллар 1.2311
    1 Саудовский риал 0.4531
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3651
    1 Турецкая лира 0.2991
    1 Тайваньский доллар 0.0549
    1 Таджикский сомони 0.1804
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0604
    100 Японских йен 1.5105
    1 Новозеландский доллар 1.1119
    Золото (1 унция) 2080.8000
    Серебро (1 унция) 24.7274
    Платина (1 унция) 1391.7900
    Палладий (1 унция) 1903.9405
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