Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.10.2018)

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,49%, до 1, 9474 маната, курс рубля повысился на 0,39%, до 0,0260 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9474
|1 Российский рубль
|0.0260
|1 Австралийский доллар
|1.2005
|1 Аргентинское песо
|0.0466
|1 Белорусский рубль
|0.8099
|1 Бразильский реал
|0.4612
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1182
|100 Вон Республики Корея
|0.1495
|1 Чешская крона
|0.0754
|100 Чилийских песо
|0.2489
|1 Китайский юань
|0.2449
|1 Датская крона
|0.2610
|1 Грузинский лари
|0.6308
|1 Гонконгский доллар
|0.2169
|1 Индийская рупия
|0.0230
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2029
|100 Индонезийских рупий
|0.0112
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1885
|1 Швейцарский франк
|1.7062
|1 Израильский шекель
|0.4643
|1 Канадский доллар
|1.2980
|1 Кувейтский динар
|5.6028
|1 Казахстанский тенге
|0.0047
|1 Киргизский сом
|0.0245
|100 Ливанских фунтов
|0.1122
|1 Малазийский ринггит
|0.4083
|1 Мексиканское песо
|0.0875
|1 Молдавский лей
|0.0997
|1 Египетский фунт
|0.0949
|1 Норвежская крона
|0.2055
|100 Узбекских сум
|0.0207
|1 Польский злотый
|0.4535
|1 Сингапурский доллар
|1.2311
|1 Саудовский риал
|0.4531
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3651
|1 Турецкая лира
|0.2991
|1 Тайваньский доллар
|0.0549
|1 Таджикский сомони
|0.1804
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0604
|100 Японских йен
|1.5105
|1 Новозеландский доллар
|1.1119
|Золото (1 унция)
|2080.8000
|Серебро (1 унция)
|24.7274
|Платина (1 унция)
|1391.7900
|Палладий (1 унция)
|1903.9405
Economic DepartmentАвтор новости
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