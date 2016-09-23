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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.09.2016)

    1 доллар США - 1,6292 маната

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,25% и составил 1,6292 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,28% - до 1,8241 маната. Курс рубля снизился на 0,39% и составил 0,0255 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6292
    1 Евро 1.8241
    1 Российский рубль 0.0255
    1 Австралийский доллар 1.2432
    1 Аргентинское песо 0.1075
    1 Белорусский рубль 0.8446
    1 Бразильский реал 0.5060
    1 Дирхам ОАЭ 0.4435
    1 Южноафриканский рэнд 0.1192
    100 Вон Республики Корея 0.1476
    1 Чешская крона 0.0675
    100 Чилийских песо 0.2470
    1 Китайский юань 0.2443
    1 Датская крона 0.2447
    1 Грузинский лари 0.7038
    1 Гонконгский доллар 0.2101
    1 Индийская рупия 0.0244
    1 Английский фунт стерлингов 2.1248
    100 Индонезийских рупий 0.0124
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1904
    1 Швейцарский франк 1.6790
    1 Израильский шекель 0.4331
    1 Канадский доллар 1.2467
    1 Кувейтский динар 5.4036
    1 Казахстанский тенге 0.0048
    1 Киргизский сом 0.0236
    100 Ливанских фунтов 0.1081
    1 Малазийский ринггит 0.3954
    1 Мексиканское песо 0.0828
    1 Молдавский лей 0.0824
    1 Египетский фунт 0.1835
    1 Норвежская крона 0.2001
    100 Узбекских сум 0.0546
    1 Польский злотый 0.4262
    1 Сингапурский доллар 1.1995
    1 Саудовский риал 0.4343
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2813
    1 Турецкая лира 0.5531
    1 Тайваньский доллар 0.0519
    1 Таджикский сомони 0.2065
    1 Новый туркменский манат 0.4665
    1 Украинская гривна 0.0628
    100 Японских йен 1.6115
    1 Новозеландский доллар 1.1849
    Золото (1 унция) 2181,6617
    Серебро (1 унция) 32,2093
    Платина (1 унция) 1725,3228
    Палладий (1 унция) 1135,5534

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