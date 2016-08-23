Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.08.2016)

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6204 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,48% - до 1,8369 маната. Курс рубля упал на 0,79%, составив 0,0250 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6204
|1 Евро
|1.8369
|1 Российский рубль
|0.0250
|1 Австралийский доллар
|1.2383
|1 Аргентинское песо
|0.1093
|1 Белорусский рубль
|0.8342
|1 Бразильский реал
|0.5063
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4412
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1199
|100 Вон Республики Корея
|0.1453
|1 Чешская крона
|0.0680
|100 Чилийских песо
|0.2466
|1 Китайский юань
|0.2438
|1 Датская крона
|0.2468
|1 Грузинский лари
|0.7123
|1 Гонконгский доллар
|0.2090
|1 Индийская рупия
|0.0242
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1312
|100 Индонезийских рупий
|0.0123
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1936
|1 Швейцарский франк
|1.6848
|1 Израильский шекель
|0.4291
|1 Канадский доллар
|1.2544
|1 Кувейтский динар
|5.3834
|1 Казахстанский тенге
|0.0047
|1 Киргизский сом
|0.0237
|100 Ливанских фунтов
|0.1075
|1 Малазийский ринггит
|0.4023
|1 Мексиканское песо
|0.0886
|1 Молдавский лей
|0.0823
|1 Египетский фунт
|0.1825
|1 Норвежская крона
|0.1973
|100 Узбекских сум
|0.0544
|1 Польский злотый
|0.4263
|1 Сингапурский доллар
|1.2016
|1 Саудовский риал
|0.4321
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2741
|1 Турецкая лира
|0.5518
|1 Тайваньский доллар
|0.0511
|1 Таджикский сомони
|0.2061
|1 Новый туркменский манат
|0.4635
|1 Украинская гривна
|0.0640
|100 Японских йен
|1.6181
|1 Новозеландский доллар
|1.1858
|Золото (1 унция)
|2164,6924
|Серебро (1 унция)
|30,7730
|Платина (1 унция)
|1798,6440
|Палладий (1 унция)
|1145,6228
Tural İbadlıАвтор новости