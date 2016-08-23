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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.08.2016)

    1 доллар США - 1,6204 маната

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6204 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,48% - до 1,8369 маната. Курс рубля упал на 0,79%, составив 0,0250 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6204
    1 Евро 1.8369
    1 Российский рубль 0.0250
    1 Австралийский доллар 1.2383
    1 Аргентинское песо 0.1093
    1 Белорусский рубль 0.8342
    1 Бразильский реал 0.5063
    1 Дирхам ОАЭ 0.4412
    1 Южноафриканский рэнд 0.1199
    100 Вон Республики Корея 0.1453
    1 Чешская крона 0.0680
    100 Чилийских песо 0.2466
    1 Китайский юань 0.2438
    1 Датская крона 0.2468
    1 Грузинский лари 0.7123
    1 Гонконгский доллар 0.2090
    1 Индийская рупия 0.0242
    1 Английский фунт стерлингов 2.1312
    100 Индонезийских рупий 0.0123
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1936
    1 Швейцарский франк 1.6848
    1 Израильский шекель 0.4291
    1 Канадский доллар 1.2544
    1 Кувейтский динар 5.3834
    1 Казахстанский тенге 0.0047
    1 Киргизский сом 0.0237
    100 Ливанских фунтов 0.1075
    1 Малазийский ринггит 0.4023
    1 Мексиканское песо 0.0886
    1 Молдавский лей 0.0823
    1 Египетский фунт 0.1825
    1 Норвежская крона 0.1973
    100 Узбекских сум 0.0544
    1 Польский злотый 0.4263
    1 Сингапурский доллар 1.2016
    1 Саудовский риал 0.4321
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2741
    1 Турецкая лира 0.5518
    1 Тайваньский доллар 0.0511
    1 Таджикский сомони 0.2061
    1 Новый туркменский манат 0.4635
    1 Украинская гривна 0.0640
    100 Японских йен 1.6181
    1 Новозеландский доллар 1.1858
    Золото (1 унция) 2164,6924
    Серебро (1 унция) 30,7730
    Платина (1 унция) 1798,6440
    Палладий (1 унция) 1145,6228

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