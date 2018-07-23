Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.07.2018)

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,60%, до 1,9947 маната, курс рубля - на 0,38%, до 0,0268 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9947
|1 Российский рубль
|0.0268
|1 Австралийский доллар
|1.2618
|1 Аргентинское песо
|0.0617
|1 Белорусский рубль
|0.8517
|1 Бразильский реал
|0.4510
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1268
|100 Вон Республики Корея
|0.1507
|1 Чешская крона
|0.0771
|100 Чилийских песо
|0.2576
|1 Китайский юань
|0.2515
|1 Датская крона
|0.2676
|1 Грузинский лари
|0.6952
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0247
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2343
|100 Индонезийских рупий
|0.0117
|100 Иранских риалов
|0.0039
|1 Шведская крона
|0.1921
|1 Швейцарский франк
|1.7152
|1 Израильский шекель
|0.4687
|1 Канадский доллар
|1.2943
|1 Кувейтский динар
|5.6106
|1 Казахстанский тенге
|0.0049
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1132
|1 Малазийский ринггит
|0.4191
|1 Мексиканское песо
|0.0892
|1 Молдавский лей
|0.1022
|1 Египетский фунт
|0.0950
|1 Норвежская крона
|0.2080
|100 Узбекских сум
|0.0217
|1 Польский злотый
|0.4614
|1 Сингапурский доллар
|1.2490
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3804
|1 Турецкая лира
|0.3567
|1 Тайваньский доллар
|0.0555
|1 Таджикский сомони
|0.1805
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0643
|100 Японских йен
|1.5323
|1 Новозеландский доллар
|1.1586
|Золото (1 унция)
|2094.1195
|Серебро (1 унция)
|26.3547
|Платина (1 унция)
|1405.8660
|Палладий (1 унция)
|1518.2360
Nərmin RəhimovaАвтор новости