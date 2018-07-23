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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.07.2018)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.07.2018)

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,60%, до 1,9947 маната, курс рубля - на 0,38%, до 0,0268 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9947
1 Российский рубль 0.0268
1 Австралийский доллар 1.2618
1 Аргентинское песо 0.0617
1 Белорусский рубль 0.8517
1 Бразильский реал 0.4510
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1268
100 Вон Республики Корея 0.1507
1 Чешская крона 0.0771
100 Чилийских песо 0.2576
1 Китайский юань 0.2515
1 Датская крона 0.2676
1 Грузинский лари 0.6952
1 Гонконгский доллар 0.2166
1 Индийская рупия 0.0247
1 Английский фунт стерлингов 2.2343
100 Индонезийских рупий 0.0117
100 Иранских риалов 0.0039
1 Шведская крона 0.1921
1 Швейцарский франк 1.7152
1 Израильский шекель 0.4687
1 Канадский доллар 1.2943
1 Кувейтский динар 5.6106
1 Казахстанский тенге 0.0049
1 Киргизский сом 0.0249
100 Ливанских фунтов 0.1132
1 Малазийский ринггит 0.4191
1 Мексиканское песо 0.0892
1 Молдавский лей 0.1022
1 Египетский фунт 0.0950
1 Норвежская крона 0.2080
100 Узбекских сум 0.0217
1 Польский злотый 0.4614
1 Сингапурский доллар 1.2490
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3804
1 Турецкая лира 0.3567
1 Тайваньский доллар 0.0555
1 Таджикский сомони 0.1805
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0643
100 Японских йен 1.5323
1 Новозеландский доллар 1.1586
Золото (1 унция) 2094.1195
Серебро (1 унция) 26.3547
Платина (1 унция) 1405.8660
Палладий (1 унция) 1518.2360
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