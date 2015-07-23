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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.07.2015)

    1 Доллар США = 1.0495 манатов

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА) сегодня курс маната по отношению к доллару не изменился, оставшись на отметке 1,0495 манатов. Как сообщает Report со ссылкой на обнародованный ЦБА официальный курс маната, евро подорожал на 0,10%, составив 1,1487 манатов. По информации, наименьшие колебания среди находящихся в обращении в Азербайджане валют отмечаются в курсе российского рубля. Так, курс рубля по отношению к манату подешевел на 0,54% и составил 0,0183 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0495
    1 Евро 1.1487
    1 Российский рубль 0.0183
    1 Австралийский доллар 0.7744
    1 Аргентинское песо 0.1145
    100 Белорусских рублей 0.0069
    1 Бразильский реал 0.3256
    1 Дирхам ОАЭ 0.2857
    1 Южноафриканский рэнд 0.0846
    100 Вон Республики Корея 0.0903
    1 Чешская крона 0.0425
    100 Чилийских песо 0.1605
    1 Китайский юань 0.1690
    1 Датская крона 0.1539
    1 Грузинский лари 0.4640
    1 Гонконгский доллар 0.1354
    1 Индийская рупия 0.0165
    1 Английский фунт стерлингов 1.6390
    100 Индонезийских рупий 0.0078
    100 Иранских риалов 0.0036
    1 Шведская крона 0.1223
    1 Швейцарский франк 1.0939
    1 Израильский шекель 0.2748
    1 Канадский доллар 0.8050
    1 Кувейтский динар 3.4637
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0167
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2757
    1 Мексиканское песо 0.0652
    1 Молдавский лей 0.0551
    1 Египетский фунт 0.1340
    1 Норвежская крона 0.1288
    100 Узбекских сум 0.0408
    1 Польский злотый 0.2789
    1 Сингапурский доллар 0.7675
    1 Саудовский риял 0.2798
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4620
    1 Турецкая лира 0.3874
    1 Тайваньский доллар 0.0336
    1 Таджикский сомони 0.1675
    1 Новый туркменский манат 0.3000
    1 Украинская гривна 0.0474
    100 Японских йен 0.8465
    1 Новозеландский доллар 0.6958
    Золото (1 унция) 1142,4857
    Серебро (1 унция) 15,5221
    Платина (1 унция) 1011,7180
    Палладий (1 унция) 645,4425
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