​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.07.2015)

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА) сегодня курс маната по отношению к доллару не изменился, оставшись на отметке 1,0495 манатов. Как сообщает Report со ссылкой на обнародованный ЦБА официальный курс маната, евро подорожал на 0,10%, составив 1,1487 манатов. По информации, наименьшие колебания среди находящихся в обращении в Азербайджане валют отмечаются в курсе российского рубля. Так, курс рубля по отношению к манату подешевел на 0,54% и составил 0,0183 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0495
|1 Евро
|1.1487
|1 Российский рубль
|0.0183
|1 Австралийский доллар
|0.7744
|1 Аргентинское песо
|0.1145
|100 Белорусских рублей
|0.0069
|1 Бразильский реал
|0.3256
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2857
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0846
|100 Вон Республики Корея
|0.0903
|1 Чешская крона
|0.0425
|100 Чилийских песо
|0.1605
|1 Китайский юань
|0.1690
|1 Датская крона
|0.1539
|1 Грузинский лари
|0.4640
|1 Гонконгский доллар
|0.1354
|1 Индийская рупия
|0.0165
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6390
|100 Индонезийских рупий
|0.0078
|100 Иранских риалов
|0.0036
|1 Шведская крона
|0.1223
|1 Швейцарский франк
|1.0939
|1 Израильский шекель
|0.2748
|1 Канадский доллар
|0.8050
|1 Кувейтский динар
|3.4637
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0167
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2757
|1 Мексиканское песо
|0.0652
|1 Молдавский лей
|0.0551
|1 Египетский фунт
|0.1340
|1 Норвежская крона
|0.1288
|100 Узбекских сум
|0.0408
|1 Польский злотый
|0.2789
|1 Сингапурский доллар
|0.7675
|1 Саудовский риял
|0.2798
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4620
|1 Турецкая лира
|0.3874
|1 Тайваньский доллар
|0.0336
|1 Таджикский сомони
|0.1675
|1 Новый туркменский манат
|0.3000
|1 Украинская гривна
|0.0474
|100 Японских йен
|0.8465
|1 Новозеландский доллар
|0.6958
|Золото (1 унция)
|1142,4857
|Серебро (1 унция)
|15,5221
|Платина (1 унция)
|1011,7180
|Палладий (1 унция)
|645,4425
Tural İbadlıАвтор новости
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