​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.07.2015)

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА) сегодня курс маната по отношению к доллару не изменился, оставшись на отметке 1,0495 манатов. Как сообщает Report со ссылкой на обнародованный ЦБА официальный курс маната, евро подорожал на 0,10%, составив 1,1487 манатов. По информации, наименьшие колебания среди находящихся в обращении в Азербайджане валют отмечаются в курсе российского рубля. Так, курс рубля по отношению к манату подешевел на 0,54% и составил 0,0183 манатов.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.0495 1 Евро 1.1487 1 Российский рубль 0.0183 1 Австралийский доллар 0.7744 1 Аргентинское песо 0.1145 100 Белорусских рублей 0.0069 1 Бразильский реал 0.3256 1 Дирхам ОАЭ 0.2857 1 Южноафриканский рэнд 0.0846 100 Вон Республики Корея 0.0903 1 Чешская крона 0.0425 100 Чилийских песо 0.1605 1 Китайский юань 0.1690 1 Датская крона 0.1539 1 Грузинский лари 0.4640 1 Гонконгский доллар 0.1354 1 Индийская рупия 0.0165 1 Английский фунт стерлингов 1.6390 100 Индонезийских рупий 0.0078 100 Иранских риалов 0.0036 1 Шведская крона 0.1223 1 Швейцарский франк 1.0939 1 Израильский шекель 0.2748 1 Канадский доллар 0.8050 1 Кувейтский динар 3.4637 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0167 100 Ливанских фунтов 0.0696 1 Малазийский ринггит 0.2757 1 Мексиканское песо 0.0652 1 Молдавский лей 0.0551 1 Египетский фунт 0.1340 1 Норвежская крона 0.1288 100 Узбекских сум 0.0408 1 Польский злотый 0.2789 1 Сингапурский доллар 0.7675 1 Саудовский риял 0.2798 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4620 1 Турецкая лира 0.3874 1 Тайваньский доллар 0.0336 1 Таджикский сомони 0.1675 1 Новый туркменский манат 0.3000 1 Украинская гривна 0.0474 100 Японских йен 0.8465 1 Новозеландский доллар 0.6958 Золото (1 унция) 1142,4857 Серебро (1 унция) 15,5221 Платина (1 унция) 1011,7180 Палладий (1 унция) 645,4425