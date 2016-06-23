​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.06.2016)

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5301 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,85% и составил 1,7347 маната. Курс рубля снизился на 0,84% и составил 0,0237 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5301
|1 Евро
|1.7347
|1 Российский рубль
|0.0237
|1 Австралийский доллар
|1.1508
|1 Аргентинское песо
|0.1088
|100 Белорусских рублей
|0.0077
|1 Бразильский реал
|0.4530
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4166
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1049
|100 Вон Республики Корея
|0.1329
|1 Чешская крона
|0.0641
|100 Чилийских песо
|0.2268
|1 Китайский юань
|0.2327
|1 Датская крона
|0.2332
|1 Грузинский лари
|0.6861
|1 Гонконгский доллар
|0.1972
|1 Индийская рупия
|0.0227
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2636
|100 Индонезийских рупий
|0.0115
|100 Иранских риалов
|0.0050
|1 Шведская крона
|0.1861
|1 Швейцарский франк
|1.5958
|1 Израильский шекель
|0.3980
|1 Канадский доллар
|1.1944
|1 Кувейтский динар
|5.0851
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0226
|100 Ливанских фунтов
|0.1015
|1 Малазийский ринггит
|0.3805
|1 Мексиканское песо
|0.0832
|1 Молдавский лей
|0.0777
|1 Египетский фунт
|0.1723
|1 Норвежская крона
|0.1855
|100 Узбекских сум
|0.0521
|1 Польский злотый
|0.3971
|1 Сингапурский доллар
|1.1435
|1 Саудовский риал
|0.4080
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1670
|1 Турецкая лира
|0.5293
|1 Тайваньский доллар
|0.0476
|1 Таджикский сомони
|0.1947
|1 Новый туркменский манат
|0.4548
|1 Украинская гривна
|0.0615
|100 Японских йен
|1.4622
|1 Новозеландский доллар
|1.0991
|Золото (1 унция)
|1935,3470
|Серебро (1 унция)
|26,3636
|Платина (1 унция)
|1499,4980
|Палладий (1 унция)
|852,2657
Tural İbadlıАвтор новости
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