​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.06.2016)

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5301 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,85% и составил 1,7347 маната. Курс рубля снизился на 0,84% и составил 0,0237 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5301 1 Евро 1.7347 1 Российский рубль 0.0237 1 Австралийский доллар 1.1508 1 Аргентинское песо 0.1088 100 Белорусских рублей 0.0077 1 Бразильский реал 0.4530 1 Дирхам ОАЭ 0.4166 1 Южноафриканский рэнд 0.1049 100 Вон Республики Корея 0.1329 1 Чешская крона 0.0641 100 Чилийских песо 0.2268 1 Китайский юань 0.2327 1 Датская крона 0.2332 1 Грузинский лари 0.6861 1 Гонконгский доллар 0.1972 1 Индийская рупия 0.0227 1 Английский фунт стерлингов 2.2636 100 Индонезийских рупий 0.0115 100 Иранских риалов 0.0050 1 Шведская крона 0.1861 1 Швейцарский франк 1.5958 1 Израильский шекель 0.3980 1 Канадский доллар 1.1944 1 Кувейтский динар 5.0851 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0226 100 Ливанских фунтов 0.1015 1 Малазийский ринггит 0.3805 1 Мексиканское песо 0.0832 1 Молдавский лей 0.0777 1 Египетский фунт 0.1723 1 Норвежская крона 0.1855 100 Узбекских сум 0.0521 1 Польский злотый 0.3971 1 Сингапурский доллар 1.1435 1 Саудовский риал 0.4080 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1670 1 Турецкая лира 0.5293 1 Тайваньский доллар 0.0476 1 Таджикский сомони 0.1947 1 Новый туркменский манат 0.4548 1 Украинская гривна 0.0615 100 Японских йен 1.4622 1 Новозеландский доллар 1.0991 Золото (1 унция) 1935,3470 Серебро (1 унция) 26,3636 Платина (1 унция) 1499,4980 Палладий (1 унция) 852,2657