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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.06.2016)

    1 доллар США - 1,5301 маната

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5301 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,85% и составил 1,7347 маната. Курс рубля снизился на 0,84% и составил 0,0237 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5301
    1 Евро 1.7347
    1 Российский рубль 0.0237
    1 Австралийский доллар 1.1508
    1 Аргентинское песо 0.1088
    100 Белорусских рублей 0.0077
    1 Бразильский реал 0.4530
    1 Дирхам ОАЭ 0.4166
    1 Южноафриканский рэнд 0.1049
    100 Вон Республики Корея 0.1329
    1 Чешская крона 0.0641
    100 Чилийских песо 0.2268
    1 Китайский юань 0.2327
    1 Датская крона 0.2332
    1 Грузинский лари 0.6861
    1 Гонконгский доллар 0.1972
    1 Индийская рупия 0.0227
    1 Английский фунт стерлингов 2.2636
    100 Индонезийских рупий 0.0115
    100 Иранских риалов 0.0050
    1 Шведская крона 0.1861
    1 Швейцарский франк 1.5958
    1 Израильский шекель 0.3980
    1 Канадский доллар 1.1944
    1 Кувейтский динар 5.0851
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0226
    100 Ливанских фунтов 0.1015
    1 Малазийский ринггит 0.3805
    1 Мексиканское песо 0.0832
    1 Молдавский лей 0.0777
    1 Египетский фунт 0.1723
    1 Норвежская крона 0.1855
    100 Узбекских сум 0.0521
    1 Польский злотый 0.3971
    1 Сингапурский доллар 1.1435
    1 Саудовский риал 0.4080
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1670
    1 Турецкая лира 0.5293
    1 Тайваньский доллар 0.0476
    1 Таджикский сомони 0.1947
    1 Новый туркменский манат 0.4548
    1 Украинская гривна 0.0615
    100 Японских йен 1.4622
    1 Новозеландский доллар 1.0991
    Золото (1 унция) 1935,3470
    Серебро (1 унция) 26,3636
    Платина (1 унция) 1499,4980
    Палладий (1 унция) 852,2657

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